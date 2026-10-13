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Toszkána helyett ide utazz ősszel: Olaszország legízletesebb vidékét mutatjuk

Toszkána helyett ide utazz ősszel: Olaszország legízletesebb vidékét mutatjuk

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors őszi hangulat
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 13. 12:00
külföldi utazásgasztronómiaPiemont
Ha egy igazán varázslatos őszi utazásra vágysz, Olaszország ezen vidéke a festői szőlőültetvényeivel és gazdag kulináris hagyományaival garantáltan lenyűgöz majd. Csomagolj, és fedezd fel velünk, melyek Piemont legszebb úti céljai egy felejthetetlen kikapcsolódáshoz!
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • Gasztronómiai fellegvár: Alba a fehér szarvasgomba fővárosa, ahol az ikonikus őszi vásár mellett a Ferrero gyökerei és prémium borok várják a látogatókat.
  • Középkori hangulat: Asti 12 megmaradt lakótornyával, gótikus katedrálisával és a 750 éves Palio lóversennyel nyújt betekintést a régió dicső múltjába.
  • Rejtett kincsek: Cella Monte föld alatti kőpincéi, a több száz éves szőlőbirtokok és a Roero-kastély teszik teljessé a vidéki utazást.

Az Olaszország északi részén, az Alpok lábánál elterülő tartomány az őszi hónapokban a szüret és a gasztronómia központjává válik. A szőlővel borított domboldalak aranysárga és vörös színt öltenek, a piacokat elárasztja a friss gomba illata, a történelmi városkák pedig nyüzsgő élettel telnek meg. Bár sokan csak a fővárost, Torinót ismerik, a vidék kisebb települései rejtik az igazi csodákat: a prémium borok, a különleges építészeti kincsek és a gasztronómiai élmények iránt érdeklődőknek Piemont legszebb úti céljai tökéletes választást jelentenek az év ezen időszakában is.

Piemont legszebb úti céljai közé tartozik Serralunga d'Alba városka is.
A Langhe-borvidéken fekvő Serralunga d'Alba városka csupán 25 percre található Albától, így szintén Piemont legszebb úti céljai között említhetjük.
Fotó: Shutterstock

Melyek Piemont legszebb úti céljai egy felejthetetlen őszi utazáshoz?

A felfedezést érdemes Albában kezdeni, amely a fehér szarvasgomba fővárosa. A Langhe-vidék szívében fekvő, 30 000 lakosú városka 2017 óta az UNESCO gasztronómiai városa. Minden ősszel a Cortile della Maddalena udvarán rendezik meg a híres nemzetközi szarvasgombavásárt, a gombászat hátterét pedig a 2023-ban nyílt Szarvasgomba Múzeum mutatja be. A helyi éttermekben a házi Tajarin tésztát és a Barolo borban sült marhát kötelező megkóstolni. Érdekesség, hogy innen indult a Ferrero cég is 1946-ban. Az óvárosban a gótikus San Domenico templom és a San Lorenzo katedrális igazán szép látványt nyújt.

Tajarin tészta és szarvasgomba egy rusztikus felületű asztallapon.
Alba legízletesebb fogásai közé tartozik a házi készítésű Tajarin tészta, amelyet friss fehér szarvasgombával kínálnak. 
Fotó: Shutterstock

A szomszédos Asti a híres habzóboráról ismert. A 73 000 lakosú város középkori hangulatát őrzi: a XII. századi tornyok közül tizenkettő ma is áll. Szeptember elején itt tartják a Palio lóversenyt (hasonló a sienai történelmi lóversenyhez), amely 2025 őszén ünnepelte 750 éves fennállását. Az óvárosban a gótikus Santa Maria Assunta katedrálist és annak barokk festményeit érdemes megnézni, míg este a Diavolo Rosso nevű kulturális helyszín várja a látogatókat egy ódon templom épületében.

Asti középkori lóversenye, a Palio.
Asti büszkesége, a 750 éves, középkori erdetű lóverseny, a Palio, amelyen a lovasok szőrén ülik meg az állatokat. 
Fotó: Shutterstock

Különleges falvak, borbirtokok és középkori kastélyok

Cella Monte települése Olaszország legszebb falvainak listáján is szerepel. Különlegessége a Pietra da Cantoni mészkő, amely több mint 20 millió éves tengeri üledékből képződött. Ebből a kőből vájták ki a föld alatti „Infernot” pincerendszereket, ahol a drága borokat tárolják. A helyi kőfejtés történetét az Ecomuseo mutatja be.

Cella Monte piemonti település légi felvételről.
Cella Monte festői települése hangulatos sétát kínál az őszi hónapokban is. 
Fotó: Shutterstock

A közelben fekvő Castello di Uviglie szőlőbirtokot 1491-ben alapították, ma Barbera és Grignolino fajtákat termesztenek itt. A pincelátogatások és borkóstolók mellett akár keresőkutyás szarvasgomba-vadászaton is részt vehetünk. A környék koronája a Monticello d’Alba felett magasodó Roero-kastély, amely 1376 óta a Roero grófi család tulajdona. Az angolparkkal övezett épület márciustól látogatható, a belépő 10 EUR (kb. 3950 HUF), ahonnan csodás kilátás nyílik a vidék erdős dombjaira.

A Langhe-borvidék felett magasodó Roero-kastély
A Langhe-borvidék felett trónoló Roero-kastély festői panorámát kínál az őszi hónapokban. 
Fotó: Shutterstock

A finom borok, a gazdag gasztronómiai hagyományok és a történelmi látnivalók mind hozzájárulnak Piemont egyedülálló hangulatához. Ez a sokszínűség teszi a tartományt a őszi utazások egyik legszebb és leginkább felejthetetlen úti céljává. 

Nézd meg a videót is a varázslatos Piemontról:

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