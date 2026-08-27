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Egyre melegebb napok jönnek, ekkor lesz 38 fok

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors időjárás előrejelzés
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 27. 07:00
időjárásfelmelegedés
Csapadék nem várható. Az időjárás előrejelzések felmelegedést ígérnek.
Bors
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Az időjárás előrejelzések szerint megint melegszik a levegő, pénteken már 38 fok is lehet. Mutatjuk, mi jön még!

Az időjárás felmelegedést hoz
Az időjárás felmelegedést hoz
Fotó: Pexels

Időjárás: erre kell készülni

Csütörtökön már sok napsütésre számíthatunk, a felhők csak átmenetileg zavarhatják a napsütést. Számottevő csapadék nem várható. A keleti, északkeleti szél többfelé élénk marad, a hőmérséklet pedig ismét emelkedik: a friss, 9–19 fokos hajnal után délután 29–34 fokig melegszik a levegő.

Pénteken újra igazi nyári melegben lehet részünk. Napközben fátyolfelhős, napos idő várható, számottevő csapadék nélkül, estétől azonban az északnyugati határ közelében gomolyfelhők jelenhetnek meg, amelyekből egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat. A déli, délkeleti szél nagy területen megerősödik. A hajnal 16–22 fokkal indul, délután pedig 32–38 fok közé emelkedik a hőmérséklet - írja a Köpönyeg.

 

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