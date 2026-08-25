Visszavonta és kizárta a korábban már megnyert pályázatból a Gallicoop Zrt.-t a minisztérium, a vállalat ezért jogi útra viszi az ügyet

A Gallicoop Zrt. fontosnak tartja tisztázni, hogy a téves híresztelésekkel ellentétben bármely pályázaton elnyert támogatás semmilyen esetben sem a tulajdonosi kör pénztárcájába kerül. A pályázati támogatások mindig szigorúan meghatározott beruházásokra fordíthatóak. Jelen esetben vágóhídi, üzemi kapacitásbővítésre, ezekhez kapcsolódó technológiai, illetve beszállítói fejlesztésekre, melyet magyar cégek látnak el.

Továbbá hangsúlyozzuk azt, hogy a Gallicoop Zrt.-nél közel 1600 munkavállaló dolgozik. Nekik, családjuknak és számos a céghez kapcsolódó hazai beszállítónak és partnernek nyújt biztos megélhetést. Így tehát, ha – feltételezéseink szerint – politikai okokból hoz a magyar kormány magyar agrárvállalattal és az abban dolgozó magyar emberekkel szemben nem szakmai döntéseket, annak egyenes következménye lesz, hogy a cég versenyhátrányba kerülhet a német, francia, lengyel vállalatokkal szemben, kiszorulva így az exportpiacokról. Emiatt viszont a munkahelyi stabilizálás helyett 1600 munkavállaló sorsát sodorhatja veszélybe, amely a magyar kormánynak nem lehet az érdeke.

Munkavállalóinkkal kapcsolatban hadd említsük meg, hogy Gombár Dávid Pál, a TISZA Párt Békés vármegye 2. számú választókerületében megválasztott országgyűlési képviselője a választásokig a Gallicoop Zrt. munkavállalója volt.

Sajnálattal tapasztaljuk, hogy az agrárium számára egyébként is nehéz, aszállyal, állatbetegségekkel stb. terhelt időszakában, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium nem támogatja azokat az iparágakat, amelyek még eredményesek tudnának lenni.

Megdöbbenésünket tovább fokozza, hogy egy olyan minisztériumról van szó, amelynek minisztere, Bóna Szabolcs miniszter úr, aki szintén állattenyésztéssel és növénytermesztéssel is foglalkozik, tehát pontosan tudja, tudnia kellene, hogy a magyar agrár- és élelmiszeriparban a versenyképességet és a fejlődést szolgáló beruházások jelentős része támogatási források bevonásával valósulhat csak meg.

Mindezen szempontok és munkavállalóink, partnereink, valamint a magyar élelmiszeripar iránt érzett felelősségünktől vezérelve, a Gallicoop Zrt., mint Magyarország legnagyobb pulykafeldolgozó és kiváló termékeket előállító üzeme, a pályázati eljárásbán tapasztalt aggályai miatt jogi útra tereli az ügyet.