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Visszatér a nyári meleg, de nem mindenhol örülhetünk: zivatarok zavarhatják meg a napsütést

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 26. 07:00
záporzivatar
Szerdán egyre többfelé kisüt a nap, a csúcshőmérséklet pedig helyenként a 32 fokot is elérheti. A nyárias idő azonban nem lesz zavartalan: keleten, északkeleten, valamint délután az Alpokalján záporok, zivatarok alakulhatnak ki, miközben az északi, északkeleti szél is megélénkülhet.
N.T.
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A HungaroMet várható időjárás-előrejelzése az ország területén szerda éjfélig: nagyrészt felhős idő várható, helyenként - estétől már az északkeleti országrészben is - előfordulhat gyenge eső, zápor, a déli megyékben zivatar. 

Időjárás szerdán: 32 fokos meleg jön, záporok és zivatarok is lehetnek
Időjárás szerdán: 32 fokos meleg jön, záporok és zivatarok is lehetnek
Fotó:  Pexels

Időjárás szerdán: 32 fokos meleg jön, záporok és zivatarok is lehetnek

Szerdán egyre nagyobb területen szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és kisüt a nap. Kevés helyen záporra, zivatarra a keleti, északkeleti országrészben, valamint délután az Alpokalján is van esély. Az északi, északkeleti szelet élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 15 és 20 fok között valószínű. 

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 27 és 32 fok között valószínű, ennél kissé hűvösebb a legtovább felhős északkeleti helyeken lehet.

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