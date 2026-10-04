Dögös csipkeruhában tündökölt Rosie Huntington-Whiteley

A 39 éves modell és színésznő, Rosie Huntington-Whiteley a szállodájából kilépve mutatta meg látványos összeállítását a francia fővárosban. Rosie a párizsi divathét második napján, a Saint Laurent bemutatójára készült.

Rosie Huntington-Whiteley Fotó: AFP

Rosie Huntington-Whiteley merész ruhája minden tekintetet magára vonzott

Az áttetsző, fekete csipkeruhát átlátszó magas sarkú cipővel és fekete kézitáskával egészítette ki. Haját szoros kontyba fogta, megjelenését pedig hangsúlyos smink tette teljessé.

Rosie Huntington-Whiteley láthatóan remek hangulatban indult el az esti eseményre, testhez simuló ruhája pedig kiemelte karcsú alakját.

A Mad Max: A harag útja sztárja két gyermeket nevel vőlegényével, Jason Stathammel. A pár 2009-ben ismerkedett meg, 2016-ban pedig eljegyezték egymást.

A közelmúltban egy 20 millió fontos, tengerparti luxusvillát vásároltak Dél-Angliában. A hat hálószobás, húszhektáros birtokhoz saját partszakasz, csónakázótó, úszótó és hatalmas lombház is tartozik.