Ez az 5 hazai kisvasút simán kenterbe veri az alpesi panorámavonatokat

Az ősz az egyik legjobb időszak egy erdei kiránduláshoz, hiszen a levegő hűvösebb, a fák rozsdabarna színt öltenek és még a meleg teát is megkívánja ilyenkor az ember. A kisvasút utasaként ráadásul nem kell vezetni. Mutatjuk, hová érdemes ellátogatni, ha idén ősszel valami különleges programra vágysz Magyarországon.
Az alábbi kiruccanásokhoz nem kell repülőre ülni, ruhákat csomagolni vagy egy alpesi panorámavonat jegyének árát kifizetni. Elég, ha élvezed a csípőskés őszi levegőt, a tájat és a slow life-ot.
Ősszel a Mátra a legszebb arcát mutatja, a Mátravasút kicsiknek és nagyoknak is életre szóló élmény. Ezt a vonatozást kár lenne kihagyni.
Budapesten is átélheted azt az érzést, amit egy külföldi vonatúton: a Gyermekvasút útvonala ősszel különösen hangulatos, a budai hegyek között zakatolva egészen új oldaláról fedezheted fel a fővárost.
A lillafüredi kisvasút az őszi Bükk felfedezésére hív. Az avar illata, a jó levegő, a rozsdabarna színben pompázó falevelek és völgyek maximálisan kikapcsolják a munkán kattogó agyat.
Ha egy igazi erdei mesevilágra vágysz, ősszel irány Kismaros és Királyrét! A vonatozás ráadásul remek inspiráció egy őszi erdei sétához is.
A Szalajka-völgy ősszel különösen látványos, a kisvasúttal pedig már az oda vezető út is a kirándulás része lesz. Látogassatok el a Bükkbe, aztán indulhat a séta, a lángosozás, vagy a szalonnasütés.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.