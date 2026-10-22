Betelt a pohár: Young G Béci felesége nem hagyta szó nélkül Palvin Barbara visszatérését

Elképesztő indulatokat és komoly társadalmi vitát váltott ki a közösségi médiában Palvin Barbara visszatérése. A világhírű magyar topmodell mindössze hat héttel kislánya születése után vonult végig a Victoria’s Secret nagyszabású divatbemutatójának kifutóján. Bár a rajongók és a szakma jelentős része ámulattal fogadta a modell kifogástalan formáját és profizmusát, a kommentmezőkben azonnal megjelentek a fanyalgók és az éles bírálatok is. A kritikusok hangja hamar felhangosodott: sokan azzal vádolták a produkciót és a modellt, hogy elérhetetlen és irreális elvárásokat támaszt a hétköznapi édesanyákkal szemben, valamint a nők közötti állandó rivalizálást és összehasonlítgatást szítja.

Palvin Barbara kislánya születése után 6 héttel bomba formában van, szinte ragyogott a Victoria's Secret-show-n (Fotó: Getty Images via AFP)

Young G Béci felesége kiállt Palvin Barbara mellett

A kialakult vitát és a rosszindulatú hullámot látva Young G Béci felesége, Mészáros Norina sem bírt hallgatni, és az Instagram-oldalán egy rendkívül határozott, szívhez szóló üzenetben kelt a magyar világsztár védelmére.

Én őszintén nem értem ezt a felháborodást, ami most Barbara körül kialakult, amiért hat héttel a szülés után újra kifutóra lépett. Miért nem tudunk egyszerűen csak büszkék lenni rá? Miért kell még ebben is a hibát keresni?

– tette fel a költői kérdést Norina, aki édesanyaként maga is tudja, milyen megpróbáltatásokkal jár a szülés és a testi regeneráció. Kiemelte, hogy Barbarának ez a hivatása, a karrierje és a teste a munkájának az alapja, ráadásul minden nő genetikája és regenerációs képessége eltérő: „Barbarának fantasztikus genetikája van, a teste, a megjelenése a munkájának is része. Ő erre született, ez az élete, a hivatása. És igen, lehet, hogy az ő teste másképp regenerálódik, mint másoké. De miért baj ez? Miért nem tudjuk elfogadni, hogy minden nő más, minden szülés más, és minden test másképp működik?”