Még egyszer odacsap a nyári hőség, de már közeleg a fordulat: zivatarok törhetik meg a 32 fokos meleget

Szeptember ide vagy oda, szerdán még hamisítatlan nyári időben lehet részünk, a csúcshőmérséklet helyenként a 32 fokot is elérheti. A napsütés azonban nem mindenhol tart ki: a Dunántúlon záporok és zivatarok alakulhatnak ki, estétől pedig északnyugat felől egyre több felhő érkezik. A szél időnként élénk lökésekkel is jelezheti az időjárás változását.

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A HungaroMet országos időjárás-előrejelzés szerda reggeltől szerda éjfélig: döntően napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, majd az esti órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Időjárás: 32 fokos hőség után zivatarokkal érkezik a fordulat Fotó: Unsplash (Illusztráció) Időjárás: 32 fokos hőség után zivatarokkal érkezik a fordulat A Dunántúlon helyenként zápor, zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem valószínű. A változó irányú szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27, 32 fok között valószínű.