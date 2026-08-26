Visszatér a nyári meleg, de nem mindenhol örülhetünk: zivatarok zavarhatják meg a napsütést

A HungaroMet várható időjárás-előrejelzése az ország területén szerda éjfélig: nagyrészt felhős idő várható, helyenként - estétől már az északkeleti országrészben is - előfordulhat gyenge eső, zápor, a déli megyékben zivatar.

Időjárás szerdán: 32 fokos meleg jön, záporok és zivatarok is lehetnek

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Időjárás szerdán: 32 fokos meleg jön, záporok és zivatarok is lehetnek

Szerdán egyre nagyobb területen szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és kisüt a nap. Kevés helyen záporra, zivatarra a keleti, északkeleti országrészben, valamint délután az Alpokalján is van esély. Az északi, északkeleti szelet élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 15 és 20 fok között valószínű.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 27 és 32 fok között valószínű, ennél kissé hűvösebb a legtovább felhős északkeleti helyeken lehet.