Durva fordulat jön az időjárásban: 10 fok alá hűlhet, aztán berobban a 35 fokos hőség

A HungaroMet országos időjárás-előrejelzése vasárnapra: többnyire napos idő várható kevés gomolyfelhő mellett.

Időjárás: 10 fok alatti hajnal után 35 fokos hőség jön Fotó: unsplash.com

Időjárás: 10 fok alatti hajnal után 35 fokos hőség jön

Legfeljebb kevés helyen lehet zápor. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 12, 20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatti értékek is előfordulhatnak.

Délutánra 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő.