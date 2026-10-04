Ausztria rejtett kincse, Városszalónak gyönyörű vára: hétvégi időutazás a Kőszegi-hegység tövében

Ausztria keleti részén, Burgenland tartományban, a Kőszegi-hegység nyugati lejtőjén fekszik a mindössze hétszáz lakosú Stadtschlaining (magyarul Városszalónak). A vidéket évi mintegy háromszáz napsütéses nap és gazdag zöld környezet jellemzi, amely ideális környezetet teremt a pihenéshez, még akár ősszel is. A település történelmi magja Ausztria egyik legépebben megmaradt középkori óvárosa. A műemlékvédelem alatt álló, háromoldalú városfal, a hatalmas vár, a szűk utcák és a régi polgárházak időutazásra hívják az érkezőket. Ha tartalmas programot keresel a közelben, Városszalónak látnivalói egyetlen hétvége alatt is kényelmesen bejárhatók.
A település legfőbb nevezetessége és jelképe a sziklagerincen magasodó szalónaki vár, amely eredetileg a kőszegi uradalomhoz tartozott, és valószínűleg a Kőszegi (Héder nemzetségbeli) család építtette a XIII. században. Első írásos említése 1271-ből származik, amikor V. István magyar király foglalta el a hűtlen Kőszegiektől. A védelmi célokat szolgáló építményt akár nyolc méter vastag falak és robusztus tornyok védik.
Ma a Békevára nevet viseli, és itt működik az Ausztriai Békekutató Központ, valamint az ország egyetlen Békemúzeuma. A várárokban kialakított új aréna és a várudvarok számos rendezvénynek, koncertnek adnak otthont. A látogatás során egyéni és vezetett séták közül választhatsz, a falak között pedig étterem és vinotéka működik, míg a várral szemben szálloda várja a vendégeket.
A városon belül érdemes felkeresni a volt zsinagógát is. A történelmi épület korábban békekönyvtárként szolgált, ma pedig emlék- és kiállítóhely. Az Új Zsidó Temetővel együtt a régió zsidó történetét és a nemzetiszocializmus időszakának pusztítását mutatja be.
Az aktív kikapcsolódásra vágyók számára a környék számtalan túraútvonalat kínál. Az S 21 jelzésű, 11,5 kilométeres Békekörút Bad Tatzmannsdorf érintésével vezet vissza a városba, árnyas erdei utakkal és a Hochwechselre nyíló kilátással. Az S 22 jelzésű Várkilátó körút a várárkon át visz a környező erdőkbe. Az útvonal legmagasabb pontján egy interaktív távcső segít a táj felfedezésében és az azonosított pontok megismerésében.
A kerékpározás kedvelőit Dél-Burgenlandban mintegy 800 kilométernyi kerékpárút-hálózat és 30 e-bike bérlőállomás várja. A 260 kilométeres Paradicsom-útvonal közvetlenül Városszalónak mellett halad el, három természetvédelmi parkot és szőlőültetvényeket érintve. A hegyi kerékpárosoknak a 25 kilométerre található, 884 méter magas Írott-kő (Geschriebenstein) kínál kihívást: a 40 kilométernyi természetes single-trail pálya mélyutakkal, kanyonokkal és ugratókkal várja a bringásokat.
A várostól néhány perces autóútra található Góborfalva (Goberling), ahol Bányászati Múzeum mutatja be a régió ipartörténetét. A virágkorban 160 bányásznak munkát adó antimonbánya múltját egy bemutatótáró, eredeti csillék, fúróeszközök és a bányászok védőszentje, Szent Borbála tisztelete köré épülő kiállítás szemlélteti, amely előzetes bejelentkezéssel látogatható.
Nézd meg a videót is a szalónaki várról:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.