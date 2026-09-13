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Katie Holmes és 39 éves szerelme forró vakációra szökött – mutatjuk a fotókat

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 13. 14:00
tom cruiseszínésznő
Katie Holmes romantikus olaszországi kiruccanással élvezte a nyár utolsó napjait. A 47 éves színésznő több fotót is megosztott közösségi oldalán a Comói-tónál töltött vakációjáról, amelyen új párjával, a 39 éves Jason Bard Yarmosky művésszel is meghitt pillanatokat mutatott.
Bors
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Katie Holmes egy fekete, mélyen dekoltált, nyakba kötős ruhában is pózolt a férfi mellett, később pedig egy apró fehér bikiniben napozott a hajón. A fotókon Holmes láthatóan élvezte a pihenést, miközben Yarmosky társaságában hajókázott a festői tavon.

Katie Holmes
Katie Holmes
Fotó: Britta Pedersen /  Northfoto

Katie Holmes apró bikiniben tündökölt új szerelme oldalán

A páros több közös képet is készített. Az egyik felvételen egymás mellett ülve mosolyognak, egy másikon Holmes nevetve fekszik a hajón, miközben párja a közelében van. A színésznő még a vízbe is beugrott, és egy jógapózt is bemutatott a naplementében.

Holmes és Yarmosky augusztusban tették hivatalossá kapcsolatukat az Instagramon. A színésznő korábban Tom Cruise felesége volt, házasságuk 2006 és 2012 között tartott. Közös lányuk, Suri Cruise jelenleg a Carnegie Mellon Egyetem hallgatója.

A színésznő új kapcsolata egyelőre lassan halad. Korábbi értesülések szerint Holmes és Yarmosky még csak ismerkedési szakaszban járnak, és Suri sem találkozott még édesanyja új párjával.

A közel tíz év korkülönbség azonban állítólag egyáltalán nem zavarja Holmest. A pár egyelőre élvezi az együtt töltött időt, és azt nézik, merre fejlődik a kapcsolatuk.

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu