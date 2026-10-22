Fény derült a pikáns titokra: Lisa Marie Presley szerint ilyen volt Michael Jackson az ágyban

Lisa Marie Presley és Michael Jackson házassága már a kezdetektől fogva lázban tartotta a világot. Most pedig az elhunyt énekesnő egyik barátnője, Roseanne Barr állt elő egy pikáns történettel, miszerint Elvis Presley lánya négyszemközt arról mesélt neki, hogy a pop királya volt élete legjobb szeretője.

Lisa Marie Presley szerint Michael Jackson volt a legjobb szerető, akivel valaha dolga volt (Fotó: AGENCE/BESTIMAGE/Northfoto)

Roseanne Barr megdöbbentő hálószoba titkot árult egykori barátnőjéről, Elvis Presley lányáról

megdöbbentő hálószoba titkot árult egykori barátnőjéről, lányáról Állítása szerint Lisa Marie Presley Michael Jackson t nevezte élete legjobb szexpartnerének

t nevezte élete legjobb szexpartnerének A komikus nemcsak a pop királyáról, hanem még a Nicolas Cage-dzsel való kapcsolatáról is intim részleteket árult el neki.

Lisa Marie Presley elárulta, milyen volt Michael Jackson az ágyban

Újabb intim részlet került elő Lisa Marie Presley Michael Jacksonnal való kapcsolatáról. Roseanne Barr a The Hollywood Reporternek adott interjújában idézte fel a néhai énekesnővel folytatott beszélgetéseit, és olyan állítással állt elő, amely alaposan felkavarta az állóvizet. A komikus szerint barátnője meglepően nyíltan beszélt neki a magánéletéről, beleértve a híres férjeivel folytatott kapcsolatait. Elvis Presley lánya egy alkalommal arról mesélt neki, Michael Jackson volt a legjobb szerető, akivel valaha dolga volt:

Azt mondta, ő volt a legjobb az ágyban, és nagyon bejött neki. Azt mondta, a srác mindent elmondott neki, amit a lányok hallani akarnak.

Lisa Marie Presley és Nicolas Cage házassága kevesebb, mint négy hónapig tartott (Fotó: Zuma/Northfoto/Northfoto)

A történet azért is keltett feltűnést, mert Michael Jacksonnal kapcsolatban hosszú ideje számos találgatás keringett arról, milyen lehetett a szerelmi élete. Roseanne Barr azonban az interjúban határozottan kiállt a saját története mellett, és azt mondta, nem gondolja, hogy barátnője, Lisa Marie Presley hazudott volna neki. Elmondása szerint nemcsak a pop királyáról beszélt neki nyíltan, hanem más híres partnereiről is. Nicolas Cage-dzsel való kapcsolatáról is megosztott vele személyes részleteket, de ezzel kapcsolatban konkrét infókat nem árult el a komikus.

Lisa Marie Presley és Michael Jackson házasságáról sokan azt gondolták, hogy csak megrendezett volt (Fotó: JIM RUYMEN/Northfoto)

Lisa Marie Presley és Michael Jackson házassága

Lisa Marie Presley, Elvis Presley egyetlen gyermeke és Michael Jackson 1994-ben házasodott össze. Az esküvő világszerte óriási figyelmet kapott: két rendkívül híres zenei család örököse került egymással szoros kapcsolatba, ráadásul olyan időszakban, amikor az énekest a magánélete körüli találgatások és botrányok is folyamatosan a címlapokon tartották. Sokan úgy vélték, hogy az egész csak megrendezett, még Lisa Marie Presley anyja, Priscilla Presley is megkérdőjelezte a házasságot. Végül két évvel később el is váltak és azóta is megy a találgatás arról, hogy vajon mennyire volt őszinte a kapcsolatuk.