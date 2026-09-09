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Felismered, milyen virág szerepel a képen? Ez az egyszerűnek tűnő kvíz a kertészeket is csőbe húzza

Felismered, milyen virág szerepel a képen? Ez az egyszerűnek tűnő kvíz a kertészeket is csőbe húzza

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors virág
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 09. 12:30
kertészetnövénykvíz
Büszke vagy a kertedre, és azt gondolod, téged már nem lehet meglepni a botanika világában? Akkor itt az idő, hogy próbára tedd a tudásod! Összeállítottunk egy olyan rafinált virágkvízt, amivel még a profi szakemberek dolgát is alaposan megnehezítjük. Lássuk, te tudod-e a válaszokat!
Szekáry Zsuzsanna
szerkesztő-újságíró
A szerző cikkei
  • Sokan azt hiszik, hogy a legalapvetőbb virágok ismerete már szakértelmet jelent, de ez a játékos teszt a profi kertészeket is komoly kihívás elé állítja.
  • A csalóka formák, a levelek erezete, az első megérzés könnyen tévútra vezethet.
  • Ez a botanikai kvíz bebizonyítja, hogy a természet elképesztő trükkjei még a legtapasztaltabb növényrajongóknak is tartogatnak meglepetéseket.

A természet elképesztő trükkökre képes. Vannak virágok, amelyek első pillantásra megszólalásig hasonlítanak egy egészen hétköznapi gyomnövényre, mások pedig olyan egzotikus köntösbe bújtak, mintha egy másik bolygóról származnának – pedig lehet, hogy a te kerted végében is nőnek. Irány a kvíz és derítsd ki, te mennyit tudsz a növényekről!

Kvíz a virágokról
Különleges virágok és csalóka szirmok: ez a kvíz a legtapasztaltabb kertészeken is kifoghat.
Fotó: 123RF

A kertészek is elbuknak ezen a kvízen

Sokan azt hiszik, ha megkülönböztetik a rózsát a muskátlitól, vagy felismerik a levendulát, már igazi növényszakértők. Most viszont szintet lépünk! Ez a kvíz nem a megszokott, sarki virágboltok kínálatáról szól, itt a részleteken, a levelek erezetén, a szirmok különleges formáján és a csalóka színeken van a hangsúly. Nézd meg jól a formákat, mert az első megérzés könnyen tévútra vihet. 
Készen állsz a kvízre? Nézd meg jól a képeket, és bizonyítsd be, hogy neked nem lehet újat mutatni, ha növényekről van szó!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Minden kertben találsz ilyen virágot, de mi a hivatalos neve?

Nézd meg videón a világ legszebb virágait:

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