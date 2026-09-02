Te is azt hiszed, majd akkor leszel boldog, ha…? Ezért nem jön el soha a pillanat

Célokra szükségünk van. Keményen dolgozunk értük, de amikor végre átszakítjuk a szalagot, az eufória elillan, elmarad. Hová tűnik az idealizált öröm, amit oly bőszen kergettünk mindez idáig? Hirtelen a következő futam rajtszámává változik – írja a Fanny magazin.

Elérted, amire mindig vágytál, mégsem vagy boldog? Ez az oka

Fotó: Ka Iki / Shutterstock

Elérted, amire mindig vágytál, mégsem vagy boldog? Ez az oka

Mindig a következő mérföldkőre várunk

Lefogyunk, lefutjuk a maratont, megtaláljuk a lelki társunkat, de csak rohanunk tovább. Mintha a boldogság örökké egy lépéssel előttünk járna. Fejes Dóra pszichológus, sportpszichológus és futóterapeuta szerint ahhoz, hogy ráleljünk az illúzió gyökerére, egészen a gyermekkorunkig kell ásnunk.

– Rengeteg gyerek nő fel úgy, hogy – tévesen – azt tanulja meg, az önértékelése a teljesítményén áll vagy bukik. Így könnyen kialakul a hit, miszerint a boldogság nem a jelenben, hanem az eredményes jövőben vár rá – árulja el a szakértő. Ebben a megvilágításban pedig a jó jegy vagy a sikeres karrier nemcsak egy cél lesz, hanem a bizonyítéka annak, hogy „elég jó.”

– A célok nagyon fontosak. Irányt mutatnak, elérésük énhatékonysággal ruház fel bennünket, de a valódi boldogságot nem a cél beteljesülése, hanem az odáig vezető út jelenti. Sokszor például egy maraton esetén sem a befutó a legkatartikusabb pillanat, inkább a felkészülés egyes pillanatai. Mondjuk egy nehéz edzés, ahol sikerül átlépnünk saját határainkat. – magyarázza Dóra. A sikerélmény öröme hamar elpárolog. Ezért kell megtanulnunk élvezni a folyamatot is. A gyakorlás hónapjai túl hosszúak ahhoz, hogy egyetlen pillanatért küzdjünk. Az életcéljainkkal is hasonló a helyzet, hiszen a mindennapjainkat sem a célvonalon toporogva töltjük. Ha kizárólag azt a percet várjuk, amikor átszakítjuk a szalagot, elszaladunk a tapasztalatok mellett, amelyek értelmet és értéket adnak vágyainknak.

Előfordul, hogy elmarad az ováció

Nem érdemes tehát egyetlen terv teljesítésére alapoznunk elégedettségünket. Nemcsak a jelent szalajtjuk el vele, de a beteljesülés pillanata sem feltétlen hozza el az áhított örömöt. Gyakori jelenség, hogy egy régi álom megvalósulása után nem eufóriát, inkább egyfajta ürességet érzünk.