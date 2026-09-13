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Szigorítások lépnek életbe a római Colosseum környékén.

Ha Rómába utazol, erről tudnod kell: rendőrök lepték el a népszerű műemlék környékét

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 13. 12:00
szigorításColosseumbűnözés
A római hatóságok szigorúbb védelmi intézkedéseket vezettek be az egyik legnépszerűbb olaszországi látványosság környékén, így a látogatásod előtt érdemes tájékozódnod a legújabb szabályokról. Tudd meg, milyen változásokra számíthatsz, ha a közeljövőben a lenyűgöző Colosseum meglátogatását tervezed!
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • Szigorúbb biztonsági intézkedéseket és piros zónát vezettek be az ókori római épület környezetében a megnövekedett bűnözés miatt.
  • A korlátozások december 24-ig érvényesek, és a környező tereket, utcákat, valamint a közeli metróállomást is érintik.
  • A fokozott jelenlét és ellenőrzések a látogatók védelmét szolgálják, a városnézés továbbra is biztonságosan lebonyolítható.

Az olasz fővárosban a bűnözés emelkedése miatt úgy döntöttek, hogy kiemelt biztonsági övezetté nyilvánítják a híres műemlék közvetlen környezetét. A rendeletet Lamberto Giannini, Róma prefektusa írta alá augusztus 24-én, és az intézkedések első körben december 24-ig maradnak érvényben. A lépés elsősorban a Colosseum környékén megnövekedett rablások, zsebtolvajlások, kábítószer-kereskedelem és utcai összetűzések visszaszorítását szolgálja.

Rendőrautó a Colosseum mellet.
Szigorúbb védelmi intézkedések lépek életbe a római Colosseum környékén a megemelkedett bűnözés miatt.
Fotó: Shutterstock

Miért vált veszélyessé a Colosseum környéke?

A szigorítások bevezetéséhez a nyári hónapokban tapasztalt botrányok és rendbontások vezettek. Július elején például egy rendezvény alkalmával mintegy ötven fiatalból álló csoport támadt a helyszínen intézkedő városi rendőrökre, aminek következtében két egyenruhás könnyebb sérüléseket szenvedett. Máshol pedig botrányt okozó turistákat és szabálytalankodó sofőröket keresett az olasz rendőrség.

A kijelölt piros zóna nemcsak magára a történeti építményre terjed ki, hanem a környező forgalmas terekre és utcákra is. Érintett többek között a Piazza Venezia, a Via dei Fori Imperiali, a Piazza del Colosseo, a Constantinus-diadalív területe, a Via del Monte Oppio, a Via Merulana, az Esquilino negyed egyes részei, valamint a C metróvonal Colosseo megállója is.

Turisták a Colosseum előtt.
Rómában, és Olaszországban már több helyen is szigorúbb intézkedéseket kellett életbe léptetni a megnövekedett rablások, kábítószer-kereskedelem és utcai összetűzések miatt.
Fotó: Shutterstock

Mit jelent ez az utazók számára?

A hatóságok határozottabb jelenléttel és gyakori ellenőrzésekkel igyekeznek fenntartani a rendet. A területen már korábban is jelen voltak a hadsereg egységei a „Biztonságos utcák” elnevezésű művelet keretében, most viszont az elkövetőkkel szemben kitiltásokat és helyszíni felszólításokat is alkalmazhatnak.

Nem ez az egyetlen ilyen övezet Olaszországban: Rómában a Termini főpályaudvar környékén már működik hasonló rendszer, de Firenze, Milánó, Nápoly és Bologna egyes részein is alkalmaznak ilyen szabályozást. A prefektus tájékoztatása szerint a jóhiszemű turistáknak nincs okuk az aggodalomra, a korlátozások nem nehezítik meg a városnézést, a környék továbbra is biztonságosan bejárható.

Nézd meg az alábbi videót is, mielőtt a Colosseumhoz látogatnál:

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