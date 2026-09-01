Egy egyszerű nyálvizsgálat jelezheti a vastagbélrákot – a szájban rejtőzhet a betegség egyik árulkodó jele

Az emésztőrendszer rosszindulatú daganatai világszerte a leggyakoribb daganatos betegségek közé tartoznak, és a vezető halálokok között szerepelnek. A vastag- és végbélrák, vagyis a köznyelvben gyakran vastagbélrákként emlegetett betegség kivizsgálásában leggyakrabban vastagbéltükrözést vagy székletvérvizsgálatot alkalmaznak, ám mindkét módszernek vannak korlátai. A kolonoszkópia invazív és sokak számára kellemetlen beavatkozás, míg a székletvérvizsgálat álpozitív vagy álnegatív eredményt is adhat. A kutatók ezért olyan új diagnosztikai módszereken dolgoznak, amelyek kevésbé megterhelők, ugyanakkor nagy pontossággal segíthetik a betegség felismerését.
A dél-koreai Yonsei Egyetem kutatói összesen 507 résztvevőtől gyűjtöttek nyál- és székletmintákat. A vizsgálatban 77 gyomorrákos és 86 vastag- és végbélrákos beteg vett részt, mellettük 215, különböző anyagcserezavarokkal – például magas vérnyomással vagy 2-es típusú cukorbetegséggel – élő személyt vontak be. A kontrollcsoportot 129 egészséges önkéntes alkotta – írja cikkében az Origo.
A szakemberek először feltérképezték a mintákban található mikroorganizmusok genetikai állományát, majd kidolgozták az úgynevezett szájüreg–széklet indexet (MF-index). A mutató segítségével azt vizsgálták, hogy ugyanazok a mikroorganizmusok milyen mértékben fordulnak elő egy adott személy nyálában és székletében.
Jihyun Kim rendszerbiológus, a tanulmány vezető szerzője szerint számos, jellemzően a szájüregben előforduló mikroorganizmus képes megtelepedni, sőt elszaporodni a bélrendszerben is. A kutatók ezért arra keresték a választ, hogy daganatos betegeknél eltér-e ezeknek a mikrobáknak a szájüregből a bélrendszerbe történő átjutása és ottani fennmaradása.
Az eredmények szerint az MF-index szignifikánsan magasabb volt az emésztőrendszeri daganatos betegek körében, mint az egészséges kontrollcsoport tagjainál.
A megfigyelés arra utal, hogy a daganatos betegek bélrendszerében nagyobb arányban lehetnek jelen olyan mikroorganizmusok, amelyek eredetileg a szájüreghez köthetők. Az anyagcserezavarokkal élő résztvevőknél ugyanakkor nem figyeltek meg hasonló eltérést.
A kizárólag szájüregi mikrobiális adatokra épülő modellek több, egymástól független vizsgálati csoportban is képesek voltak megkülönböztetni a daganatos betegeket az egészséges személyektől.
A kutatók eredményei szerint a szájüregi minták elemzése bizonyos esetekben a vastag- és végbélrákra utaló jeleket is nagy pontossággal azonosította, és egyes összehasonlításokban jobban teljesített néhány jelenleg alkalmazott szűrővizsgálatnál.
A székletvérvizsgálat egyik korlátja például, hogy nem minden daganat vagy rákmegelőző polip vérzik, ezért egyes elváltozások észrevétlenek maradhatnak. A székletben kimutatott vér ugyanakkor nem feltétlenül daganatos betegség következménye: jóindulatú elváltozások, például aranyér is állhatnak a hátterében.
Egyelőre nem ismert pontosan, milyen mechanizmus magyarázza a kutatók által feltárt összefüggést. Nem tisztázott, hogy a bélrendszerbe jutó szájüregi baktériumok hozzájárulhatnak-e a daganatos folyamatok kialakulásához, vagy éppen a már kialakult betegség teremthet olyan környezetet, amely kedvez ezeknek a mikroorganizmusoknak.
Az is elképzelhető, hogy a két folyamat kölcsönösen hat egymásra, ennek igazolásához azonban további vizsgálatokra van szükség.
A következő kutatások egyik fontos feladata ezért az ok-okozati összefüggések tisztázása, valamint az eredményekre épülő, érzékenyebb diagnosztikai eljárások kidolgozása lehet. A módszer megbízhatóságát emellett olyan, tünetmentes populációkban is vizsgálni kell, amelyek tagjainál korábban nem diagnosztizáltak daganatos betegséget – írja az Origo.
A kutatás eredményeit a Cell Host & Microbe című tudományos folyóiratban publikálták.
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