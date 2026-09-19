Csocsesz: „Az esküvő óta még erősebb lett a kapcsolatunk”

Noha a nyár vége a legtöbb előadó számára már némi fellélegzést jelent, Csocsesz naptárában továbbra is egymást érik a fellépések. Többek között erről és feleségéről is beszélt az énekes.
Csocsesz szerint a fesztiválszezon nem jelenti a végét a munkának. Az énekes többek között erről, valamint házasságáról és feleségével való kapcsolatáról is beszélt a hot!-nak.
„Még most is dübörög a szezon, egyszerűen nincs megállás!” – kezdte a hot!-nak az énekes, aki azt is elárulta, nem mindig könnyű a feleségével közös időtöltések megszervezése.
„Angi hagyományos munkarendben dolgozik, emiatt korán kel, én pedig sokszor éppen pénteken, szombaton és vasárnap vagyok távol. Amikor mindketten otthon vagyunk, akkor délutánonként igyekszünk együtt lenni, de a hétvégék nálam általában teljesen tele vannak” – magyarázta a zenész. Csocsesz felesége, Angi szerint ez az oka annak, hogy próbálják összekötni a kellemeset a hasznossal.
Azért amikor csak tudunk, szervezünk közös programokat. Idén például már háromszor utaztunk együtt, Isztambulban, Barcelonában és Németországban jártunk. Utóbbi eredetileg Csocsesz fellépése miatt jött szóba, de hamarabb kimentünk, és így csináltunk belőle egy hosszú hétvégét.
Csocsesz korábban nem gondolta volna, hogy az esküvő vagy a hivatalos papír bármit is változtathat két ember kapcsolatán. A saját házassága azonban felülírta ezt az elképzelését.
„Nem úgy álltam hozzá, hogy nekem mindenképpen esküvő kell, vagy hogy attól majd bármi megváltozik. Aztán rájöttem, hogy mégis: szorosabb lett a kötődés. Angi már nem a barátnőm, nem a menyasszonyom vagy egyszerűen a kedvesem, hanem a feleségem. Ennek azért van egy másfajta súlya. Azt érzem, hogy az esküvő óta még erősebb lett a kapcsolatunk” – mondta Csocsesz, akinek a lagzi élete egyik legemlékezetesebb napja lett, ugyanis a nagy eseményt a születésnapjával kötötték össze.
Erdélyből is érkeztek barátaink repülővel, Szabolcsból eljöttek olyanok, akiket huszonöt éve ismerek, de ott voltak a gyerekkori és a zenész barátaim is. Nagyon megható pillanat volt az is, amikor a tanúm az oltárhoz vezetett; az édesapám már nem lehetett ott, ezért Korda György volt mellettem. Korábban nem gondoltam volna, hogy valaha még részem lesz ebben az élményben
– emlékezett vissza.
„Hét évig dolgoztam az RTL Klubnál, ott ismertük meg egymást. Akkor még mindketten házasok voltunk, tehát semmi ilyesmi nem merült fel köztünk” – mesélte Angi.
„Segítettem neki költözni, bútorokat cipeltem, amit azért nem sok ember kedvéért csináltam volna meg” – nevetett az énekes. „Egyszer mentem fel egy bútordarabbal a liftben, amikor valaki felismert, és megkérdezte: »Művész úr, maga meg mit csinál itt?« Angi akkor éppen költözködött, én pedig mondtam neki, hogy amiben tudok, segítek. Tényleg tisztán barátságként indult a kapcsolatunk. Egy tévéfelvételen találkoztunk először, és öt perc alatt könnyesre nevettük magunkat” – emlékezett vissza Csocsesz.
A házaspár a köztük lévő 25 évnyi korkülönbségről is ejtett néhány szót.
„Csocsesz egy örök gyerek, úgyhogy nálunk ez soha nem volt szempont” – mondta nevetve a témáról Angi. Csocsesz szerint pedig lélekben nem igazán van köztük különbség.
Én ezt az egész életkorkérdést nem igazán értem. Szerintem sokkal fontosabb a hozzáállás, az érdeklődési kör és az, hogy két ember hogyan működik együtt. Én fiatalosnak érzem magam, és úgy is élek. Nálam most sincs bekuckózás, én mindig megyek valahová!
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