Az orvosok azt hitték, csak szorong: amputálni kellett a családanya lábát

Tévesen szorongásnak vélték egy kétgyermekes családanya panaszait az orvosok, akinek végül amputálni kellett az egyik lábát. Az angliai Retfordból származó, 40 éves Danielle Thomas először tavaly áprilisban ment el a háziorvosához, miután bizsergésre és zsibbadásra figyelt fel a lábában és a kezében, majd júliusban beutalták egy neurológushoz, aki több vizsgálatot is elvégzett, például vérvizsgálatot és MRI-vizsgálatot. Az eredmények azonban nem mutattak ki semmilyen problémát, így az orvos úgy vélte, a tünetek az édesanya mentális állapotával állhatnak összefüggésben: Danielle ugyanis néhány évvel korábban családon belüli bántalmazás áldozata lett, ami mélyen megviselte őt.
Négy hónappal később, novemberben a nő ismét orvoshoz fordult: mint mondta, gyakorlatilag nem érezte a lábait, ha 300 méternél többet tett meg. A neurológus ekkor további vizsgálatokat végzett, beleértve a gerinc CT-vizsgálatát is, eredményt azonban ezek sem hoztak, így funkcionális neurológiai rendellenességet (FND) állapított meg.
Az FND egy olyan állapot, amelyben a beteg neurológiai tüneteket tapasztal, például gyengeséget, remegést, rohamokat vagy érzékszervi problémákat, anélkül, hogy a hagyományos neurológiai vizsgálatok bármilyen strukturális vagy szervi elváltozást kimutatnának az agyban, az idegekben vagy az izmokban.
Ugyanebben a hónapban Danielle ismét felkereste háziorvosát, állítása szerint ugyanis benőtt a lábkörme, ami miatt a tünetei tovább rosszabbodtak, és ragaszkodott hozzá, hogy beutalják egy lábápolási szakemberhez. Három hónappal később, 2026 februárjában jutott el a lábgyógyászhoz, aki abban a pillanatban, hogy meglátta a nő lábujját, azt közölte, nem tud már segíteni.
Azt mondta, keringési probléma van a lábaimban. Üszkösödött a lábujjam, mivel a korlátozott véráramlás miatt elkezdett elhalni
- mondta el Danielle, akit ezt követően azonnal továbbküldtek egy érsebészhez, majd egy CT-vizsgálatot végeztek a lábairól, amelyekben számos elzáródást találtak.
A nőnél végül Buerger-kórt diagnosztizáltak, egy olyan betegséget, aminek következtében a karokban és lábakban lévő artériák és vénák megduzzadnak, majd vérrögök tömítik el őket. Az orvosok úgy vélték, amiatt, hogy a nő a húszas évei óta dohányzott, alakult ki nála kór.
Sajnálatos módon, mire sikerült felállítani a diagnózist, Danielle állapota már annyira súlyos volt, hogy szeptember 7-én kénytelenek voltak amputálni a jobb lábát a térde alatt, a lábában lévő vérrögök felett, hogy megakadályozzák a további fertőzést.
Az édesanya úgy véli, ha az orvosok korábban felismerik a betegséget, még megmenthették volna a lábát, ugyanakkor örül neki, amiért sikerült rávennie a háziorvosát, utalja be a lábgyógyászhoz, máskülönben ki tudja, mi történt volna vele. Danielle jelenleg egy GoFundMe-oldal segítségével gyűjt pénzt arra, hogy speciális pedálokkal szerelhessék fel az autóját, ezáltal pedig megőrizhesse a függetlenségét - írja a The Sun.
A korai diagnózis mentette meg egy családapa életét, aki korábban érezte teljesen egészséges és tökéletes állapotban van, egészen addig, míg egy rutin vérvizsgálat aggasztó eredményeket nem hozott. Az 56 éves Nigel Chesterton ma már elmondhatja magáról, hogy rákmentes, azonban mindezt csak annak köszönheti, hogy időben fény derült a betegségre. A részleteket ITT lehet elolvasni!
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