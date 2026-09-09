Svédország ingyen szállást ad a tenger mellett, de van egy meglepő feltételük

A csend szabályai: decibelmérő ügyel a nyugalomra

A faházban egy speciális zajszintmérő berendezést helyeznek el, amely folyamatosan figyeli a belső hangerőt. A szervezők kiemelték, hogy a beszélgetéseket nem rögzítik és nem mentik el, kizárólag a akusztikai terhelést mérik.

A határértéket 45 decibelben határozták meg.

Ha a vendégek ezt a szintet tartósan túllépik, először figyelmeztetést kapnak.

Amennyiben a figyelmeztetés után sem sikerül elcsendesedniük, a tartózkodást megszakítják, és másnap reggel el kell hagyniuk a szállást.

A cél nem a teljes némaság kikényszerítése, hanem az, hogy a résztvevők tudatosan ügyeljenek a környezetük zajára, és ne nyomják el a természet hangjait.

Így nyújthatod be a jelentkezést

A részvételhez nem hagyományos foglalási rendszert kell használni, hanem az Instagramon keresztül lehet jelentkezni a Visit Skåne hivatalos oldalán (@visit_skane) egy rövid videóüzenetben. A jelentkezési határidő 2026. szeptember 6., este 20:00 óra. A videóban három egyszerű kérdésre kell válaszolni: kik vagytok, hol éltek, és miért szeretnétek részt venni a kihívásban?

A részvételhez be kell tartani néhány alapvető feltételt:

Legalább 18 éves életkor a jelentkezőknél.

Részvételi lehetőség a megadott időpontokban (szeptember vége vagy október eleje).

Nyitottság arra, hogy a napokat minimális beszélgetéssel és az okostelefonok félrerakásával töltsétek.

Önálló utazási képesség Svédországba és társalgási szintű angol nyelvtudás.

Fizikai alkalmasság könnyebb túrákra és kerékpározásra (gyerekek és háziállatok nem vehetnek részt).

A programban kerékpáros kirándulások is helyet kapnak

Fotó: Shutterstock

A zajártalom elleni fellépés a kezdeményezés hátterében

A szokatlan kezdeményezés mögött - amelyben a svédek meglehetősen erősek - komoly egészségügyi megfontolások állnak. A tartós környezeti zaj fokozza a stresszt, rontja az alvásminőséget és növeli a vérnyomást. Skåne régiója ezért arra buzdítja az utazókat, hogy a megszokott, rohanós városnézés helyett próbálják ki, milyen érzés, amikor a tenger morajlása, a szél és a madárcsicsergés adja a mindennapok háttérzaját.