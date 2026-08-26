Tragédia: kizuhant egy szegedi panelből egy kisgyermek, nem tudták megmenteni

Tragédia történt szerda reggel Szegeden, egy kisgyermek kizuhant egy panelház tizedik emeletéről, az áldozat életét nem tudták megmenteni.

Tragédia: a gyermek a helyszínen elhunyt

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A szegedi tragédia körülményei nem ismertek

Eddig tisztázatlan körülmények között esett ki egy kisgyermek az egyik Szamos utcai, tízemeletes panelház ablakából – írja a Szeged365. A szörnyűséget a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette.

A Délmagyar információi szerint a gyermek egy panelház 10. emeletéről esett ki, a helyszínelés jelenleg is zajlik.