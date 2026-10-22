Hallállistát találtak egy középiskolás diáknál: az osztálytársai neve szerepeltek benne

Rendőrségi nyomozást indítottak egy massachusettsi középiskola egyik diákja ellen, miután több osztálytársa nevét is felfedezték egy Death Note ihlette jegyzetfüzetben. Bár a hatóságok később arra a megállapításra jutottak, hogy a füzet nem jelentett valós fenyegetést, a diákot három napra felfüggesztették.

Egy Death Note ihlette jegyzetfüzet miatt indult rendőrségi nyomozás / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Egy Death Note ihlette jegyzetfüzet miatt indult rendőrségi nyomozás

A jegyzetfüzetet az iskola személyzete találta meg 2026. szeptember 30-án délután 4 óra körül, miután a diákok már hazamentek. A dolgozók ekkor azonnal értesítették a rendőrséget, az iskola tisztviselői és tisztjei pedig ezt követően kihallgatták a jegyzetfüzetet birtokló diákot, valamint más érintetteket.

A diák elmagyarázta, hogy a jegyzetfüzet egy japán animéhez kapcsolódik, és nem állt szándékában senkit sem megfenyegetni vele

- közölte az intézmény igazgatója, Tina Boss a szülőknek küldött levelében, hangsúlyozva, hogy nem találtak bizonyíték arra, a füzet tartalma fenyegetést jelentene az iskolára vagy bármely konkrét diákra nézve, illetve a rendőség is kijelentette, a nyomozást követően nem emelnek vádat, a diákot azonban mindezek dacára három napra felfüggesztették.

Egy anya, akinek a gyermeke neve szerepelt a jegyzetfüzetben, egy Facebook-bejegyzésben bírálta a kiszabott büntetést, amit túlságosan enyhének talált. Hozzátette, hogy az iskola biztonsági terve ellenére a lányának továbbra is minden nap egy tanteremben kell ülnie a felfüggesztett diákkal, ami miatt nem érzi majd biztonságban magát.

A Death Note, avagy A halállista egy japán mangasorozat, amelyet Óba Cugumi írt és Obata Takesi illusztrált, és amit többek közt anime sorozatként is feldolgoztak. A történet középpontjában egy mágikus füzet áll, amibe ha valakinek beleírják a nevét, meghal. A sorozatot követően széles körben elkezdtek Death Note jegyzetfüzeteket gyártani és forgalmazni, az Egyesült Államokban azonban már korábban is aggodalom merült fel a szülőkben ezekkel a tárgyakkal kapcsolatban. 2024 szeptemberében is felfedeztek egy diákok által készített Death Note jegyzetfüzetet Ohióban, és bár akkor sem esett bántódása senkinek, az eset hasonlóan éles bírálatot váltott ki azokból a szülőkből, akiknek a gyermekei nevét beleírták a füzetbe.

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