Ez az 5 hazai kisvasút simán kenterbe veri az alpesi panorámavonatokat

A hegyvidéki erdők ősszel mutatják talán a legromantikusabb arcukat.

Akár egy egynapos kirándulásba is belefér, mégis olyan érzésünk lehet, mintha jóval messzebbre utaztunk volna.

Mutatjuk az 5 legellenállhatatlanabb kisvasutat

Az ősz az egyik legjobb időszak egy erdei kiránduláshoz, hiszen a levegő hűvösebb, a fák rozsdabarna színt öltenek és még a meleg teát is megkívánja ilyenkor az ember. A kisvasút utasaként ráadásul nem kell vezetni. Mutatjuk, hová érdemes ellátogatni, ha idén ősszel valami különleges programra vágysz Magyarországon.

Kisvasút őssel? Ha kirándulnál, egy ilyen túrával nehéz mellélőni

Fotó: Kochneva Tetyana

Kisvasúttal az avarillatba

Az alábbi kiruccanásokhoz nem kell repülőre ülni, ruhákat csomagolni vagy egy alpesi panorámavonat jegyének árát kifizetni. Elég, ha élvezed a csípőskés őszi levegőt, a tájat és a slow life-ot.

Mátravasút

Ősszel a Mátra a legszebb arcát mutatja, a Mátravasút kicsiknek és nagyoknak is életre szóló élmény. Ezt a vonatozást kár lenne kihagyni.

Mátravasút: hegyi tájak és zakatolás – ilyen egy igazán hangulatos őszi kirándulás

Fotó: Mediaworks Archív

Széchenyi-hegyi Gyermekvasút

Budapesten is átélheted azt az érzést, amit egy külföldi vonatúton: a Gyermekvasút útvonala ősszel különösen hangulatos, a budai hegyek között zakatolva egészen új oldaláról fedezheted fel a fővárost.

A Széchenyi-hegyi Gyermekvasút hűvösvölgyi állomása

Fotó: Mediaworks Archív

Lillafüredi Állami Erdei Vasút

A lillafüredi kisvasút az őszi Bükk felfedezésére hív. Az avar illata, a jó levegő, a rozsdabarna színben pompázó falevelek és völgyek maximálisan kikapcsolják a munkán kattogó agyat.

Lillafüredi kiruccanás nyárból az őszbe

Fotó: 123RF

Kismarosi vasút – Királyréti Erdei Vasút

Ha egy igazi erdei mesevilágra vágysz, ősszel irány Kismaros és Királyrét! A vonatozás ráadásul remek inspiráció egy őszi erdei sétához is.

Egy őszi kisvasutas kirándulás során a vonatozást egy erdei sétával vagy túrával is összeköthetjük

Fotó: Székelyhidi Balázs

Szilvásváradi Állami Erdei Vasút

A Szalajka-völgy ősszel különösen látványos, a kisvasúttal pedig már az oda vezető út is a kirándulás része lesz. Látogassatok el a Bükkbe, aztán indulhat a séta, a lángosozás, vagy a szalonnasütés.

A Szigethalmi Erdei Kisvasút sem maradhat ki:

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