Nincs több titok, ezért csípnek meg egyeseket gyakrabban a szúnyogok

Ha valaha voltál szabadtéri buliban vagy grillezésen alkonyat körül, és te magad nem igazán veszed észre, hogy egyre több szúnyog van körülötted, valószínűleg akkor is hallasz valakit panaszkodni miattuk. Ennek oka, hogy a szúnyogok meglehetősen válogatós rovarok, és egyes embereket sokkal nagyobb eséllyel csípnek meg, mint másokat.
Több tényező is szerepet játszhat abban, hogy miért történik ez. A Journal of Medical Entomology egyik kontrollált vizsgálata szerint például a 0-s vércsoportú emberekre közel kétszer olyan gyakran szálltak rá a szúnyogok, mint az A vércsoportúakra.
Jonathan F. Day, a Floridai Egyetem rovartanprofesszora szerint azonban további kutatásokra van szükség ahhoz, hogy pontosan megállapítsák, valóban egyes vércsoportokat részesítenek-e előnyben a szúnyogok. Abban ugyanakkor egyetértett, hogy a szúnyogok érzékelnek bizonyos jeleket, amelyeket mi bocsátunk ki, és ezek alapján egyes emberekhez nagyobb valószínűséggel repülnek oda.
„Ezek a jelek tudatják velük, hogy egy vérforrás felé tartanak” – mondta Day. „Talán a szén-dioxid a legfontosabb. Az általad kibocsátott CO₂ mennyisége – például a gyorsabb anyagcsere miatt, amelyet genetikai és egyéb tényezők is befolyásolhatnak. Minél többet bocsátasz ki, annál vonzóbb vagy ezeknek az ízeltlábúaknak.”
A szúnyogok az elsődleges jeleket úgynevezett másodlagos jelekkel együtt használják. Ilyen másodlagos jel például a tejsav, amely fizikai megterhelés során, izzadással termelődik. A tejsav a bőrön keresztül is felszabadul, és jelzi a szúnyogok számára, hogy potenciális célpont vagyunk.
„A szúnyogoknak kiváló a látásuk, de közel repülnek a talajhoz, hogy elkerüljék a szelet” – mondta Day. „Képesek kontrasztként érzékelni az embert a horizonttal szemben, ezért az sem mindegy, hogyan öltözöl. Ha sötét ruhát viselsz, jobban vonzhatod őket, mert jobban kitűnsz a háttérből. A világos színek kevésbé feltűnőek számukra.”
„A testhőmérséklet nagyon fontos tapintási jel” – mondta Day. Akinek egy kicsit magasabb a testhőmérséklete, nagyobb eséllyel válhat szúnyogcsípés áldozatává.
Az életmód és bizonyos egészségi tényezők szintén befolyásolhatják, mennyire vagyunk vonzóak a szúnyogok számára – mondta Melissa Piliang, a Cleveland Clinic bőrgyógyásza.
„Ha magasabb a testhőmérsékleted, ha sportolsz és sokat mozogsz, vagy ha alkoholt fogyasztasz, vonzóbbá válsz a szúnyogok számára” – mondta Piliang. „A terhesség és a túlsúly szintén növelheti az anyagcsere sebességét.”
Egy kutatás szerint azoknál, akik mindössze egy doboz sört fogyasztottak, nagyobb volt annak az esélye, hogy a szúnyogok megcsípik őket, mint azoknál, akik nem ittak sört „Ha egész nap mozogtál, például kertészkedtél, majd alkonyatkor leülsz a teraszra és megiszol egy sört, akkor valóban nagyobb a csípések kockázata” – mondta Piliang.
„Az egyik legjobb módszer, ha elkerüljük a szúnyogok legaktívabb időszakait” – mondta Day. Nagyon kevés szúnyogfaj aktív igazán a nap közepén.
Persze ez nem sokat segít, ha például este grillezést rendezel a barátaidnak.
A védelem időtartama azt jelenti, hogy mennyi idő telik el a szer felvitelétől az első csípésig. Day szerint például egy körülbelül 5 százalékos DEET-tartalmú spray nagyjából 90 percnyi teljes védelmet biztosíthat. A DEET gyakori hatóanyag a rovarriasztókban, és Piliang szerint különösen akkor érdemes ilyen készítményt választani, ha olyan helyen tartózkodunk, ahol sok a szúnyog, és fennáll a szúnyogok által terjesztett betegségek veszélye.
A DEET egészségügyi hatásaival kapcsolatban korábban voltak aggodalmak, de az amerikai Környezetvédelmi Ügynökség 2014-es felülvizsgálata arra jutott, hogy a DEET-tartalmú termékek rendeltetésszerű használata nem jelent egészségügyi kockázatot.
„A DEET a leghatékonyabb” – mondta Piliang. „Ha olyan helyen leszel, ahol sok a szúnyog, és tudod, hogy betegségeket terjeszthetnek, ez a legjobb választás. Később zuhanyozz le, hogy lemosd a bőrödről, és csak kis mennyiséget használj.”
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