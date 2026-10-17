Ajándék a mennyből: 18 hónappal a kislánya halála után anya lett az influenszer

Hatalmas öröm érte a közelmúltban a népszerű influenszert és férjét: ismét szülők lettek, miután korábban tragikus módon elvesztették a kislányukat. A Tennessee állambeli Nashville-ben élő és a közösségi médiában aktív Lauren Cummings Johnson és férje, Wilson Johnson lánya, az akkor mindössze kilenc hónapos Lily Ann 2025 áprilisában hunyt el. Október 7-én azonban megszületett a kisfiuk, James Wilson Johnson Jr. A kicsi 54 centiméteres hosszússággal és 3,9 kilogramm súllyal jött a világra, éppen annyival, mint annak idején a nővére.
Csak arra tudtunk gondolni, micsoda ajándék ez a mennyből. Abban a pillanatban, amint megláttuk Jamest, elkezdtem imádkozni érte, hálát adva Istennek az életéért és azért az ajándékért, hogy az anyukája lehetek. Azok után, ami Lily Ann-nel történt, James érkezése a családunkba hihetetlenül különleges érzés volt
- mondta el a People magazinnak Lauren, hozzátéve, október 7-én, kora reggel az orvosoknak kellett megindítaniuk a szülést, ami végül hihetetlenül gyorsan lezajlott.
Minden olyan gyorsan történt, olyan volt, akár egy forgószél, de kimondhatatlanul hálásak voltunk, hogy végre a karjainkban tarthattuk a fiunkat
- emelte ki az újdonsült édesanya.
Lauren elmondása szerint nem sokkal a kicsi érkezése után egy foltra, az úgynevezett gólyacsípésre figyeltek fel a kisfiú arcán, ami egy gyakori, ártalmatlan anyajegy, számukra azonban különleges jelentőséggel bírt.
Az orvosok 'angyalcsóknak' is hívják, és mi kapásból arra gondoltunk, ez nagyon találó. Szeretünk arra gondolni, hogy a nővére puszikat adott neki az arcára, mielőtt a világra jött. Ez egy különleges kis emlékeztető volt Lily Annre, és egy módja annak, hogy érezzük a jelenlétét, mialatt köszöntöttük a kisöccsét
- magyarázta el Lauren, aki szerint a babavárás a boldogság és izgalom mellett sok félelemmel is járt, jelenleg azonban nem is lehetnének boldogabbak, mialatt már odahaza élvezik a szülőség nyújtotta örömöket.
Lauren és férje nem hozta nyilvánosságra, pontosan mi okozta a kislányuk halálát, korábban viszont megosztották a követőkkel, hogy Lily Ann-nél 1-es típusú citrullinémiát (CTLN1) diagnosztizáltak. A ritka genetikai állapot - aminek következtében a kislánynak hónapokig hospice ellátásban kellett részesülnie -, egy enzimhiány miatt alakul ki, ami ammónia felhalmozódásához vezet a szervezetben.
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