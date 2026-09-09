Felismered, milyen virág szerepel a képen? Ez az egyszerűnek tűnő kvíz a kertészeket is csőbe húzza

A természet elképesztő trükkökre képes. Vannak virágok, amelyek első pillantásra megszólalásig hasonlítanak egy egészen hétköznapi gyomnövényre, mások pedig olyan egzotikus köntösbe bújtak, mintha egy másik bolygóról származnának – pedig lehet, hogy a te kerted végében is nőnek. Irány a kvíz és derítsd ki, te mennyit tudsz a növényekről!
Sokan azt hiszik, ha megkülönböztetik a rózsát a muskátlitól, vagy felismerik a levendulát, már igazi növényszakértők. Most viszont szintet lépünk! Ez a kvíz nem a megszokott, sarki virágboltok kínálatáról szól, itt a részleteken, a levelek erezetén, a szirmok különleges formáján és a csalóka színeken van a hangsúly. Nézd meg jól a formákat, mert az első megérzés könnyen tévútra vihet.
Készen állsz a kvízre? Nézd meg jól a képeket, és bizonyítsd be, hogy neked nem lehet újat mutatni, ha növényekről van szó!
Nézd meg videón a világ legszebb virágait:
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