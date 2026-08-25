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időjárás

Kiadták az újabb vészjelzést: mutatjuk, hol szakad le az ég

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 25. 07:00
zivatarnyár
Nem árt felkészülni! Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk!

Ismét esősebbre fordul az időjárás. A HungaroMet keddre, augusztus 25-re hét vármegyére is (Baranya, Békés, Csongrád-Csanád, Somogy, Tolna, Vas, Zala) elsőfokú, citromsárga vészjelzést rendelt el zivatarok miatt. Jelentésük szerint elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat. A Köpönyeg előrejelzése szerint kedden országosan várható zápor, zivatar. A hajnali minimumok 16–20, a délutáni maximumok pedig 25–27 Celsius-fok között mozognak. A légmozgás többnyire mérsékelt lesz, de előfordulhatnak erősebb, viharos széllökések is.

Hét vármegyére is figyelmeztetést adott ki a HungaroMet a zivataros időjárás miatt
Hét vármegyére is figyelmeztetést adott ki a HungaroMet a zivataros időjárás miatt
Fotó: HungaroMet

Ilyen időjárás várható szerdán

Hogy a folytatásról is essen szó: szerdán, augusztus 26-án közepesen felhős időre van kilátás, csapadékra csak elszórtan lesz esély. A minimum hőmérséklet 15–18, a maximum 25–27 Celsius-fok között alakul. A szél az ország nagy részén mérsékelt lesz, de előfordulhatnak erősebb széllökések.

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