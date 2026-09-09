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Egy menyasszony virágcsokorral a horoszkópban használt zodiákus kör mögött.

Ez a 3 csillagjegy a legjobb feleség a horoszkóp szerint – Összeteheti a két kezét az a férfi, akit ők választanak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors asztrológiai
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 09. 08:30
csillagjegyhoroszkóp
Nyugodtan megmondhatod a férjednek, hogy veled bizony megütötte a főnyereményt! Legalábbis akkor, ha szerepelsz ezen a listán. A horoszkóp szerint vannak csillagjegyek, akik igazi álomfeleségnek számítanak: gondoskodók, hűségesek, és mindent megtesznek azokért, akiket szeretnek. Vajon te is közéjük tartozol?
Boncza Léda
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Mi a jó házasság titka? Szerelem, őszinteség, bizalom, hűség és figyelmesség? Vagy csak az elhatározás számít? Ki tudja! A horoszkóp azonban egy valamit biztosan tud: hogy néhány csillagjeggyel igazi kincs egy közös élet. Nézzük, kikből válik tökéletes feleség az asztrológia szerint!

Szívet tartó kezek a horoszkópban.
A horoszkóp szerint az ő férjeik a legszerencsésebbek.
Fotó: Pixel-Shot /   shutterstock
  • Nem mindenkivel könnyű és egyszerű a házasélet.
  • Ez a 3 csillagjegy azonban kiemelkedően odaadó és hűséges társ.
  • A horoszkóp szerint az ő férjeik a legszerencsésebbek.

Horoszkóp: ez a 3 csillagjegy a legjobb feleség

Rák csillagjegy

A Rák nő pontosan tudja, hogy egy igazi kötelék nem játék, hanem komoly szívügy és tudatos tervezés. Figyelmét semmi sem kerüli el. Jól emlékszik minden fontos dátumra és apró részletre, kezdve a találkozás időpontjától a szerelme kedvenc fagyiján át minden arcrezdülés pontos megfejtéséig.

A Rák csillagjegy az a típus, akinek a család mindenek felett áll. Ha ő szeret, biztonságot és melegséget nyújt anélkül, hogy bármit is elvárna cserébe. Párja a legnehezebb időszakokban is számíthat a vigasztalására.

Halak csillagjegy

A Halak jegyűek szeretete egészen különleges. Empátiájuk és gyengédségük nem ismer határokat. Odaadásuknak köszönhetően párjuk mindig, minden pillanatban úgy érzi, hogy van a világon valaki, aki 100%-osan megérti és elfogadja őt úgy, ahogy van. Sőt! Épp azért szereti és rajong érte.

A horoszkóp szerint egy Halak nő sosem riad vissza attól, hogy kimutassa érzelmeit. Hegyeket képes megmozgatni azért, hogy a kapcsolatában állandó legyen a meghittség, a romantika és a harmónia egyvelege. Érzékeny és hűséges lélek, aki komolyabban veszi az „amíg a halál el nem választ”-ot, mint bármelyik másik jegy a zodiákusban.

Szűz csillagjegy

A horoszkóp nem kertel: egy Szűz feleség sosem lesz a romantikus hősszerelmes alkat. Nem tesz hatalmas gesztusokat, hogy éreztesse partnerével rajongását és szeretetét. Azonban a hétköznapokban felbecsülhetetlen értéket ad a jelenléte. Hihetetlenül figyelmes, megbízható, erős és támogató partner, akire nyugodtan támaszkodhat házastársa, amikor gyűlnek a felhők a feje felett, vagy elfogy az ereje. Érzelmi és gyakorlati szinten is képes értékes támogatást nyújtani párjának.

Egy Szűz csillagjegyű nőt nem kell kérni. Pontosan tudja, hogyan, miként lehet segítségére szíve választottjának, és mindig támogatja őt vágyai elérésében. Mindegy, hogy egy újabb szenvedélyes hóbort vagy egy felelősségteljes pozíció a cél. A Szűz szeretete nem szavakban, inkább tettekben mutatkozik meg, de épp ez teszi értékessé a vele való köteléket.

Az alábbi videóból azt tudhatod meg, mely csillagjegyekből lesznek a legjobb férjek a horoszkóp szerint:

Tudj meg többet a horoszkópodról:

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu