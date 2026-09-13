A szőlőt nemcsak bor vagy lekvár formájában tehetjük el télire, ízletes befőttet is készíthetünk belőle. Remekül illik sültek és sajtok mellé, de mártásként vagy házi desszertekhez is bátran felhasználhatjuk. Mutatjuk, hogyan lehetséges nagyon egyszerűen a szőlőbefőtt készítése házilag!

Szőlőbefőtt készítése házilag nagyon egyszerűen Fotó: Photoongraphy / shutterstock

1. Milyen szőlőből lesz jó szőlőbefőtt?

Válogassuk át, majd mossuk meg a szemeket, és csak az ép, feszes darabokat használjuk fel a szőlőbefőtt készítése során. Az apró szemű borszőlőt, az Othellót és az Izabellát kerüljük, mert a héjuk könnyen megreped. A különböző szőlőfajtákról az Origo cikkében olvashatsz részletesen.

2. A szőlő előkészítése a befőzésre

A kimosott üvegeket és kupakokat 100 fokra előmelegített sütőben 15 perc alatt sterilizáljuk. Ezzel a befőtt korai romlását is megelőzhetjük, így a szőlőbefőtt télire is elrakható.

3. Ez a szőlőbefőtt készítésének apró trükkje

Szőlőbefőtt készítése házilag? Nem bonyolult, de ezt a trükköt tényleg mindenkinek ismernie kell! Mielőtt az üvegbe tennénk, egy vékony tűvel vagy fogpiszkálóval szúrjuk meg 1-2 helyen a szemeket, így elkerülhetjük, hogy a héjuk megrepedjen, vagy rágósra zsugorodjanak a szemek. A Mindmegette oldalán további befőzési trükköket is találhatsz.

4. Pakoljuk szorosan a szőlőt

A szőlőket a kézmelegre hűlt üvegekbe rétegezzük úgy, hogy a perem alatt maradjon 1,5–2 centi hely. Amikor egy része megtelt, óvatosan koppintsuk az asztalhoz, hogy a szemek szorosan összerendeződjenek - írja a Fanny magazin.

5. Jöhet a szőlőbefőtt édesítése

Egy liter vízből, 30–40 dkg kristálycukorból és fél citrom kifacsart levéből készítsünk szirupot a befőtt alapjához, majd melegítsük addig, amíg felhígul.

6. Borítsuk nyakon a szőlőszemeket

A forró cukorszirupot öntsük a szőlőszemekre úgy, hogy az üveg tetején maradjon 2 centi rés. A magas hőmérséklet elpusztítja a vadélesztőket, fixálja a színét, és a lé feletti levegőt is felmelegíti.

7. Legyen buborékmentes az üveg

Egy tiszta késsel vagy hurkapálcával óvatosan mozgassuk meg a szemeket az üveg fala mentén, több ponton is. Így a közöttük rekedt levegő a felszínre kerül, ami csökkenti a penészedés esélyét.