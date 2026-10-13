Toszkána helyett ide utazz ősszel: Olaszország legízletesebb vidékét mutatjuk

Gasztronómiai fellegvár: Alba a fehér szarvasgomba fővárosa, ahol az ikonikus őszi vásár mellett a Ferrero gyökerei és prémium borok várják a látogatókat.

Alba a fehér szarvasgomba fővárosa, ahol az ikonikus őszi vásár mellett a Ferrero gyökerei és prémium borok várják a látogatókat. Középkori hangulat: Asti 12 megmaradt lakótornyával, gótikus katedrálisával és a 750 éves Palio lóversennyel nyújt betekintést a régió dicső múltjába.

Asti 12 megmaradt lakótornyával, gótikus katedrálisával és a 750 éves Palio lóversennyel nyújt betekintést a régió dicső múltjába. Rejtett kincsek: Cella Monte föld alatti kőpincéi, a több száz éves szőlőbirtokok és a Roero-kastély teszik teljessé a vidéki utazást.

Az Olaszország északi részén, az Alpok lábánál elterülő tartomány az őszi hónapokban a szüret és a gasztronómia központjává válik. A szőlővel borított domboldalak aranysárga és vörös színt öltenek, a piacokat elárasztja a friss gomba illata, a történelmi városkák pedig nyüzsgő élettel telnek meg. Bár sokan csak a fővárost, Torinót ismerik, a vidék kisebb települései rejtik az igazi csodákat: a prémium borok, a különleges építészeti kincsek és a gasztronómiai élmények iránt érdeklődőknek Piemont legszebb úti céljai tökéletes választást jelentenek az év ezen időszakában is.

A Langhe-borvidéken fekvő Serralunga d'Alba városka csupán 25 percre található Albától, így szintén Piemont legszebb úti céljai között említhetjük.

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Melyek Piemont legszebb úti céljai egy felejthetetlen őszi utazáshoz?

A felfedezést érdemes Albában kezdeni, amely a fehér szarvasgomba fővárosa. A Langhe-vidék szívében fekvő, 30 000 lakosú városka 2017 óta az UNESCO gasztronómiai városa. Minden ősszel a Cortile della Maddalena udvarán rendezik meg a híres nemzetközi szarvasgombavásárt, a gombászat hátterét pedig a 2023-ban nyílt Szarvasgomba Múzeum mutatja be. A helyi éttermekben a házi Tajarin tésztát és a Barolo borban sült marhát kötelező megkóstolni. Érdekesség, hogy innen indult a Ferrero cég is 1946-ban. Az óvárosban a gótikus San Domenico templom és a San Lorenzo katedrális igazán szép látványt nyújt.

Alba legízletesebb fogásai közé tartozik a házi készítésű Tajarin tészta, amelyet friss fehér szarvasgombával kínálnak.

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A szomszédos Asti a híres habzóboráról ismert. A 73 000 lakosú város középkori hangulatát őrzi: a XII. századi tornyok közül tizenkettő ma is áll. Szeptember elején itt tartják a Palio lóversenyt (hasonló a sienai történelmi lóversenyhez), amely 2025 őszén ünnepelte 750 éves fennállását. Az óvárosban a gótikus Santa Maria Assunta katedrálist és annak barokk festményeit érdemes megnézni, míg este a Diavolo Rosso nevű kulturális helyszín várja a látogatókat egy ódon templom épületében.