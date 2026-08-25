Kiadták az újabb vészjelzést: mutatjuk, hol szakad le az ég

Ismét esősebbre fordul az időjárás. A HungaroMet keddre, augusztus 25-re hét vármegyére is (Baranya, Békés, Csongrád-Csanád, Somogy, Tolna, Vas, Zala) elsőfokú, citromsárga vészjelzést rendelt el zivatarok miatt. Jelentésük szerint elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat. A Köpönyeg előrejelzése szerint kedden országosan várható zápor, zivatar. A hajnali minimumok 16–20, a délutáni maximumok pedig 25–27 Celsius-fok között mozognak. A légmozgás többnyire mérsékelt lesz, de előfordulhatnak erősebb, viharos széllökések is.
Hogy a folytatásról is essen szó: szerdán, augusztus 26-án közepesen felhős időre van kilátás, csapadékra csak elszórtan lesz esély. A minimum hőmérséklet 15–18, a maximum 25–27 Celsius-fok között alakul. A szél az ország nagy részén mérsékelt lesz, de előfordulhatnak erősebb széllökések.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.