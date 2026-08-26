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Tragédia: kizuhant egy szegedi panelből egy kisgyermek, nem tudták megmenteni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors panelház
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 26. 09:39 / FRISSÍTÉS: 2026. augusztus 26. 09:39
szegedentragédia
A tizedik emeletről esett ki. A tragédia körülményeit vizsgálják.
Bors
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Tragédia történt szerda reggel Szegeden, egy kisgyermek kizuhant egy panelház tizedik emeletéről, az áldozat életét nem tudták megmenteni.

Tragédia: a gyermek a helyszínen elhunyt
Tragédia: a gyermek a helyszínen elhunyt
Fotó: 123RF

A szegedi tragédia körülményei nem ismertek

Eddig tisztázatlan körülmények között esett ki egy kisgyermek az egyik Szamos utcai, tízemeletes panelház ablakából – írja a Szeged365. A szörnyűséget a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette.

A Délmagyar információi szerint a gyermek egy panelház 10. emeletéről esett ki, a helyszínelés jelenleg is zajlik.

 

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