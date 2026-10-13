Luxuskalendáriumot dobott piacra Meghan Markle – az ára is királyi

Meghan Markle 148 dolláros, azaz mintegy 50 ezer forintos adventi naptárt dobott piacra As Ever nevű márkáján keresztül. Sussex hercegnéje a Los Angeles-i Compartés csokoládégyártóval együttműködve készítette el a limitált kiadású terméket, amely 24 különleges csokoládét tartalmaz – számolt be róla a Daily Mail.

Meghan Markle adventi naptára 24 különleges csokoládét tartalmaz

Fotó: aseverofficial / Instagram

Az adventi naptár csomagolását Meghan és Harry herceg egykori kaliforniai otthona, a montecitói birtok ihlette. A dobozon a ház ünnepi illusztrációja látható, amelynek értékét 11 millió fontra, vagyis mintegy 5 milliárd forintra becsülik.

A termék bemutatásakor kiadott közlemény szerint a kialakítás minden részletére külön figyelmet fordítottak. Az adventi naptár számai például Meghan saját kézírását idézik, és ehető, aranyszínű díszítéssel készültek.

Meghan Markle személyesen is részt vett a tervezésben

Az adventi naptárban epres, málnás, szedres és narancslekváros ízesítésű csokoládék is helyet kaptak. A kínálatban szerepel a Compartés étcsokoládés ganache-trüffelje, valamint egy különleges édesség, amelyet Meghan márkájának virág alakú dekorációs szórásával díszítettek.

A hercegné Jonathan Grahmmel, a Compartés kreatív igazgatójával közösen dolgozott a termék megjelenésén.

A 148 dolláros adventi naptár október 8-tól előrendelhető az Egyesült Államokban, az As Ever weboldalán. A kiszállítás november elején kezdődik.

Már júniusban megkezdődött a karácsonyi készülődés

Meghan Markle a termék bemutatása előtt Instagram-történetében egy videót is megosztott, amelyen Jonathan Grahmmel együtt golfkocsival közlekedik egy birtokon.

A felvételen a hercegné vezeti a járművet, és nevetve arra figyelmezteti utasát, hogy kapaszkodjon. Grahm erre azt válaszolja, hogy a követők figyeljék a további bejelentéseket.

A Michael Bublé karácsonyi dalával kísért videóhoz Meghan azt írta:

Karácsonyi tervezés júniusban.

A hercegné a csomagolás korai terveit is bemutatta, valamint megosztott egy felvételt fekete labradorjáról, Puláról.

Új termékkel bővül az As Ever kínálata

Meghan Markle 2025 februárjában indította el As Ever nevű életmódmárkáját, amely többek között lekvárokat, édességeket és dekorációs termékeket kínál.

A hercegné az adventi naptár bemutatását megelőzően vendéglátással kapcsolatos tanácsokat is közzétett a márka Instagram-oldalán. Egyebek mellett azt javasolta, hogy a házigazdák a vendégek érkezése előtt végezzék el az előkészületek nagy részét.

Az új adventi naptár a márka ünnepi kínálatának része, és egyben Meghan első új kereskedelmi terméke azóta, hogy Harry herceggel és két gyermekükkel, Archieval és Lilibettel augusztusban visszaköltöztek az Egyesült Királyságba.