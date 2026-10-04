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Ausztria rejtett kincse, Városszalónak gyönyörű vára: hétvégi időutazás a Kőszegi-hegység tövében

Ausztria rejtett kincse, Városszalónak gyönyörű vára: hétvégi időutazás a Kőszegi-hegység tövében

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 04. 12:00
Burgenland tartományAusztria
Dél-Burgenland középkori hangulatú kisvárosa tökéletes választás, ha egy tartalmas hétvégi feltöltődésre vágytok a közelben. Összegyűjtöttük, miért kihagyhatatlanok Városszalónak látnivalói egy rövid utazás során.
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • Középkori hangulat: Ausztria egyik legépebben megmaradt belvárosa és a lenyűgöző szalónaki vár várja a látogatókat.
  • Aktív kikapcsolódás: változatos túraútvonalak és több száz kilométernyi kerékpárút hálózza be a környéket.
  • Kulturális örökség: múzeumok, történelmi emlékhelyek és a góborfalvi bányászati kiállítás kínál tartalmas programot.

Ausztria keleti részén, Burgenland tartományban, a Kőszegi-hegység nyugati lejtőjén fekszik a mindössze hétszáz lakosú Stadtschlaining (magyarul Városszalónak). A vidéket évi mintegy háromszáz napsütéses nap és gazdag zöld környezet jellemzi, amely ideális környezetet teremt a pihenéshez, még akár ősszel is. A település történelmi magja Ausztria egyik legépebben megmaradt középkori óvárosa. A műemlékvédelem alatt álló, háromoldalú városfal, a hatalmas vár, a szűk utcák és a régi polgárházak időutazásra hívják az érkezőket. Ha tartalmas programot keresel a közelben, Városszalónak látnivalói egyetlen hétvége alatt is kényelmesen bejárhatók.

Városszalónak látnivalói közé tartozik a középkori szalónaki vár.
Városszalónak látnivalói közül talán a szalónaki vár a legizgalmasabb, amelynek felfedezése akár egy félnapos program is lehet. 
Fotó: Shutterstock

Melyek Városszalónak látnivalói, amelyeket semmiképp sem szabad kihagyni?

A település legfőbb nevezetessége és jelképe a sziklagerincen magasodó szalónaki vár, amely eredetileg a kőszegi uradalomhoz tartozott, és valószínűleg a Kőszegi (Héder nemzetségbeli) család építtette a XIII. században. Első írásos említése 1271-ből származik, amikor V. István magyar király foglalta el a hűtlen Kőszegiektől. A védelmi célokat szolgáló építményt akár nyolc méter vastag falak és robusztus tornyok védik.

Szalónak vára egy festményen a XIX. századból.
Szalónak vára Carl Reiner festményén 1840-ből. 
Fotó: wikipedia/AndreasPraefcke

Ma a Békevára nevet viseli, és itt működik az Ausztriai Békekutató Központ, valamint az ország egyetlen Békemúzeuma. A várárokban kialakított új aréna és a várudvarok számos rendezvénynek, koncertnek adnak otthont. A látogatás során egyéni és vezetett séták közül választhatsz, a falak között pedig étterem és vinotéka működik, míg a várral szemben szálloda várja a vendégeket.

A városon belül érdemes felkeresni a volt zsinagógát is. A történelmi épület korábban békekönyvtárként szolgált, ma pedig emlék- és kiállítóhely. Az Új Zsidó Temetővel együtt a régió zsidó történetét és a nemzetiszocializmus időszakának pusztítását mutatja be.

Az ausztriai Városszalónak középkori városmagja.
Városszalónak máig megőrizte középkori városmagját és festői polgárházait. 
Fotó: Shutterstock

Túraútvonalak és biciklis utak a vár körül és a zöldben

Az aktív kikapcsolódásra vágyók számára a környék számtalan túraútvonalat kínál. Az S 21 jelzésű, 11,5 kilométeres Békekörút Bad Tatzmannsdorf érintésével vezet vissza a városba, árnyas erdei utakkal és a Hochwechselre nyíló kilátással. Az S 22 jelzésű Várkilátó körút a várárkon át visz a környező erdőkbe. Az útvonal legmagasabb pontján egy interaktív távcső segít a táj felfedezésében és az azonosított pontok megismerésében.

Városszalónak vára és a környező erdők a magasból fotózva.
A Városszalónak környéki erdőkben kiváló túra-, illetve hegyi kerékpáros útvonalak várják a természet szerelmeseit. 
Fotó: wikiedia/Bwag 

A kerékpározás kedvelőit Dél-Burgenlandban mintegy 800 kilométernyi kerékpárút-hálózat és 30 e-bike bérlőállomás várja. A 260 kilométeres Paradicsom-útvonal közvetlenül Városszalónak mellett halad el, három természetvédelmi parkot és szőlőültetvényeket érintve. A hegyi kerékpárosoknak a 25 kilométerre található, 884 méter magas Írott-kő (Geschriebenstein) kínál kihívást: a 40 kilométernyi természetes single-trail pálya mélyutakkal, kanyonokkal és ugratókkal várja a bringásokat.

Föld alatti időutazás Góborfalván

A várostól néhány perces autóútra található Góborfalva (Goberling), ahol Bányászati Múzeum mutatja be a régió ipartörténetét. A virágkorban 160 bányásznak munkát adó antimonbánya múltját egy bemutatótáró, eredeti csillék, fúróeszközök és a bányászok védőszentje, Szent Borbála tisztelete köré épülő kiállítás szemlélteti, amely előzetes bejelentkezéssel látogatható.

Nézd meg a videót is a szalónaki várról:

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