Kiderült: nem akárhova térhet vissza Harry herceg és Meghan Markle

A Focus arról számolt be, hogy Harry és Meghan október 15-én, csütörtökön Nottinghambe látogathatnak. A tervek szerint három jótékonysági szervezet tevékenységével ismerkednek meg. Amennyiben a látogatás megvalósul, ez lehet az első közös nyilvános szereplésük Nagy-Britanniában a visszatérésük óta.

Harry és Meghan Markle a 75. NBA All-Star-gálán

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Harry és Meghan számára különleges jelentősége van Nottinghamnek

A város fontos szerepet játszik a pár kapcsolatának történetében. Harry és Meghan 2017 decemberében Nottinghambe látogatott először együtt nyilvánosan, azt követően, hogy bejelentették az eljegyzésüket.

A pár 2020-ban visszalépett a brit királyi család dolgozó tagjaként ellátott feladataitól, majd az Egyesült Államokba költözött.

Harry herceg az elmúlt hetekben több alkalommal is megjelent nyilvános eseményeken Nagy-Britanniában, Meghan azonban eddig nem kísérte el.

A 42 éves herceg október 9-én, pénteken egy rögbimérkőzésen vett részt, ahol a közönség egy része kifütyülte, amikor megjelent a stadion óriáskivetítőjén.

Szeptember közepén Londonban is járt, ahol az általa alapított Invictus Games javára rendezett adománygyűjtő eseményen vett részt. A sportversenyt sebesült és sérült katonák számára hozták létre. Meghan ezen a rendezvényen sem jelent meg férje oldalán.