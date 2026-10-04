JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Ferenc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rossz lábat amputált az orvos - pert indított a kórház ellen a beteg

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors kórház
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 04. 14:00
amputációbeteg
Egy ohiói beteg beperelt egy kórházat, miután rossz lábát amputálták térd alatt. A nő ma már kétszeres amputáltként éli az életét, miközben kártérítést követel az intézménytől.

Egy ohiói nő pert indított, miután sebésze állítólag a rossz lábát távolította el, amikor a jobb lábát kellett volna térd alatt amputálnia rák miatt.

Rossz lábat amputált az orvos - pert indított a beteg
Rossz lábat amputált az orvos - pert indított a beteg Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Rossz lábat amputált az orvos - pert indított a beteg

Sharon Jacks - aki most már kétszeres amputált - a kereset szerint 2025. szeptember 19-én térd alatti amputációra volt kiírva a jobb lábával az ohiói Marietta városában található Selby General Hospital kórházban, de arra ébredt, hogy a bal lába hiányzik.

Bement a műtétre, és amikor felébredt, a rossz lábát távolították el. Ez nyilvánvalóan minden magyarázatnak ellentmond

- mondta Jacks ügyvédje, Brad Layne.

A nőnek azt a lábát, amelyet eredetileg amputálni kellett volna, később szintén levágták, így mindkét lába nélkül maradt.

Jacks keresetében név szerint szerepel a kórház, a sebésze és a műtős csapat többi tagja, akiket az alapvető biztonsági eljárások teljes kudarcával vádol. Layne egy sajtóközleményben úgy fogalmazott, hogy egyszerűen nincs mentség a történtekre, hozzátéve, hogy "több egészségügyi szakember teljes és tökéletes mulasztása okozta ezt a katasztrófát".

Annak ellenére, hogy számos alkalom lehetett volna a hiba felismerésére és a beavatkozás leállítására, a műtéti csapat valahogy nem vette észre, hogy a rossz lábat operálják. Most Sharon Jacksnek élete hátralévő részében minden egyes nap ezen mulasztások következményeivel kell együtt élnie.

Jacks ügyvédje szerint az általa átvizsgált orvosi feljegyzések azt mutatják, hogy a sebész kezdetben megjelölte a helyes lábat, mégis a rossz lábat amputálták.

A jelölés még mindig ott volt a jó lábon azután is, hogy a rossz lábat már levágták

- mondta Layne.

A panasz szerint a műtős csapat két alkalommal is tartott sebészeti szünetet Jacks beavatkozása előtt. A kereset megjegyzi, hogy ezeket az eljárásokat azért végzik, hogy a bemetszés előtt ellenőrizzék a beteg személyazonosságát, a tervezett műtétet és a műtéti területet.

A műtőben tartózkodó minden egyes ember felelőssége megbizonyosodni arról, hogy ez a továbblépés előtt ellenőrizve legyen, és ez magában foglalja az orvost, a személyzetet, az ápolókat, az altatóorvost és mindenkit, aki érintett

- mondta Layne.

A kereset kártérítési követel Jacks számára a korábbi és jövőbeli orvosi költségek, a fájdalom és szenvedés, a lelki trauma, a maradandó károsodás és az életöröm elvesztése miatt.

A Selby General Hospital megerősítette, hogy 2025 szeptemberében valóban megtörtént az incidens a műtét során. Vizsgálataik szerint az egész teljesen elkerülhető lett volna, így az érintetteket eltávolították pozíciójukból - írta a Fox News.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu