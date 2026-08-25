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Tom Holland és Zendaya: Hollywood álompárja meghódítja a világot

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Tom Holland
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 25. 09:00
álompárszerelemhollywoodZendayapárkapcsolat
Ritka az olyan kapcsolat, mint a Holland-Zendaya-párosé. A kémiával már akkor sem volt gondjuk, amikor a Pókember: Haza­térés 2016-os forgatásán találkoztak – a többit pedig meghozta az idő. Íme minden Tom Holland és Zendaya kapacsolatáról!

A sztárpár mindig is  igyekezett óvni a nyilvánosságtól a magánéletét, ám nemrég nap­világot látott, hogy titokban egybekeltek, így hivatalosan is ők lettek a filmipar első számú álomházaspárja. Íme minden Tom Holland és Zendaya kapcsolatáról!

Tom Holland és Zendaya.
Tom Holland és Zendaya Hollywood kedvenc álompárja lett
(Fotó: Northfoto)
  • Tom Holland és Zenday nemrég titokban összeházasodtak
  • Kapcsolatukat azonban féltve óvják a nyilvánosságtól
  • Karrierjük is megállíthatatlanul ível felfelé, nemrég ismét közös filmben szerepeltek
  • Az utóbbi években Hollywood kedvenc álompárjává váltak

Tom Holland és Zendaya a Pókember után együtt szerepeltek az Odüsszeiában is

Magánéleti boldogságuk mellett ráadásul a karrierjük is megállíthatatlanul ível felfelé – írja a hot!. A most mozikba került Pókember: Vadonatúj nap történelmi rekordot döntött: a film alig néhány nap alatt átlépte a bűvös egymilliárd dolláros bevételi határt, ebből Tom mintegy nyolcmilliárd forintnak megfelelő összeget kaszált. Ezzel a teljesítménnyel jelenleg ők Hollywood legmagasabb jövedelmű és legbefolyásosabb párosa. Ám Holland és Zendaya nem csak a Mar­vel-univer­zum­ban képesek hatalmas tömegeket megmozgatni: Christopher Nolan legújabb, Odüsszeia című, monumentális sci-fi eposzában szintén együtt szerepelnek, ami tovább növeli a szakmai elismertségüket – no meg a bankszámlaegyenlegüket.

Tom Holland nemrég úgy nyilatkozott, hogy a köztük lévő szent és sérthetetlen kötelék részleteit nem kívánják a nyilvánosság elé tárni. 

A kapcsolatunk olyasvalami, amit hihetetlenül óvunk, és amit szeretnénk az életünk lehető legszentebb részeként kezelni. Úgy gondoljuk, hogy senkinek sem tartozunk róla beszámolóval, ez a mi dolgunk, és semmi köze a karrierünkhöz

– nyilatkozta a színész. 

Zendaya egy közös saj­tó­ese­mé­nyü­kön azt azért elárulta, hogy a köztük lévő mély barátság képezi a kapcsolatuk alapját. „Tom a legjobb barátom. Kiváltság vele együtt forgatni ezeket a filmeket, imádok vele együtt fejlődni szakmailag” – fejtette ki a színésznő, amire Holland egy interjúban úgy re­agált, hogy Zen­daya az egyetlen, aki a hollywoodi őrület közepette is képes biztosítani számára a szükséges nyugalmat.

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Fotó: hot! magazin

 

 

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