Toszkána helyett ide utazz ősszel: Olaszország legízletesebb vidékét mutatjuk

Az Olaszország északi részén, az Alpok lábánál elterülő tartomány az őszi hónapokban a szüret és a gasztronómia központjává válik. A szőlővel borított domboldalak aranysárga és vörös színt öltenek, a piacokat elárasztja a friss gomba illata, a történelmi városkák pedig nyüzsgő élettel telnek meg. Bár sokan csak a fővárost, Torinót ismerik, a vidék kisebb települései rejtik az igazi csodákat: a prémium borok, a különleges építészeti kincsek és a gasztronómiai élmények iránt érdeklődőknek Piemont legszebb úti céljai tökéletes választást jelentenek az év ezen időszakában is.
A felfedezést érdemes Albában kezdeni, amely a fehér szarvasgomba fővárosa. A Langhe-vidék szívében fekvő, 30 000 lakosú városka 2017 óta az UNESCO gasztronómiai városa. Minden ősszel a Cortile della Maddalena udvarán rendezik meg a híres nemzetközi szarvasgombavásárt, a gombászat hátterét pedig a 2023-ban nyílt Szarvasgomba Múzeum mutatja be. A helyi éttermekben a házi Tajarin tésztát és a Barolo borban sült marhát kötelező megkóstolni. Érdekesség, hogy innen indult a Ferrero cég is 1946-ban. Az óvárosban a gótikus San Domenico templom és a San Lorenzo katedrális igazán szép látványt nyújt.
A szomszédos Asti a híres habzóboráról ismert. A 73 000 lakosú város középkori hangulatát őrzi: a XII. századi tornyok közül tizenkettő ma is áll. Szeptember elején itt tartják a Palio lóversenyt (hasonló a sienai történelmi lóversenyhez), amely 2025 őszén ünnepelte 750 éves fennállását. Az óvárosban a gótikus Santa Maria Assunta katedrálist és annak barokk festményeit érdemes megnézni, míg este a Diavolo Rosso nevű kulturális helyszín várja a látogatókat egy ódon templom épületében.
Cella Monte települése Olaszország legszebb falvainak listáján is szerepel. Különlegessége a Pietra da Cantoni mészkő, amely több mint 20 millió éves tengeri üledékből képződött. Ebből a kőből vájták ki a föld alatti „Infernot” pincerendszereket, ahol a drága borokat tárolják. A helyi kőfejtés történetét az Ecomuseo mutatja be.
A közelben fekvő Castello di Uviglie szőlőbirtokot 1491-ben alapították, ma Barbera és Grignolino fajtákat termesztenek itt. A pincelátogatások és borkóstolók mellett akár keresőkutyás szarvasgomba-vadászaton is részt vehetünk. A környék koronája a Monticello d’Alba felett magasodó Roero-kastély, amely 1376 óta a Roero grófi család tulajdona. Az angolparkkal övezett épület márciustól látogatható, a belépő 10 EUR (kb. 3950 HUF), ahonnan csodás kilátás nyílik a vidék erdős dombjaira.
A finom borok, a gazdag gasztronómiai hagyományok és a történelmi látnivalók mind hozzájárulnak Piemont egyedülálló hangulatához. Ez a sokszínűség teszi a tartományt a őszi utazások egyik legszebb és leginkább felejthetetlen úti céljává.
Nézd meg a videót is a varázslatos Piemontról:
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