Durva fordulat jön az időjárásban: 10 fok alá hűlhet, aztán berobban a 35 fokos hőség

A HungaroMet országos időjárás-előrejelzése vasárnapra: többnyire napos idő várható kevés gomolyfelhő mellett.
Legfeljebb kevés helyen lehet zápor. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 12, 20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatti értékek is előfordulhatnak.
Délutánra 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.