Ízlelés lábbal és fenéken lélegzés: teszteld, mennyire vagy jártas az állati érdekességekben

Vannak állatok, amelyek egyedi „neveken” szólítják egymást, mások ujjlenyomata megtévesztően hasonlít az emberéhez. Az Állatok Világnapja alkalmából egy olyan kvízt készítettünk, amelyben számos érdekességet felvonultatunk a világ állatairól. Kitűnően az lesz képes kitölteni a tesztet, aki él-hal a vadvilágért, de garantáljuk, hogy azoknak is feledhetetlen szórakozást nyújt majd, akik alapvetően nem sokat tudnak az állatvilágról.

Október 4-e az Állatok Világnapja. Fotó: 123RF

Október 4-e az Állatok Világnapja

Október 4-e Assisi Szent Ferenc halál- és emléknapja. Mivel ő az állatok és a természet védőszentje, így egy 1931-es firenzei környezetvédelmi konferencia után ehhez a dátumhoz kötötték ezt a világnapot, amelyet azóta ünneplünk. Célja az ember és állat közötti barátság erősítése, a vad- és háziállatok védelme, valamint felelős állattartás és a biodiverzitás megőrzése.

Rendhagyó kvíz a jeles alkalomra

A világnap apropóján alkottuk meg rendhagyó játékunkat, amely betekintést enged az állatvilág ritkán taglalt csodáiba. Ha felmérnéd a tudásod, hogy mennyire ismered a vadon valódi érdekességeit, ne tétovázz, indítsd is el a kvízt!