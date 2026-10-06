Hatalmas sikereket vártak Tom Cruise új filmjétől, ám a megjelenés után a számok épp az ellenkezőjét hozták. A Digger történelmi bukás lehet, és akár 150 millió dollárt is veszíthet rajta a stúdió.

Tom Cruise új filmje, a Digger óriásit bukott a nyitóhétvégén (Fotó: KGC-522 / Northfoto)

Tom Cruise Digger című filmje hatalmasat bukott

Digger című filmje hatalmasat bukott A nyitóhétvégén világszinten összesen 20 millió dollárt termelt, ami jelentősen alacsony egy ilyen nagyszabású produkciónál

Ez a film lehet a színész karrierjének eddigi legnagyobb bukása

Tom Cruise új filmje óriásit bukott: több száz millió dollár lehet a veszteség

Tom Cruise neve évtizedek óta szinte egyet jelent a kasszasikerekkel. A Top Gun: Maverick és a Mission: Impossible filmek után azonban most olyan helyzetbe került a világsztár, amelyre kevesen számítottak volna. Legújabb produkciója, a Digger csúnyán elvérzett a mozipénztáraknál. A film az Egyesült Államokban és Kanadában mindössze 8 millió dolláros nyitóhétvégét produkált, amíg a nemzetközi piacokról is mindössze csak 12 millió dollár érkezett. Így a teljes globális bevétel összesen 20 millió dollár lett az első hétvégén. Ez különösen kínos eredmény egy olyan produkció esetében, amelynek elkészítése önmagában legalább 125 millió dollárba került. Ráadásul egyes becslések szerint a költségvetés inkább 160-180 millió dollár körül lehetett és a marketingre is további mintegy 100 millió dollárt költhettek. A film tehát már a rajtnál óriási hátrányba került.

Becslések szerint Tom Cruise Digger című filmjénél akár 150 millió dollár veszteség is termelődhet (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Több száz millió dollár lehet a veszteség

A filmnek így minimum 300 millió dollár körüli bevételre lenne szüksége ahhoz, hogy egyáltalán megközelítse a megtérülési pontot, de az elemzők szerint ez az összeg inkább 350 millió. Ehhez képest Tom Cruise új filmje 20 millió dollárnál tart a nyitóhétvége után. A Digger pénzügyi helyzete a jelenlegi számok alapján kifejezetten drámai. A becslések szerint akár 150-200 millió dolláros veszteséget is termelhet mozis forgalmazása során.

Tom Cruise Digger című filmje lehet a színész karrierjének legnagyobb bukása (Fotó: Alfonso Manzano / Northfoto)

Ez lehet Tom Cruise karrierjének eddigi legnagyobb bukása

A gyenge bevételhez a kritikai fogadtatás sem segített hozzá. Tom Cruise új filmje, a Digger meglehetősen megosztotta a kritikusokat, és a negatív véleményekből a premier előtt komoly felhajtás alakult ki. A Warner Bros. végül szokatlan marketingstratégiához nyúlt. Ahelyett, hogy kizárólag a pozitív kritikákat hangsúlyozta volna, egyes reklámokban lényegében arra biztatta a nézőket, hogy 'döntsék el maguk', valóban olyan rossz-e a film, mint ahogy egyes kritikusok állítják. De mindezek mellett a közönség reakciója sem volt igazán megnyugtató, így könnyen lehet, hogy ez a film túlszárnyalja majd a Múmia című filmjének kudarcát és ez lesz Tom Cruise eddigi legnagyobb bukása.