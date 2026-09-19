Csocsesz: „Az esküvő óta még erősebb lett a kapcsolatunk”

Noha a nyár vége a legtöbb előadó számára már némi fellélegzést jelent, Csocsesz naptárában továbbra is egymást érik a fellépések. Többek között erről és feleségéről is beszélt az énekes.

Csocsesz és a felesége, Angi kapcsolata még jobban elmélyült

(Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Csocsesz naptára a nyár végén is tele van fellépésekkel.

naptára a nyár végén is tele van fellépésekkel. Feleségével, Angival igyekeznek minél több közös programot szervezni.

Az esküvő óta még szorosabbnak érzi a kapcsolatukat.

Korda György vezette az oltárhoz, ami számára nagyon megható pillanat volt.

Csocseszt Korda György vezette az oltár elé

Csocsesz szerint a fesztiválszezon nem jelenti a végét a munkának. Az énekes többek között erről, valamint házasságáról és feleségével való kapcsolatáról is beszélt a hot!-nak.

„Még most is dübörög a szezon, egyszerűen nincs megállás!” – kezdte a hot!-nak az énekes, aki azt is elárulta, nem mindig könnyű a feleségével közös időtöltések megszervezése.

„Angi hagyományos munkarendben dolgozik, emiatt korán kel, én pedig sokszor éppen pénteken, szombaton és vasárnap vagyok távol. Amikor mindketten otthon vagyunk, akkor délutánonként igyekszünk együtt lenni, de a hétvégék nálam általában teljesen tele vannak” – magyarázta a zenész. Csocsesz felesége, Angi szerint ez az oka annak, hogy próbálják összekötni a kellemeset a hasznossal.

Azért amikor csak tudunk, szervezünk közös programokat. Idén például már háromszor utaztunk együtt, Isztambulban, Bar­celonában és Németországban jártunk. Utóbbi eredetileg Csocsesz fellépése miatt jött szóba, de hamarabb kimentünk, és így csináltunk belőle egy hosszú hétvégét.

Csocsesz házasságáról vallott: „Nem gondoltam, hogy még részem lesz ebben az élményben”

Csocsesz korábban nem gondolta volna, hogy az esküvő vagy a hivatalos papír bármit is változtathat két ember kapcsolatán. A saját házassága azonban felülírta ezt az elképzelését.

„Nem úgy álltam hozzá, hogy nekem mindenképpen esküvő kell, vagy hogy at­tól majd bármi megváltozik. ­Aztán rájöttem, hogy mégis: szorosabb lett a kötődés. Angi már nem a barátnőm, nem a menyasszonyom vagy egyszerűen a kedvesem, hanem a feleségem. Ennek azért van egy másfajta súlya. Azt érzem, hogy az esküvő óta még erősebb lett a kapcsolatunk” – mondta Csocsesz, akinek a lagzi élete egyik legemlé­kezetesebb napja lett, ugyanis a nagy eseményt a születésnapjával kötötték össze.

Erdélyből is érkeztek barátaink repülővel, Szabolcsból eljöttek olyanok, akiket huszonöt éve ismerek, de ott voltak a gyerekkori és a zenész barátaim is. Nagyon megható pillanat volt az is, amikor a tanúm az oltárhoz vezetett; az édesapám már nem lehetett ott, ezért Korda György volt mellettem. Korábban nem gondoltam volna, hogy valaha még részem lesz ebben az élményben

– emlékezett vissza.