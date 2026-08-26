Sokkoló látvány Horvátországban, egy koporsót mosott partra a víz

Megrázó látvány fogadta a horvátországi Pag sziget egyik strandján fürdőzőket, a tenger egy koporsót sodort partra. Az erről készült fotók gyorsan elterjedtek a közösségi médiában, és persze mindenkiben felmerült a kérdés, miként kerülhetett a koporsó a vízbe.
A koporsót, melyről itt megtekinthető a fotó is, egy sziklás partszakaszon fedezték fel.
A rejtély végül megoldódott: kiderült, hogy a koporsó nem egy temetésből származott, hanem az idei pagi karnevál egyik kelléke volt, a farsangi hagyomány részeként ugyanis a Marko nevű bábut elégetik, majd koporsóban a tengerbe dobják. A szertartás jelképesen az elmúlt év nehézségeitől való megszabadulást jelenti.
A koporsót feltehetően a tengeri áramlatok sodorták arra a partszakaszra, ahol később a fürdőzők rátaláltak - írja a Paraméter.
Pag népszerű úti cél, a nyaralóhely strandjai, különleges partvidéke és történelmi települései sok látogatót vonzanak. Az idei év első felében több mint 190 ezer vendégéjszakát regisztráltak a szigeten.
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