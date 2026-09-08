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Nagy filmes kvíz: felismered egyetlen képkockáról, melyik romantikus vígjátékból származik a jelenet?

Nagy filmes kvíz: felismered egyetlen képkockáról, melyik romantikus vígjátékból származik a jelenet?

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 08. 09:00
emlékezetesfilmes kvízekkvíz
A romantikus filmek, könnyfakasztó vígjátékok talán nem mindig a valóságot tükrözik, ennek ellenére imádunk bennük elveszni, és egy kis időre kiszakadni a szürke hétköznapokból. Ezek a történetek olykor túl csöpögősek, mégis képesek mosolyt csalni az arcunkra. Legújabb filmes kvízünkkel most tesztelheted, mennyire emlékszel az elmúlt évek legszentimentálisabb és egyben legviccesebb alkotásaira!
Antalfi Krisztina
A szerző cikkei

Filmes kvíz a legnagyobb mozirajongóknak! Ha te is mindig izgatottan várod a legújabb premiereket, órákra el tudsz veszni a legnépszerűbb streaming platformok kínálatában, és néhány legendás jelenetből vagy emlékezetes dallamból azonnal felismered kedvenc alkotásodat, akkor itt az ideje, hogy próbára tedd magad. Most kiderül, mennyire vagy otthon a filmek világában, és vajon egyetlen kép alapján felismered-e azokat a romantikus klasszikusokat, amelyek már milliók szívébe lopták be magukat az elmúlt évek során.

Egy képkocka az Angyalok városa című filmből a filmes kvízben.
Egyetlen képkocka is elég lehet ahhoz, hogy újra átéld kedvenc romantikus alkotásaid varázsát? Teszteld magad filmes kvízünkkel!
Fotó: Archive Photos /  Getty Images
  • Filmes kvíz a romantikus alkotások legnagyobb rajongóinak.
  • Emlékezetes jelenetek, amelyeket csak az igazi mozirajongók ismernek fel.
  • Teszteld, mennyire emlékszel a legendás szerelmi történetekre, vígjátékokra és drámai pillanatokra!

Szórakoztató filmes kvíz: mennyire emlékszel a legromantikusabb alkotásokra?

A romantikus vígjátékok varázsa nem csupán a nagy szerelmi vallomásokban és a könnyfakasztó vagy vicces pillanatokban rejlik. A műfaj legemlékezetesebb alkotásai sokszor tele vannak humorral, szerethető karakterekkel és olyan történetekkel, amelyekben szeretünk újra és újra elveszni. Az elmúlt évtizedekben számos olyan romantikus klasszikus született, amely generációk kedvencévé vált, és amelyeket akár századszor is képesek vagyunk újranézni. Egy-egy ikonikus jelenet, felejthetetlen mondat vagy híres képkocka pedig örökre bevésődött az emlékezetünkbe.

Most összegyűjtöttünk néhány igazán népszerű romantikus alkotást és örök életű vígjátékot, amelyeket már biztos te is ezerszer láttál. De vajon felismered őket egyetlen kép alapján? Tedd próbára a tudásod ezzel a filmes kvízzel, és derítsd ki, mennyire vagy otthon nagy kedvenceid világában!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Egy nagyon egyszerű és ikonikus képkockával indítunk. Melyik filmből van ez a jelenet?

Ha tetszett ez a szórakoztató filmes kvíz, nézd meg az alábbi videót is:

Ezeket a filmes kvízeket kitöltötted már?

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu