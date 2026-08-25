Antonio Banderas és Melanie Griffith: örök barátság lett a szerelemből

Antonio Banderas és Melanie Griffith az 1989-es Oscar-gálán találkoztak, de csak jó néhány évvel később, a Hárman párban című 1995-ös romantikus vígjáték forgatásán kerültek közel egymáshoz. 1996 májusában házasodtak össze, közös lányuk, Stella Banderas – teljes nevén Stella del Carmen Ban­deras Griffith – ugyanezen év szeptemberében született.

Antonio Banderas és Melanie Griffith a szakításuk után sem engedték el egymás kezét.

(Fotó: hot! Magazin/Northfoto)

Antonio Banderas és Melanie Griffith 1996-ban házasodtak össze

Házasságukból egy lányuk, Stella született

Közel húsz év után döntöttek a válás mellett

Szakításuk ellenére szoros barátok maradtak

Mozaikcsaládjukban ma is teljes az összhang

Antonio Banderas és Melanie Griffith kapcsolata

Mela­nie-nak a korábbi kapcsolataiból ekkor már volt három gyermeke: Jesse Johnson, Alexander Bauer és Dakota Johnson – írja a hot!. Bár a csemetéket teljes egyetér­tésben nevelték, és a külső szemlélő számára idillinek tűnt a kapcsolatuk, 2014-ben mégis a szakítás mellett döntöttek; a válást 2015 decemberében mondták ki hivatalosan. A bontóper ­ellenére továbbra is kapcsolatban maradt Antonio Banderas és Melanie Griffith – és nem csak azért, mert a lányuk örökre összeköti őket.

A két színész egykor lángoló szerelme örök és eltéphetetlen barátsággá szelídült, és az elmúlt több mint tíz évben sosem volt kérdés közöttük, hogy számíthatnak-e egymásra. Szoros kapcsolatukról Banderas nemrég így nyilatkozott egy interjúban:

„Ha nem is a legjobb, de mindenképpen az egyik legjobb barátom” – mondta a volt feleségéről, majd azt is elárulta, hogy amikor Los Angelesben jár, rendszeresen találkoznak.

Mindig összejövünk, és nagyon jól érezzük magunkat. Sokat ­nevetünk. Nagyon egészséges a kapcsolatunk, és ez a gyerekeinknek is jót tett. Szépen léptünk ki a házasságunkból, és ez nagyon fontos volt nekik is, és nekünk is

– tette hozzá, elárulva, hogy Melanie-t elképesztő édesanyának tartja, és hogy neki köszönhető, hogy a gyerekeik is jó emberré váltak.

Barátságukat az sem árnyékolja be, hogy Banderas a szakításuk után hamar továbblépett, és 2014 óta boldog párkapcsolatban él a nála húsz évvel fiatalabb német befektetési tanácsadóval és modellel, Nicole Kimpellel, míg Griffith a vá­lásuk óta nem vállalt fel nyilvánosan egyetlen párkapcsolatot sem.