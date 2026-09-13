Katie Holmes és 39 éves szerelme forró vakációra szökött – mutatjuk a fotókat

Katie Holmes egy fekete, mélyen dekoltált, nyakba kötős ruhában is pózolt a férfi mellett, később pedig egy apró fehér bikiniben napozott a hajón. A fotókon Holmes láthatóan élvezte a pihenést, miközben Yarmosky társaságában hajókázott a festői tavon.

Katie Holmes

Fotó: Britta Pedersen / Northfoto

Katie Holmes apró bikiniben tündökölt új szerelme oldalán

A páros több közös képet is készített. Az egyik felvételen egymás mellett ülve mosolyognak, egy másikon Holmes nevetve fekszik a hajón, miközben párja a közelében van. A színésznő még a vízbe is beugrott, és egy jógapózt is bemutatott a naplementében.

Holmes és Yarmosky augusztusban tették hivatalossá kapcsolatukat az Instagramon. A színésznő korábban Tom Cruise felesége volt, házasságuk 2006 és 2012 között tartott. Közös lányuk, Suri Cruise jelenleg a Carnegie Mellon Egyetem hallgatója.

A színésznő új kapcsolata egyelőre lassan halad. Korábbi értesülések szerint Holmes és Yarmosky még csak ismerkedési szakaszban járnak, és Suri sem találkozott még édesanyja új párjával.

A közel tíz év korkülönbség azonban állítólag egyáltalán nem zavarja Holmest. A pár egyelőre élvezi az együtt töltött időt, és azt nézik, merre fejlődik a kapcsolatuk.