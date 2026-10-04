Rossz lábat amputált az orvos - pert indított a kórház ellen a beteg

Egy ohiói nő pert indított, miután sebésze állítólag a rossz lábát távolította el, amikor a jobb lábát kellett volna térd alatt amputálnia rák miatt.

Rossz lábat amputált az orvos - pert indított a beteg Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Rossz lábat amputált az orvos - pert indított a beteg

Sharon Jacks - aki most már kétszeres amputált - a kereset szerint 2025. szeptember 19-én térd alatti amputációra volt kiírva a jobb lábával az ohiói Marietta városában található Selby General Hospital kórházban, de arra ébredt, hogy a bal lába hiányzik.

Bement a műtétre, és amikor felébredt, a rossz lábát távolították el. Ez nyilvánvalóan minden magyarázatnak ellentmond

- mondta Jacks ügyvédje, Brad Layne.

A nőnek azt a lábát, amelyet eredetileg amputálni kellett volna, később szintén levágták, így mindkét lába nélkül maradt.

Jacks keresetében név szerint szerepel a kórház, a sebésze és a műtős csapat többi tagja, akiket az alapvető biztonsági eljárások teljes kudarcával vádol. Layne egy sajtóközleményben úgy fogalmazott, hogy egyszerűen nincs mentség a történtekre, hozzátéve, hogy "több egészségügyi szakember teljes és tökéletes mulasztása okozta ezt a katasztrófát".

Annak ellenére, hogy számos alkalom lehetett volna a hiba felismerésére és a beavatkozás leállítására, a műtéti csapat valahogy nem vette észre, hogy a rossz lábat operálják. Most Sharon Jacksnek élete hátralévő részében minden egyes nap ezen mulasztások következményeivel kell együtt élnie.

Jacks ügyvédje szerint az általa átvizsgált orvosi feljegyzések azt mutatják, hogy a sebész kezdetben megjelölte a helyes lábat, mégis a rossz lábat amputálták.

A jelölés még mindig ott volt a jó lábon azután is, hogy a rossz lábat már levágták

- mondta Layne.

A panasz szerint a műtős csapat két alkalommal is tartott sebészeti szünetet Jacks beavatkozása előtt. A kereset megjegyzi, hogy ezeket az eljárásokat azért végzik, hogy a bemetszés előtt ellenőrizzék a beteg személyazonosságát, a tervezett műtétet és a műtéti területet.

A műtőben tartózkodó minden egyes ember felelőssége megbizonyosodni arról, hogy ez a továbblépés előtt ellenőrizve legyen, és ez magában foglalja az orvost, a személyzetet, az ápolókat, az altatóorvost és mindenkit, aki érintett

- mondta Layne.