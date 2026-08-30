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Durva fordulat jön az időjárásban: 10 fok alá hűlhet, aztán berobban a 35 fokos hőség

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 30. 07:00
záporlehűléshőség
Nagy napi hőingással folytatódik az időjárás: miközben hajnalban a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet, délután már 30–35 fokos hőségre készülhetünk.
N.T.
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A HungaroMet országos időjárás-előrejelzése vasárnapra: többnyire napos idő várható kevés gomolyfelhő mellett. 

Időjárás: 10 fok alatti hajnal után 35 fokos hőség jön
Időjárás: 10 fok alatti hajnal után 35 fokos hőség jön Fotó: unsplash.com

Időjárás: 10 fok alatti hajnal után 35 fokos hőség jön

Legfeljebb kevés helyen lehet zápor. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 12, 20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatti értékek is előfordulhatnak

Délutánra 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő.

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