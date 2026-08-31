Toszkán életérzés otthon: a nyár legnépszerűbb kerttrendje. Miért akar mindenki mediterrán kertet 2026-ban?

A vidaXL online bútoráruház gyorsan reagált ezekre az igényekre: a kínálatban számos olyan bútor és kiegészítő található, melyek segítségével az olasz életérzés otthon is megvalósítható.

Miért vágyunk a toszkán hangulatra otthon is?

Az elmúlt években sokat változott a kültéri terek szerepe. A terasz és a kert ma már gyakran a nappali természetes folytatásaként működik, ahol a család és a barátok együtt tölthetik az időt. Néhány kényelmes kerti szék és egy megfelelő méretű asztal kell csak ahhoz, hogy hosszú vacsorákat, délutáni beszélgetéseket vagy hétvégi brunchot szervezzünk.

A vidaXL online bútoráruház kínálatban számos kerti bútor és kiegészítő található / Fotó: 123rf.com

Egyáltalán nem mindegy azonban, hogy milyen bútorok és kiegészítők mellett döntünk: ahhoz, hogy igazán jól érezzük itt magunkat, szükség van a megfelelő hangulatra is. Egy gondosan berendezett kertben a grillezés, a közös reggelik vagy az esti borozások is kellemesebben telnek – és mi lenne tökéletesebb helyszín erre, mint egy apró toszkán falu?

Arra persze nincs lehetőségünk, hogy az egész nyarat Olaszországban töltsük – sokan éppen ezért alakítanak ki olyan környezetet, ami a nyaralások könnyed atmoszféráját idézi fel anélkül, hogy el kellene hagyni a lakást.

Miért válik egyre népszerűbbé a mediterrán stílus?

Míg néhány évvel, évtizeddel ezelőtt a modern, minimalista stílus hódított a kertépítésben, ez mára megváltozott. A melegebb, szárazabb nyarak miatt egyre többen keresnek olyan kertépítési megoldásokat, melyek jól alkalmazkodnak a változó időjárási viszonyokhoz. A levendula, a rozmaring, a zsálya vagy akár az olajfa már sok európai kertben is sikeresen nevelhető megfelelő fekvés és téli védelem mellett, miközben szárazságtűrő tulajdonságuk miatt kevesebb öntözést igényelnek.

Az árnyékot adó pergolák, a kavicsos felületek, a terrakotta kiegészítők és a természetes anyagokból készült bútorok szintén jól illeszkednek ehhez a szemlélethez. A kert így egyszerre válhat hangulatos pihenőtéré és olyan környezetté, ahol a melegebb nyári időszakokok is könnyebben elviselhetők.

Milyen anyagok határozzák meg a mediterrán kert stílusát?

Valószínűleg nem meglepő, de egy toszkán hangulatú kertben a természetes anyagok dominálnak – talán ez is közrejátszik abban, hogy a vásárlók elsősorban ezeket az “etikus” termékeket részesítik ma előnyben. A fa melegsége, a rattan légies megjelenése, a terrakotta karakteres színei és a kő időtálló szépsége együtt harmonikus összképet alkotnak, így ezekkel az anyagokkal nem lehet mellényúlni.