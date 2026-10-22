Fény derült a pikáns titokra: Lisa Marie Presley szerint ilyen volt Michael Jackson az ágyban

Lisa Marie Presley és Michael Jackson házassága már a kezdetektől fogva lázban tartotta a világot. Most pedig az elhunyt énekesnő egyik barátnője, Roseanne Barr állt elő egy pikáns történettel, miszerint Elvis Presley lánya négyszemközt arról mesélt neki, hogy a pop királya volt élete legjobb szeretője.
Újabb intim részlet került elő Lisa Marie Presley Michael Jacksonnal való kapcsolatáról. Roseanne Barr a The Hollywood Reporternek adott interjújában idézte fel a néhai énekesnővel folytatott beszélgetéseit, és olyan állítással állt elő, amely alaposan felkavarta az állóvizet. A komikus szerint barátnője meglepően nyíltan beszélt neki a magánéletéről, beleértve a híres férjeivel folytatott kapcsolatait. Elvis Presley lánya egy alkalommal arról mesélt neki, Michael Jackson volt a legjobb szerető, akivel valaha dolga volt:
Azt mondta, ő volt a legjobb az ágyban, és nagyon bejött neki. Azt mondta, a srác mindent elmondott neki, amit a lányok hallani akarnak.
A történet azért is keltett feltűnést, mert Michael Jacksonnal kapcsolatban hosszú ideje számos találgatás keringett arról, milyen lehetett a szerelmi élete. Roseanne Barr azonban az interjúban határozottan kiállt a saját története mellett, és azt mondta, nem gondolja, hogy barátnője, Lisa Marie Presley hazudott volna neki. Elmondása szerint nemcsak a pop királyáról beszélt neki nyíltan, hanem más híres partnereiről is. Nicolas Cage-dzsel való kapcsolatáról is megosztott vele személyes részleteket, de ezzel kapcsolatban konkrét infókat nem árult el a komikus.
Lisa Marie Presley, Elvis Presley egyetlen gyermeke és Michael Jackson 1994-ben házasodott össze. Az esküvő világszerte óriási figyelmet kapott: két rendkívül híres zenei család örököse került egymással szoros kapcsolatba, ráadásul olyan időszakban, amikor az énekest a magánélete körüli találgatások és botrányok is folyamatosan a címlapokon tartották. Sokan úgy vélték, hogy az egész csak megrendezett, még Lisa Marie Presley anyja, Priscilla Presley is megkérdőjelezte a házasságot. Végül két évvel később el is váltak és azóta is megy a találgatás arról, hogy vajon mennyire volt őszinte a kapcsolatuk.
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