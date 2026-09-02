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Még egyszer odacsap a nyári hőség, de már közeleg a fordulat: zivatarok törhetik meg a 32 fokos meleget

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 02. 07:00
zivatarszeptembernapsütés
Szeptember ide vagy oda, szerdán még hamisítatlan nyári időben lehet részünk, a csúcshőmérséklet helyenként a 32 fokot is elérheti. A napsütés azonban nem mindenhol tart ki: a Dunántúlon záporok és zivatarok alakulhatnak ki, estétől pedig északnyugat felől egyre több felhő érkezik. A szél időnként élénk lökésekkel is jelezheti az időjárás változását.
N.T.
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A HungaroMet országos időjárás-előrejelzés szerda reggeltől szerda éjfélig: döntően napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, majd az esti órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. 

Időjárás: 32 fokos hőség után zivatarokkal érkezik a fordulat
Időjárás: 32 fokos hőség után zivatarokkal érkezik a fordulat Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Időjárás: 32 fokos hőség után zivatarokkal érkezik a fordulat

A Dunántúlon helyenként zápor, zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem valószínű. A változó irányú szelet élénk lökések kísérhetik. 

A legmagasabb nappali hőmérséklet 27, 32 fok között valószínű.

 

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