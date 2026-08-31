Furcsán fénylett a 4 hónapos baba szeme, ez egy szörnyű diagnózis jele volt

Olivia Hannaford kisfia, Oliver mindössze négy és fél hónapos volt, amikor valami furcsát vettek észre a szemén. Az édesanya arra figyelt fel, hogy kisfia jobb szeme nem fókuszál ugyanúgy, mint a bal, később pedig megtudta, hogy ez egy ritka szemrák jele volt.

A szem rákos megbetegedését jelezte a furcsa fény a kisfiú szemében

Fotó: SAMUELE PIERETTI / Pexels (Illusztráció)

A rákbetegség tünetei: fehér fény jelent meg a kisfiú szemében

A 30 éves Olivia Hannaford 2025 júliusában észrevette, hogy négy és fél hónapos kisfia, Oliver jobb szeme nem fókuszál megfelelően, ami miatt úgy vélte, a kicsinek talán szemüvegre lesz szüksége. Ám amikor egy cumisüvegből etetés közben fehér fényt vett észre a kisfia szemében, az orvosok azt mondták neki, hogy vigye be a kórházba.

Több vizsgálatot is elvégeztek rajta, köztük látásvizsgálatot, és Olivernél retinoblasztómát, a szem ritka daganatos megbetegedését diagnosztizálták. Négy intraarteriális kemoterápián esett át – ennek során a gyógyszereket közvetlenül a szemet ellátó artériába juttatják –, emellett lézeres kezelést is kapott. Több mint egy évvel később a most egyéves Oliver befejezte utolsó kemoterápiás kezelését, és még egy utolsó lézeres kezelés vár rá, mielőtt altatásban végzett vizsgálaton, úgynevezett EUA-n esik át, hogy megállapítsák, hogyan reagált a daganat a kezelésre - írja a Mirror.

Őszintén mondhatjuk, hogy egy évvel a diagnózis után az életünk pontosan olyan tökéletes, amilyennek attól a pillanattól kezdve terveztük, hogy megtudtuk, hogy terhes vagyok. Oliver tényleg csak egy boldog, 18 hónapos kisfiú, aki pontosan úgy éli az életét, ahogyan kell. Semmi sem tartja vissza.

- nyilatkozta az anyuka.

A Childhood Eye Cancer Trust arra kéri a szülőket és az egészségügyi szakembereket, hogy legyenek tisztában a szemrák leggyakoribb lehetséges tüneteivel: