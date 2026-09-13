Nincs több titok, ezért csípnek meg egyeseket gyakrabban a szúnyogok

Ha valaha voltál szabadtéri buliban vagy grillezésen alkonyat körül, és te magad nem igazán veszed észre, hogy egyre több szúnyog van körülötted, valószínűleg akkor is hallasz valakit panaszkodni miattuk. Ennek oka, hogy a szúnyogok meglehetősen válogatós rovarok, és egyes embereket sokkal nagyobb eséllyel csípnek meg, mint másokat.

Kiderült, kit csípnek meg a szúnyogok gyakrabban

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Ezen múlik, kit csípnek meg a szúnyogok

Több tényező is szerepet játszhat abban, hogy miért történik ez. A Journal of Medical Entomology egyik kontrollált vizsgálata szerint például a 0-s vércsoportú emberekre közel kétszer olyan gyakran szálltak rá a szúnyogok, mint az A vércsoportúakra.

Jonathan F. Day, a Floridai Egyetem rovartanprofesszora szerint azonban további kutatásokra van szükség ahhoz, hogy pontosan megállapítsák, valóban egyes vércsoportokat részesítenek-e előnyben a szúnyogok. Abban ugyanakkor egyetértett, hogy a szúnyogok érzékelnek bizonyos jeleket, amelyeket mi bocsátunk ki, és ezek alapján egyes emberekhez nagyobb valószínűséggel repülnek oda.

„Ezek a jelek tudatják velük, hogy egy vérforrás felé tartanak” – mondta Day. „Talán a szén-dioxid a legfontosabb. Az általad kibocsátott CO₂ mennyisége – például a gyorsabb anyagcsere miatt, amelyet genetikai és egyéb tényezők is befolyásolhatnak. Minél többet bocsátasz ki, annál vonzóbb vagy ezeknek az ízeltlábúaknak.”

A szúnyogok az elsődleges jeleket úgynevezett másodlagos jelekkel együtt használják. Ilyen másodlagos jel például a tejsav, amely fizikai megterhelés során, izzadással termelődik. A tejsav a bőrön keresztül is felszabadul, és jelzi a szúnyogok számára, hogy potenciális célpont vagyunk.

„A szúnyogoknak kiváló a látásuk, de közel repülnek a talajhoz, hogy elkerüljék a szelet” – mondta Day. „Képesek kontrasztként érzékelni az embert a horizonttal szemben, ezért az sem mindegy, hogyan öltözöl. Ha sötét ruhát viselsz, jobban vonzhatod őket, mert jobban kitűnsz a háttérből. A világos színek kevésbé feltűnőek számukra.”

Miután a szúnyog rád szállt, már tapintási jeleket is érzékel

„A testhőmérséklet nagyon fontos tapintási jel” – mondta Day. Akinek egy kicsit magasabb a testhőmérséklete, nagyobb eséllyel válhat szúnyogcsípés áldozatává.