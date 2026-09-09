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Szerdán tetőzik a hőség, aztán jön a fordulat: jégesővel csap le a hidegfront

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors időjárás előrejelzés
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 09. 07:00
zivatarjégeső
Zivatarokra kell készülni! Az időjárás előrejelzések lehűlést ígérnek.
Bors
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Az időjárás előrejelzések szerint szerdán nagy változás jön. Hirtelen csökken a hőmérséklet, valamint zivatar, jégeső is várható.

Időjárás: zivatarral jön a lehűlés
Időjárás: zivatarral jön a lehűlés
Fotó: Pexels / Pexels

A következő napok időjárása

Szerdán a front megérkezése előtt tetőzik a hőség. A hét legmelegebb napja következhet, de délutántól a Dunántúlon már egyre több gomolyfelhő képződhet, amelyekből zápor, zivatar is kialakulhat. A keleti országrészben viszont továbbra is kitart a napos idő. A déli szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik, majd estétől északnyugatira fordul. Hajnalban 10–17 fokra, délután 30–36 fokra számíthatunk. A HungaroMet elsőfokú riasztást adott ki zivatarok miatt Baranya, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala vármegyére. Ezeken a területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Csütörtökön megérkezik a hidegfront, amely jelentős változást hoz az időjárásban. A felhőzet megnövekszik, és több helyen kialakulhat eső, zápor, zivatar. A Tiszántúlon a front előtt még több órára kisüthet a nap. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél élénk, erős, helyenként viharos lökésekkel érkezik. A hőmérsékletben is nagy különbség alakul ki: hajnalban 12–20, délután 20–30 fok várható. Északnyugaton hűvös, keleten a melegebb időre készülhetünk - írja a Köpönyeg.

 

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