Svédország ingyen szállást ad a tenger mellett, de van egy meglepő feltételük

Sok utazó vágyik arra, hogy a mindennapi pörgés után végre teljesen kikapcsolódjon és kiszakadjon a zajos városi forgatagból. Dél-Svédországban most pontosan ezt a nyugalmat kínálják fel a vállalkozó kedvűeknek, ahol a teljesen térítésmentes szállás mellett az utazást és az ellátást is állják. A svéd Skåne régió turisztikai projektje, a „Stay Quiet” (am. maradj csendben) keretében a vendégeknek cserébe mindössze egyetlen szokatlan feltételt kell betartaniuk a tartózkodásuk során. A különleges kísérlet lényege, hogy a résztvevők megtapasztalják a valódi, zavartalan csend erejét, így a megszokott hangos nyári pörgés helyet ezúttal a svédországi ingyenes tengerparti nyaralás esetében a teljes elcsendesedésen van a hangsúly.
A „Stay Quiet” elnevezésű kihívásra párok, barátok vagy családtagok jelentkezését várják, akik kétfős csapatokban pályázhatnak a háromnapos pihenésre. A szállás Skåne keleti tengerpartján, Orelundban található, egy családi kézben lévő almaültetvény szomszédságában, mintegy egy kilométerre Vik halászfalujától. A 2026 szeptemberének végére és októberének elejére tervezett utazás során a kiválasztott nyerteseknek nem kell aggódniuk a költségek miatt: a három éjszakányi szállás mellett a szervezők állják az oda- és visszautat, az étkezéseket, valamint a helyi programokat is. A részvételnek azonban ára van, amit nem pénzben, hanem fegyelemben mérnek.
A faházban egy speciális zajszintmérő berendezést helyeznek el, amely folyamatosan figyeli a belső hangerőt. A szervezők kiemelték, hogy a beszélgetéseket nem rögzítik és nem mentik el, kizárólag a akusztikai terhelést mérik.
A cél nem a teljes némaság kikényszerítése, hanem az, hogy a résztvevők tudatosan ügyeljenek a környezetük zajára, és ne nyomják el a természet hangjait.
A részvételhez nem hagyományos foglalási rendszert kell használni, hanem az Instagramon keresztül lehet jelentkezni a Visit Skåne hivatalos oldalán (@visit_skane) egy rövid videóüzenetben. A jelentkezési határidő 2026. szeptember 6., este 20:00 óra. A videóban három egyszerű kérdésre kell válaszolni: kik vagytok, hol éltek, és miért szeretnétek részt venni a kihívásban?
A részvételhez be kell tartani néhány alapvető feltételt:
A szokatlan kezdeményezés mögött - amelyben a svédek meglehetősen erősek - komoly egészségügyi megfontolások állnak. A tartós környezeti zaj fokozza a stresszt, rontja az alvásminőséget és növeli a vérnyomást. Skåne régiója ezért arra buzdítja az utazókat, hogy a megszokott, rohanós városnézés helyett próbálják ki, milyen érzés, amikor a tenger morajlása, a szél és a madárcsicsergés adja a mindennapok háttérzaját.
Nézd meg a videót is Skåne régióról:
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