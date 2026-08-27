Ne várj tőlük határozottságot: ők a legbizonytalanabb csillagjegyek

Akár tetszik, akár nem, horoszkópunk nagyban befolyásolja jellemünket. Jellemzően a tűz elemű csillagjegyek azok, akik a legtöbb határozottsággal bírnak, akik a leghatározottabban állnak ki a maguk igazáért, és akiket a legmagabiztosabbaknak gondol a közvélemény. Aligha meglepő, hogy épp ezen elem ellenpontja, azaz egy víz elemű jegy áll a másik végponton: kétségtelenül a Rák a legbizonytalanabb csillagjegy mind közül. Most nem csak őt leplezzük le, de eláruljuk, rajta kívül még mely jegyektől várhatsz el aránylag kevés határozottságot és magabiztosságot.
E víz elemű jegy csodálatos és gondoskodó, aki épp emiatt mindenkit maga elé helyez. Azonban emellett rendkívül érzékeny, és hajlamos mindent magára venni. Ráadásul mindig másoktól vár visszaigazolást, az önértékelése nagyon erősen a környezetétől függ, ami miatt semmiképp nem nevezhetjük határozott jegynek: sőt, épp ezen tulajdonságai teszik a legkevésbé magabiztos csillagjeggyé mind közül.
Sokan magabiztosnak hiszik e tökéletességre törekvő, és emiatt mindenki hibájára rámutató jegyet. A valóság azonban az, hogy a legnagyobb tökéletességet önmagától várja el, ez pedig azzal jár, hogy minden egyes lépését, minden egyes döntését megkérdőjelezi, újra és újra felülvizsgálja. Nem bízik az ösztöneiben, ráadásul képes a legapróbb hibákat is kiszúrni, és ezek miatt hetekig-hónapokig ostorozni önmagát, ami miatt egyike lesz a legkevésbé határozott és magabiztos jegyeknek.
E csillagjegy arra vágyik, hogy mindenki szeresse, és teljes béke és nyugalom legyen körülötte. Épp ezért csak a legritkább esetekben áll ki valami mellett, ha abból konfliktus alakulhat ki. Kerüli a nézeteltéréseket, emiatt inkább magába fojtja a véleményét, még akkor is, ha tudja: neki van igaza.
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