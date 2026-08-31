Toszkán életérzés otthon: a nyár legnépszerűbb kerttrendje. Miért akar mindenki mediterrán kertet 2026-ban?

A vidaXL online bútoráruház gyorsan reagált ezekre az igényekre: a kínálatban számos olyan bútor és kiegészítő található, melyek segítségével az olasz életérzés otthon is megvalósítható.
Az elmúlt években sokat változott a kültéri terek szerepe. A terasz és a kert ma már gyakran a nappali természetes folytatásaként működik, ahol a család és a barátok együtt tölthetik az időt. Néhány kényelmes kerti szék és egy megfelelő méretű asztal kell csak ahhoz, hogy hosszú vacsorákat, délutáni beszélgetéseket vagy hétvégi brunchot szervezzünk.
Egyáltalán nem mindegy azonban, hogy milyen bútorok és kiegészítők mellett döntünk: ahhoz, hogy igazán jól érezzük itt magunkat, szükség van a megfelelő hangulatra is. Egy gondosan berendezett kertben a grillezés, a közös reggelik vagy az esti borozások is kellemesebben telnek – és mi lenne tökéletesebb helyszín erre, mint egy apró toszkán falu?
Arra persze nincs lehetőségünk, hogy az egész nyarat Olaszországban töltsük – sokan éppen ezért alakítanak ki olyan környezetet, ami a nyaralások könnyed atmoszféráját idézi fel anélkül, hogy el kellene hagyni a lakást.
Míg néhány évvel, évtizeddel ezelőtt a modern, minimalista stílus hódított a kertépítésben, ez mára megváltozott. A melegebb, szárazabb nyarak miatt egyre többen keresnek olyan kertépítési megoldásokat, melyek jól alkalmazkodnak a változó időjárási viszonyokhoz. A levendula, a rozmaring, a zsálya vagy akár az olajfa már sok európai kertben is sikeresen nevelhető megfelelő fekvés és téli védelem mellett, miközben szárazságtűrő tulajdonságuk miatt kevesebb öntözést igényelnek.
Az árnyékot adó pergolák, a kavicsos felületek, a terrakotta kiegészítők és a természetes anyagokból készült bútorok szintén jól illeszkednek ehhez a szemlélethez. A kert így egyszerre válhat hangulatos pihenőtéré és olyan környezetté, ahol a melegebb nyári időszakokok is könnyebben elviselhetők.
Valószínűleg nem meglepő, de egy toszkán hangulatú kertben a természetes anyagok dominálnak – talán ez is közrejátszik abban, hogy a vásárlók elsősorban ezeket az “etikus” termékeket részesítik ma előnyben. A fa melegsége, a rattan légies megjelenése, a terrakotta karakteres színei és a kő időtálló szépsége együtt harmonikus összképet alkotnak, így ezekkel az anyagokkal nem lehet mellényúlni.
A kültéri ülőalkalmatosságok és egyéb bútorok esetében a vidaXL tapasztalata szerint sokan keresik azokat a megoldásokat, melyek egyszerre esztétikusak és tartósak. A fa étkezőasztal és kerti szék, a fonott hatású ülőbútor vagy a természetes árnyalatú kiegészítők könnyen kombinálhatók egymással, a lenvászon párnák, a kerámia kaspók és a rusztikus dekorációk pedig tovább erősítik a toszkán hangulatot.
A színpaletta is ezt az irányt követi: a homokszín, az olívazöld, a terrakotta, a törtfehér és a világos barna árnyalatok nyugodt, kellemes környezetet teremtenek, amely hosszú távon is időtálló marad.
A melegebb nyarak miatt egyre fontosabbá válik a kert használhatósága a legforróbb időszakokban is, ennek köszönhetően jelentősen nő az érdeklődés a pergolák, napernyők, árnyékoló vitorlák és fedett teraszok iránt.
Ezek az elemek növelik a komfortérzetet, ezáltal pedig meghosszabbítják a kertben tölthető időt, hiszen egy árnyékos étkező vagy pihenőhely a nyári hónapokban is kellemes környezetet biztosít.
A mediterrán kerttrend népszerűsége jól mutatja, hogy egyre többen szeretnének olyan kültéri környezetet kialakítani, ami egyszerre kényelmes, természetközeli és időtálló. A gondosan megválasztott bútorok, árnyékolók, dekorációk és növények együtt olyan hangulatot teremtenek, ami a nyár élményét egész szezonban közelebb hozza. A vidaXL online elérhető kínálata ehhez számos inspiráló megoldást nyújt – így egyszerűbb lehet egy harmonikus, mediterrán stílusú kert kialakítása bármely otthonban.
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