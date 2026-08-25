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Antonio Banderas és Melanie Griffith: örök barátság lett a szerelemből

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Antonio Banderas
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 25. 17:00
kapcsolatMelanie Griffith
A két világsztár házassága 2015-ben zárult le hivatalosan, ám azóta sem szakadtak el egymástól teljesen. És ez nem csak annak köszönhető, hogy van egy közös lányuk. Íme a részletek Antonio Banderas és Melanie Griffith kapcsolatáról!
Bors
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Antonio Banderas és Melanie Griffith az 1989-es Oscar-gálán találkoztak, de csak jó néhány évvel később, a Hárman párban című 1995-ös romantikus vígjáték forgatásán kerültek közel egymáshoz. 1996 májusában házasodtak össze, közös lányuk, Stella Banderas – teljes nevén Stella del Carmen Ban­deras Griffith – ugyanezen év szeptemberében született.

Antonio Banderas és Melanie Griffith
Antonio Banderas és Melanie Griffith a szakításuk után sem engedték el egymás kezét.
(Fotó: hot! Magazin/Northfoto)
  • Antonio Banderas és Melanie Griffith 1996-ban házasodtak össze
  • Házasságukból egy lányuk, Stella született
  • Közel húsz év után döntöttek a válás mellett
  • Szakításuk ellenére szoros barátok maradtak
  • Mozaikcsaládjukban ma is teljes az összhang

Antonio Banderas és Melanie Griffith kapcsolata

Mela­nie-nak a korábbi kapcsolataiból ekkor már volt három gyermeke: Jesse Johnson, Alexander Bauer és Dakota Johnson – írja a hot!. Bár a csemetéket teljes egyetér­tésben nevelték, és a külső szemlélő számára idillinek tűnt a kapcsolatuk, 2014-ben mégis a szakítás mellett döntöttek; a válást 2015 decemberében mondták ki hivatalosan. A bontóper ­ellenére továbbra is kapcsolatban maradt Antonio Banderas és Melanie Griffith – és nem csak azért, mert a lányuk örökre összeköti őket. 

A két színész egykor lángoló szerelme örök és eltéphetetlen barátsággá szelídült, és az elmúlt több mint tíz évben sosem volt kérdés közöttük, hogy számíthatnak-e egymásra. Szoros kapcsolatukról Banderas nemrég így nyilatkozott egy interjúban: 

„Ha nem is a legjobb, de mindenképpen az egyik legjobb barátom” – mondta a volt feleségéről, majd azt is elárulta, hogy amikor Los Angelesben jár, rendszeresen találkoznak. 

Mindig összejövünk, és nagyon jól érezzük magunkat. Sokat ­nevetünk. Nagyon egészséges a kapcsolatunk, és ez a gyerekeinknek is jót tett. Szépen léptünk ki a házasságunkból, és ez nagyon fontos volt nekik is, és nekünk is 

– tette hozzá, elárulva, hogy Melanie-t elképesztő édesanyának tartja, és hogy neki köszönhető, hogy a gyerekeik is jó emberré váltak.
Barátságukat az sem árnyékolja be, hogy Banderas a szakításuk után hamar továbblépett, és 2014 óta boldog párkapcsolatban él a nála húsz évvel fiatalabb német befektetési tanácsadóval és modellel, Nicole Kimpellel, míg Griffith a vá­lásuk óta nem vállalt fel nyilvánosan egyetlen párkapcsolatot sem. 

Szerencsére a mozaikcsaládon belül teljes az összhang: Nicole tiszteletben tartja Antonio és Melanie szoros barát­ságát, így a múltbeli sérelmek és egykori szerelem felhánytorgatása helyett a békés, támogató családi légköré lehet a főszerep.

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(Fotó: hot! magazin)

 

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