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Ízlelés lábbal és fenéken lélegzés: teszteld, mennyire vagy jártas az állati érdekességekben

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors kvíz
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 04. 09:30
állatok világnapjaállatos kvízérdekesség
A legtöbben tudjuk, melyik a leggyorsabb állat a világon. Talán azt is, melyik a legkisebb, sőt nagy eséllyel azzal is tisztában vagyunk, melyik a legnagyobb. Tudjuk-e azonban, hogy melyik állat képes a hátsó felén lélegezni, a lábával érzékelni az ízeket, vagy kocka alakú végterméket kipréselnie magából? Az Állatok Világnapja alkalmából alkotott kvízünkben rendhagyó kérdéseket hoztunk olyan érdekességekkel, amelyek biztos, hogy téged is elképesztenek!
Vági Bence
A szerző cikkei

Vannak állatok, amelyek egyedi „neveken” szólítják egymást, mások ujjlenyomata megtévesztően hasonlít az emberéhez. Az Állatok Világnapja alkalmából egy olyan kvízt készítettünk, amelyben számos érdekességet felvonultatunk a világ állatairól. Kitűnően az lesz képes kitölteni a tesztet, aki él-hal a vadvilágért, de garantáljuk, hogy azoknak is feledhetetlen szórakozást nyújt majd, akik alapvetően nem sokat tudnak az állatvilágról.

Hosszú hajú kisfiú egy kiskutyával a kezében az Állatok Világnapja ünneplésekor
Október 4-e az Állatok Világnapja. Fotó: 123RF

Október 4-e az Állatok Világnapja

Október 4-e Assisi Szent Ferenc halál- és emléknapja. Mivel ő az állatok és a természet védőszentje, így egy 1931-es firenzei környezetvédelmi konferencia után ehhez a dátumhoz kötötték ezt a világnapot, amelyet azóta ünneplünk. Célja az ember és állat közötti barátság erősítése, a vad- és háziállatok védelme, valamint felelős állattartás és a biodiverzitás megőrzése.

Rendhagyó kvíz a jeles alkalomra

A világnap apropóján alkottuk meg rendhagyó játékunkat, amely betekintést enged az állatvilág ritkán taglalt csodáiba. Ha felmérnéd a tudásod, hogy mennyire ismered a vadon valódi érdekességeit, ne tétovázz, indítsd is el a kvízt!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Melyik állat képes a három szíve közül kettőt „leállítani” úszás közben?

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