Még egyszer odacsap a nyári hőség, de már közeleg a fordulat: zivatarok törhetik meg a 32 fokos meleget

A HungaroMet országos időjárás-előrejelzés szerda reggeltől szerda éjfélig: döntően napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, majd az esti órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet.
A Dunántúlon helyenként zápor, zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem valószínű. A változó irányú szelet élénk lökések kísérhetik.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 27, 32 fok között valószínű.
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