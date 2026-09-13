Ha Rómába utazol, erről tudnod kell: rendőrök lepték el a népszerű műemlék környékét

Az olasz fővárosban a bűnözés emelkedése miatt úgy döntöttek, hogy kiemelt biztonsági övezetté nyilvánítják a híres műemlék közvetlen környezetét. A rendeletet Lamberto Giannini, Róma prefektusa írta alá augusztus 24-én, és az intézkedések első körben december 24-ig maradnak érvényben. A lépés elsősorban a Colosseum környékén megnövekedett rablások, zsebtolvajlások, kábítószer-kereskedelem és utcai összetűzések visszaszorítását szolgálja.
A szigorítások bevezetéséhez a nyári hónapokban tapasztalt botrányok és rendbontások vezettek. Július elején például egy rendezvény alkalmával mintegy ötven fiatalból álló csoport támadt a helyszínen intézkedő városi rendőrökre, aminek következtében két egyenruhás könnyebb sérüléseket szenvedett. Máshol pedig botrányt okozó turistákat és szabálytalankodó sofőröket keresett az olasz rendőrség.
A kijelölt piros zóna nemcsak magára a történeti építményre terjed ki, hanem a környező forgalmas terekre és utcákra is. Érintett többek között a Piazza Venezia, a Via dei Fori Imperiali, a Piazza del Colosseo, a Constantinus-diadalív területe, a Via del Monte Oppio, a Via Merulana, az Esquilino negyed egyes részei, valamint a C metróvonal Colosseo megállója is.
A hatóságok határozottabb jelenléttel és gyakori ellenőrzésekkel igyekeznek fenntartani a rendet. A területen már korábban is jelen voltak a hadsereg egységei a „Biztonságos utcák” elnevezésű művelet keretében, most viszont az elkövetőkkel szemben kitiltásokat és helyszíni felszólításokat is alkalmazhatnak.
Nem ez az egyetlen ilyen övezet Olaszországban: Rómában a Termini főpályaudvar környékén már működik hasonló rendszer, de Firenze, Milánó, Nápoly és Bologna egyes részein is alkalmaznak ilyen szabályozást. A prefektus tájékoztatása szerint a jóhiszemű turistáknak nincs okuk az aggodalomra, a korlátozások nem nehezítik meg a városnézést, a környék továbbra is biztonságosan bejárható.
Nézd meg az alábbi videót is, mielőtt a Colosseumhoz látogatnál:
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