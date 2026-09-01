Egy egyszerű nyálvizsgálat jelezheti a vastagbélrákot – a szájban rejtőzhet a betegség egyik árulkodó jele

Az emésztőrendszer rosszindulatú daganatai világszerte a leggyakoribb daganatos betegségek közé tartoznak, és a vezető halálokok között szerepelnek. A vastag- és végbélrák, vagyis a köznyelvben gyakran vastagbélrákként emlegetett betegség kivizsgálásában leggyakrabban vastagbéltükrözést vagy székletvérvizsgálatot alkalmaznak, ám mindkét módszernek vannak korlátai. A kolonoszkópia invazív és sokak számára kellemetlen beavatkozás, míg a székletvérvizsgálat álpozitív vagy álnegatív eredményt is adhat. A kutatók ezért olyan új diagnosztikai módszereken dolgoznak, amelyek kevésbé megterhelők, ugyanakkor nagy pontossággal segíthetik a betegség felismerését.

Vastagbélrák: a szájüregi baktériumok segíthetnek a felismerésében Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

A kutatók 507 ember szájüregi és bélrendszeri mikrobiomját vizsgálták.

Jelentős eltérést találtak az egészséges és az emésztőrendszeri daganatos résztvevők között.

A szájüregi minták alapján a vastag- és végbélrákra jellemző mikrobiális jeleket is azonosítani tudták.

A felfedezés a jövőben egy egyszerűbb, nem invazív vizsgálat kifejlesztését alapozhatja meg.

További kutatások szükségesek ahhoz, hogy a módszerből rutinszerűen alkalmazható szűrő- vagy diagnosztikai teszt lehessen.

Vastagbélrák: a szájüregi baktériumok segíthetnek a felismerésében

A szájüregi mikrobák jelezhetik a vastag- és végbélrákot

A dél-koreai Yonsei Egyetem kutatói összesen 507 résztvevőtől gyűjtöttek nyál- és székletmintákat. A vizsgálatban 77 gyomorrákos és 86 vastag- és végbélrákos beteg vett részt, mellettük 215, különböző anyagcserezavarokkal – például magas vérnyomással vagy 2-es típusú cukorbetegséggel – élő személyt vontak be. A kontrollcsoportot 129 egészséges önkéntes alkotta – írja cikkében az Origo.

A szakemberek először feltérképezték a mintákban található mikroorganizmusok genetikai állományát, majd kidolgozták az úgynevezett szájüreg–széklet indexet (MF-index). A mutató segítségével azt vizsgálták, hogy ugyanazok a mikroorganizmusok milyen mértékben fordulnak elő egy adott személy nyálában és székletében.

Jihyun Kim rendszerbiológus, a tanulmány vezető szerzője szerint számos, jellemzően a szájüregben előforduló mikroorganizmus képes megtelepedni, sőt elszaporodni a bélrendszerben is. A kutatók ezért arra keresték a választ, hogy daganatos betegeknél eltér-e ezeknek a mikrobáknak a szájüregből a bélrendszerbe történő átjutása és ottani fennmaradása.