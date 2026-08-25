Antonio Banderas és Melanie Griffith: örök barátság lett a szerelemből

Antonio Banderas és Melanie Griffith az 1989-es Oscar-gálán találkoztak, de csak jó néhány évvel később, a Hárman párban című 1995-ös romantikus vígjáték forgatásán kerültek közel egymáshoz. 1996 májusában házasodtak össze, közös lányuk, Stella Banderas – teljes nevén Stella del Carmen Banderas Griffith – ugyanezen év szeptemberében született.
Melanie-nak a korábbi kapcsolataiból ekkor már volt három gyermeke: Jesse Johnson, Alexander Bauer és Dakota Johnson – írja a hot!. Bár a csemetéket teljes egyetértésben nevelték, és a külső szemlélő számára idillinek tűnt a kapcsolatuk, 2014-ben mégis a szakítás mellett döntöttek; a válást 2015 decemberében mondták ki hivatalosan. A bontóper ellenére továbbra is kapcsolatban maradt Antonio Banderas és Melanie Griffith – és nem csak azért, mert a lányuk örökre összeköti őket.
A két színész egykor lángoló szerelme örök és eltéphetetlen barátsággá szelídült, és az elmúlt több mint tíz évben sosem volt kérdés közöttük, hogy számíthatnak-e egymásra. Szoros kapcsolatukról Banderas nemrég így nyilatkozott egy interjúban:
„Ha nem is a legjobb, de mindenképpen az egyik legjobb barátom” – mondta a volt feleségéről, majd azt is elárulta, hogy amikor Los Angelesben jár, rendszeresen találkoznak.
Mindig összejövünk, és nagyon jól érezzük magunkat. Sokat nevetünk. Nagyon egészséges a kapcsolatunk, és ez a gyerekeinknek is jót tett. Szépen léptünk ki a házasságunkból, és ez nagyon fontos volt nekik is, és nekünk is
– tette hozzá, elárulva, hogy Melanie-t elképesztő édesanyának tartja, és hogy neki köszönhető, hogy a gyerekeik is jó emberré váltak.
Barátságukat az sem árnyékolja be, hogy Banderas a szakításuk után hamar továbblépett, és 2014 óta boldog párkapcsolatban él a nála húsz évvel fiatalabb német befektetési tanácsadóval és modellel, Nicole Kimpellel, míg Griffith a válásuk óta nem vállalt fel nyilvánosan egyetlen párkapcsolatot sem.
Szerencsére a mozaikcsaládon belül teljes az összhang: Nicole tiszteletben tartja Antonio és Melanie szoros barátságát, így a múltbeli sérelmek és egykori szerelem felhánytorgatása helyett a békés, támogató családi légköré lehet a főszerep.
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