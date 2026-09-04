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A földi paradicsomnak is van árnyoldala: Tenerifén kellemetlen meglepetések érhetnek

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 04. 12:00
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Egy népszerű ország és sziget sem tökéles, éppen ezért érdemes a kevésbé vonzó oldalával is tisztában lenni annak a helynek, ahová utazni szeretnénk. Tenerife is olyan meglepetéseket tartogat, amikre nem feltétlenül számítunk turistaként. Cikkünkből most megismerheted azt az arcát, amelyről senki nem beszél szívesen.
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • A napsütés mellett hűvösebb, felhősebb időre és a sivatagi porral érkező calimára is számítani lehet
  • A szállodasorok csillogása mögött komoly társadalmi és gazdasági problémák húzódnak
  • A déli részeken óriáscsótányokkal is találkozhatunk

A fotókon gyönyörű tengerpartot, éttermeket és pálmafákat látunk, nem véletlen, hogy vannak, akik végül nemcsak nyaralni érkeznek ide, hanem itt kezdenek új életet. Tenerife valóban remek hely, fontos azonban tisztában lenni árnyoldalával is, amik aztán jól elronthatják a itt töltött napokat. Összegyűjtöttük, milyen váratlan kellemetlenségekre érdemes felkészülni.

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Tenerife északi részének jellegzetes városképe
Fotó: Svet foto

Tenerife tartogat néhány hajmeresztő meglepetést a turistáknak

Tenerife északi része jellemzően zöldebb, párásabb és felhősebb, míg a déli, turisták által leginkább keresett területek többnyire szárazabbak és naposabbak. Ettől függetlenül délen sem kizárt a változékonyabb idő, ráadásul időnként a calima, vagyis a poros, párás, forró légtömeg is megjelenhet, amely teljesen más karaktert ad a megszokott tengerparti időjárásnak. A tengeri áramlatok miatt a víz hőmérséklete még nyáron is ritkán emelkedik 23 Celsius fok fölé, télen-tavasszal pedig mindössze 19-20 Celsius fok körüli. 

Aki tehát a szigetre készül, jobban jár, ha nem kizárólag fürdőruhát és nyári ruhákat csomagol a bőröndbe, hanem könnyű pulóvert, kardigánt vagy vékony dzsekit is. 

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Sziklák és vihar Tenerifén – A hullámzó Atlanti-óceán és a sziklás partvidék a sziget vadabb arcát mutatja.
Fotó: Tupungato

A csillogás mögött munkanélküliség

A csillogó szállodasorok mögött Tenerife és a Kanári-szigetek Spanyolország egyik legszegényebb régiójának számítanak. Nagyon magas a munkanélküliség (különösen a fiatalok körében), és a helyiek átlagkeresete jóval elmarad a spanyolországi vagy a nyugat-európai átlagtól.

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Itt sem fenékig tejfel az élet
Fotó: David G40

Arcunkba száll a por

A Szahara közelsége miatt évente többször előfordul, hogy a szél hatalmas mennyiségű sivatagi port és homokot fúj a szigetre. Ilyenkor a látótávolság minimálisra csökken, a levegő fojtogatóan forróvá és sárgássá válik. Allergiásoknak és asztmásoknak szenvedés kint tartózkodni. 

Gigantikus csótányok

Bár Tenerife nem veszélyes, a trópusi-szubtrópusi klíma miatt a déli, melegebb városokban teljesen természetesnek számítanak a hatalmas csótányok.

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Bár Tenerife nem veszélyes, a trópusi-szubtrópusi klíma miatt a déli, melegebb városokban teljesen természetesnek számítanak a hatalmas csótányok.
Fotó: ioanna_alexa

A Kanári-szigeteken óriásit csalódhatunk az ételekben

Sokan azt hiszik, itt is a klasszikus spanyol ételek hódítanak. Bár a turistaövezetekben mindent megkapni, a valódi kanári konyha azonban rendkívül egyszerű, paraszti ételekre épül. A leghíresebb ételük a papas arrugadas con mojo (apró, sós héjú, ráncos burgonya fokhagymás-paprikás vagy zöldfűszeres szósszal) és a goofio (pörkölt gabonaliszt, amit levesekbe, sőt desszertekbe is tesznek). Nem éppen a gasztronómia netovábbja. 

Papas arrugadas con mojo – Hagyományos kanári fogás ráncos burgonyával és jellegzetes mojo szósszal.
Papas arrugadas con mojo – Hagyományos kanári fogás ráncos burgonyával és jellegzetes mojo szósszal.
Fotó: Mariia Kamenska / Tenerife

Nem sietik el a dolgokat

Amit a turisták irigylésre méltó mediterrán nyugalomnak látnak, az a hétköznapi ügyintézés során (autóbérlés, éttermi kiszolgálás, hivatalok) komoly frusztrációt okozhat. Itt semmit nem kapkodnak el, a pontosság csak egy rugalmas fogalom, és a bürokrácia elképesztően lassú tud lenni.

Santa Cruz de Tenerife – A helyi vendéglátás nem éppen a gyorsaságáról híres
Santa Cruz de Tenerife – A helyi vendéglátás nem éppen a gyorsaságáról híres
Fotó: Salvador Aznar

Ami még váratlanul érhet Tenerifén

  • Súlyos, akár több ezer eurós bírságot kaphat az, aki homokot, köveket vagy védett vulkáni kőzeteket próbál meg elvinni a strandokról szuvenírként.
  • A hatóságok szigorúan büntetik azokat a turistákat is, akik a figyelmeztetések ellenére bemennek a viharos óceánba vagy a lezárt túraútvonalakra. 
  • Ha valaki a strand zónáján kívül (pl. éttermekben, boltokban) fürdőruhában vagy félmeztelenül sétál, azt határozottan kitessékelik.

És amiket mindenképpen látnod kell Tenerifén

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