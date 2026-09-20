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Ez az 5 hazai kisvasút simán kenterbe veri az alpesi panorámavonatokat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors őszi kirándulás
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 20. 12:00
kisvasútkisvasútállomásutazási tippekerdei vasút
Ha ősszel kirándulást tervezel, nem feltétlenül kell külföldre utaznod a látványos panorámáért. A kisvasút fedélzetéről itthon is gyönyörű erdőket ismerhetsz meg, amelyek simán felveszik a versenyt az alpesi tájakkal. Cikkünkben öt hazai útvonalat mutatunk, inspirálódj belőlük bátran!
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • A hegyvidéki erdők ősszel mutatják talán a legromantikusabb arcukat.
  • Akár egy egynapos kirándulásba is belefér, mégis olyan érzésünk lehet, mintha jóval messzebbre utaztunk volna.
  • Mutatjuk az 5 legellenállhatatlanabb kisvasutat

Az ősz az egyik legjobb időszak egy erdei kiránduláshoz, hiszen a levegő hűvösebb, a fák rozsdabarna színt öltenek és még a meleg teát is megkívánja ilyenkor az ember. A kisvasút utasaként ráadásul nem kell vezetni. Mutatjuk, hová érdemes ellátogatni, ha idén ősszel valami különleges programra vágysz Magyarországon.

Kisvasút az őszi erdőben
Kisvasút őssel? Ha kirándulnál, egy ilyen túrával nehéz mellélőni
Fotó: Kochneva Tetyana

Kisvasúttal az avarillatba

Az alábbi kiruccanásokhoz nem kell repülőre ülni, ruhákat csomagolni vagy egy alpesi panorámavonat jegyének árát kifizetni. Elég, ha élvezed a csípőskés őszi levegőt, a tájat és a slow life-ot. 

Mátravasút

Ősszel a Mátra a legszebb arcát mutatja, a Mátravasút kicsiknek és nagyoknak is életre szóló élmény. Ezt a vonatozást kár lenne kihagyni.

Mátravasút kisvasút
Mátravasút: hegyi tájak és zakatolás – ilyen egy igazán hangulatos őszi kirándulás
Fotó: Mediaworks Archív

Széchenyi-hegyi Gyermekvasút

Budapesten is átélheted azt az érzést, amit egy külföldi vonatúton: a Gyermekvasút útvonala ősszel különösen hangulatos, a budai hegyek között zakatolva egészen új oldaláról fedezheted fel a fővárost.

A Széchenyi-hegyi Gyermekvasút hűvösvölgyi állomása
A Széchenyi-hegyi Gyermekvasút hűvösvölgyi állomása
Fotó: Mediaworks Archív

Lillafüredi Állami Erdei Vasút

A lillafüredi kisvasút az őszi Bükk felfedezésére hív. Az avar illata, a jó levegő, a rozsdabarna színben pompázó falevelek és völgyek maximálisan kikapcsolják a munkán kattogó agyat. 

Lillafüredi kiruccanás nyárból az őszbe
Lillafüredi kiruccanás nyárból az őszbe
Fotó: 123RF

Kismarosi vasút – Királyréti Erdei Vasút

Ha egy igazi erdei mesevilágra vágysz, ősszel irány Kismaros és Királyrét! A vonatozás ráadásul remek inspiráció egy őszi erdei sétához is.

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Egy őszi kisvasutas kirándulás során a vonatozást egy erdei sétával vagy túrával is összeköthetjük
Fotó: Székelyhidi Balázs

Szilvásváradi Állami Erdei Vasút

A Szalajka-völgy ősszel különösen látványos, a kisvasúttal pedig már az oda vezető út is a kirándulás része lesz. Látogassatok el a Bükkbe, aztán indulhat a séta, a lángosozás, vagy a szalonnasütés. 

A Szigethalmi Erdei Kisvasút sem maradhat ki:

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