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Svédország ingyen szállást ad a tenger mellett, de van egy meglepő feltételük

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Svédország
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 09. 12:00
tengerparti nyaraláscsendingyenes
Képzeld el, hogy egy exkluzív utazás során a tenger morajlása és a szél süvítése jelentik a legkeresettebb luxust. Ha a te kíváncsiságodat is felkeltették e ritka értékek, ne hagyd ki a svéd turisztikai hivatal egyedülálló ajánlatát, hiszen most egy különleges kihívás keretében vár rád egy ingyenes tengerparti nyaralás!
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • Csendes kísérlet Svédországban: a Visit Skåne „Stay Quiet” projektje ingyenes, háromnapos tengerparti pihenést kínál egy tengerparti faházban, ahol a szervezők az utazást, az ellátást és a programokat is állják.
  • Szigorú szabály a maradáshoz: a szálláson elhelyezett decibelmérő folyamatosan figyel: ha a vendégek tartósan átlépik a 45 decibeles zajhatárt, másnap reggel távozniuk kell.
  • Jelentkezési feltételek: kétfős csapatok pályázhatnak 2026. szeptember 6-ig egy rövid Instagram-videóval, vállalva a digitális méregtelenítést és a csendes beszélgetést.

Sok utazó vágyik arra, hogy a mindennapi pörgés után végre teljesen kikapcsolódjon és kiszakadjon a zajos városi forgatagból. Dél-Svédországban most pontosan ezt a nyugalmat kínálják fel a vállalkozó kedvűeknek, ahol a teljesen térítésmentes szállás mellett az utazást és az ellátást is állják. A svéd Skåne régió turisztikai projektje, a „Stay Quiet” (am. maradj csendben) keretében a vendégeknek cserébe mindössze egyetlen szokatlan feltételt kell betartaniuk a tartózkodásuk során. A különleges kísérlet lényege, hogy a résztvevők megtapasztalják a valódi, zavartalan csend erejét, így a megszokott hangos nyári pörgés helyet ezúttal a svédországi ingyenes tengerparti nyaralás esetében a teljes elcsendesedésen van a hangsúly.

Ingyenes tengerparti nyaralás Dél-Svédország vidékén.
Dél-Svédország ingyenes tengerparti nyaralás lehetőségét kínálja, ha csendben tudsz maradni
Fotó: Shutterstock

Hogyan érhető el az ingyenes tengerparti nyaralás Svédországban?

A „Stay Quiet” elnevezésű kihívásra párok, barátok vagy családtagok jelentkezését várják, akik kétfős csapatokban pályázhatnak a háromnapos pihenésre. A szállás Skåne keleti tengerpartján, Orelundban található, egy családi kézben lévő almaültetvény szomszédságában, mintegy egy kilométerre Vik halászfalujától. A 2026 szeptemberének végére és októberének elejére tervezett utazás során a kiválasztott nyerteseknek nem kell aggódniuk a költségek miatt: a három éjszakányi szállás mellett a szervezők állják az oda- és visszautat, az étkezéseket, valamint a helyi programokat is. A részvételnek azonban ára van, amit nem pénzben, hanem fegyelemben mérnek.

A csend szabályai: decibelmérő ügyel a nyugalomra

A faházban egy speciális zajszintmérő berendezést helyeznek el, amely folyamatosan figyeli a belső hangerőt. A szervezők kiemelték, hogy a beszélgetéseket nem rögzítik és nem mentik el, kizárólag a akusztikai terhelést mérik.

  • A határértéket 45 decibelben határozták meg.
  • Ha a vendégek ezt a szintet tartósan túllépik, először figyelmeztetést kapnak.
  • Amennyiben a figyelmeztetés után sem sikerül elcsendesedniük, a tartózkodást megszakítják, és másnap reggel el kell hagyniuk a szállást.

A cél nem a teljes némaság kikényszerítése, hanem az, hogy a résztvevők tudatosan ügyeljenek a környezetük zajára, és ne nyomják el a természet hangjait.

Így nyújthatod be a jelentkezést

A részvételhez nem hagyományos foglalási rendszert kell használni, hanem az Instagramon keresztül lehet jelentkezni a Visit Skåne hivatalos oldalán (@visit_skane) egy rövid videóüzenetben. A jelentkezési határidő 2026. szeptember 6., este 20:00 óra. A videóban három egyszerű kérdésre kell válaszolni: kik vagytok, hol éltek, és miért szeretnétek részt venni a kihívásban?

A részvételhez be kell tartani néhány alapvető feltételt:

  • Legalább 18 éves életkor a jelentkezőknél.
  • Részvételi lehetőség a megadott időpontokban (szeptember vége vagy október eleje).
  • Nyitottság arra, hogy a napokat minimális beszélgetéssel és az okostelefonok félrerakásával töltsétek.
  • Önálló utazási képesség Svédországba és társalgási szintű angol nyelvtudás.
  • Fizikai alkalmasság könnyebb túrákra és kerékpározásra (gyerekek és háziállatok nem vehetnek részt).
Piros keékpár egy svédországi repcemező mellett.
A programban kerékpáros kirándulások is helyet kapnak
Fotó: Shutterstock

A zajártalom elleni fellépés a kezdeményezés hátterében

A szokatlan kezdeményezés mögött - amelyben a svédek meglehetősen erősek - komoly egészségügyi megfontolások állnak. A tartós környezeti zaj fokozza a stresszt, rontja az alvásminőséget és növeli a vérnyomást. Skåne régiója ezért arra buzdítja az utazókat, hogy a megszokott, rohanós városnézés helyett próbálják ki, milyen érzés, amikor a tenger morajlása, a szél és a madárcsicsergés adja a mindennapok háttérzaját.

Nézd meg a videót is Skåne régióról:

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