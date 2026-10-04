Ausztria rejtett kincse, Városszalónak gyönyörű vára: hétvégi időutazás a Kőszegi-hegység tövében

Középkori hangulat: Ausztria egyik legépebben megmaradt belvárosa és a lenyűgöző szalónaki vár várja a látogatókat.

Ausztria egyik legépebben megmaradt belvárosa és a lenyűgöző szalónaki vár várja a látogatókat. Aktív kikapcsolódás: változatos túraútvonalak és több száz kilométernyi kerékpárút hálózza be a környéket.

változatos túraútvonalak és több száz kilométernyi kerékpárút hálózza be a környéket. Kulturális örökség: múzeumok, történelmi emlékhelyek és a góborfalvi bányászati kiállítás kínál tartalmas programot.

Ausztria keleti részén, Burgenland tartományban, a Kőszegi-hegység nyugati lejtőjén fekszik a mindössze hétszáz lakosú Stadtschlaining (magyarul Városszalónak). A vidéket évi mintegy háromszáz napsütéses nap és gazdag zöld környezet jellemzi, amely ideális környezetet teremt a pihenéshez, még akár ősszel is. A település történelmi magja Ausztria egyik legépebben megmaradt középkori óvárosa. A műemlékvédelem alatt álló, háromoldalú városfal, a hatalmas vár, a szűk utcák és a régi polgárházak időutazásra hívják az érkezőket. Ha tartalmas programot keresel a közelben, Városszalónak látnivalói egyetlen hétvége alatt is kényelmesen bejárhatók.

Városszalónak látnivalói közül talán a szalónaki vár a legizgalmasabb, amelynek felfedezése akár egy félnapos program is lehet.

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Melyek Városszalónak látnivalói, amelyeket semmiképp sem szabad kihagyni?

A település legfőbb nevezetessége és jelképe a sziklagerincen magasodó szalónaki vár, amely eredetileg a kőszegi uradalomhoz tartozott, és valószínűleg a Kőszegi (Héder nemzetségbeli) család építtette a XIII. században. Első írásos említése 1271-ből származik, amikor V. István magyar király foglalta el a hűtlen Kőszegiektől. A védelmi célokat szolgáló építményt akár nyolc méter vastag falak és robusztus tornyok védik.

Szalónak vára Carl Reiner festményén 1840-ből.

Fotó: wikipedia/AndreasPraefcke

Ma a Békevára nevet viseli, és itt működik az Ausztriai Békekutató Központ, valamint az ország egyetlen Békemúzeuma. A várárokban kialakított új aréna és a várudvarok számos rendezvénynek, koncertnek adnak otthont. A látogatás során egyéni és vezetett séták közül választhatsz, a falak között pedig étterem és vinotéka működik, míg a várral szemben szálloda várja a vendégeket.

A városon belül érdemes felkeresni a volt zsinagógát is. A történelmi épület korábban békekönyvtárként szolgált, ma pedig emlék- és kiállítóhely. Az Új Zsidó Temetővel együtt a régió zsidó történetét és a nemzetiszocializmus időszakának pusztítását mutatja be.