A földi paradicsomnak is van árnyoldala: Tenerifén kellemetlen meglepetések érhetnek

A napsütés mellett hűvösebb, felhősebb időre és a sivatagi porral érkező calimára is számítani lehet

A szállodasorok csillogása mögött komoly társadalmi és gazdasági problémák húzódnak

A déli részeken óriáscsótányokkal is találkozhatunk

A fotókon gyönyörű tengerpartot, éttermeket és pálmafákat látunk, nem véletlen, hogy vannak, akik végül nemcsak nyaralni érkeznek ide, hanem itt kezdenek új életet. Tenerife valóban remek hely, fontos azonban tisztában lenni árnyoldalával is, amik aztán jól elronthatják a itt töltött napokat. Összegyűjtöttük, milyen váratlan kellemetlenségekre érdemes felkészülni.

Tenerife északi részének jellegzetes városképe

Fotó: Svet foto

Tenerife tartogat néhány hajmeresztő meglepetést a turistáknak

Tenerife északi része jellemzően zöldebb, párásabb és felhősebb, míg a déli, turisták által leginkább keresett területek többnyire szárazabbak és naposabbak. Ettől függetlenül délen sem kizárt a változékonyabb idő, ráadásul időnként a calima, vagyis a poros, párás, forró légtömeg is megjelenhet, amely teljesen más karaktert ad a megszokott tengerparti időjárásnak. A tengeri áramlatok miatt a víz hőmérséklete még nyáron is ritkán emelkedik 23 Celsius fok fölé, télen-tavasszal pedig mindössze 19-20 Celsius fok körüli.

Aki tehát a szigetre készül, jobban jár, ha nem kizárólag fürdőruhát és nyári ruhákat csomagol a bőröndbe, hanem könnyű pulóvert, kardigánt vagy vékony dzsekit is.

Sziklák és vihar Tenerifén – A hullámzó Atlanti-óceán és a sziklás partvidék a sziget vadabb arcát mutatja.

Fotó: Tupungato

A csillogás mögött munkanélküliség

A csillogó szállodasorok mögött Tenerife és a Kanári-szigetek Spanyolország egyik legszegényebb régiójának számítanak. Nagyon magas a munkanélküliség (különösen a fiatalok körében), és a helyiek átlagkeresete jóval elmarad a spanyolországi vagy a nyugat-európai átlagtól.

Itt sem fenékig tejfel az élet

Fotó: David G40

Arcunkba száll a por

A Szahara közelsége miatt évente többször előfordul, hogy a szél hatalmas mennyiségű sivatagi port és homokot fúj a szigetre. Ilyenkor a látótávolság minimálisra csökken, a levegő fojtogatóan forróvá és sárgássá válik. Allergiásoknak és asztmásoknak szenvedés kint tartózkodni.

Gigantikus csótányok

Bár Tenerife nem veszélyes, a trópusi-szubtrópusi klíma miatt a déli, melegebb városokban teljesen természetesnek számítanak a hatalmas csótányok.