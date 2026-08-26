Tragédia: kizuhant egy szegedi panelből egy kisgyermek, nem tudták megmenteni

Tragédia történt szerda reggel Szegeden, egy kisgyermek kizuhant egy panelház tizedik emeletéről, az áldozat életét nem tudták megmenteni.
Eddig tisztázatlan körülmények között esett ki egy kisgyermek az egyik Szamos utcai, tízemeletes panelház ablakából – írja a Szeged365. A szörnyűséget a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette.
A Délmagyar információi szerint a gyermek egy panelház 10. emeletéről esett ki, a helyszínelés jelenleg is zajlik.
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