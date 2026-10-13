Kiderült: nem akárhova térhet vissza Harry herceg és Meghan Markle

A Focus arról számolt be, hogy Harry és Meghan október 15-én, csütörtökön Nottinghambe látogathatnak. A tervek szerint három jótékonysági szervezet tevékenységével ismerkednek meg. Amennyiben a látogatás megvalósul, ez lehet az első közös nyilvános szereplésük Nagy-Britanniában a visszatérésük óta.
A város fontos szerepet játszik a pár kapcsolatának történetében. Harry és Meghan 2017 decemberében Nottinghambe látogatott először együtt nyilvánosan, azt követően, hogy bejelentették az eljegyzésüket.
A pár 2020-ban visszalépett a brit királyi család dolgozó tagjaként ellátott feladataitól, majd az Egyesült Államokba költözött.
Harry herceg az elmúlt hetekben több alkalommal is megjelent nyilvános eseményeken Nagy-Britanniában, Meghan azonban eddig nem kísérte el.
A 42 éves herceg október 9-én, pénteken egy rögbimérkőzésen vett részt, ahol a közönség egy része kifütyülte, amikor megjelent a stadion óriáskivetítőjén.
Szeptember közepén Londonban is járt, ahol az általa alapított Invictus Games javára rendezett adománygyűjtő eseményen vett részt. A sportversenyt sebesült és sérült katonák számára hozták létre. Meghan ezen a rendezvényen sem jelent meg férje oldalán.
A The Sunday Times a pár karácsonyi terveiről is beszámolt. A lap értesülései szerint Harry herceg és Meghan Markle várhatóan nem kap meghívást a brit királyi család hagyományos karácsonyi ünnepségére, amelyet a sandringhami birtokon tartanak.
A beszámoló alapján a pár az idei ünnepeket is az Egyesült Államokban töltheti.
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