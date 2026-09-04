A földi paradicsomnak is van árnyoldala: Tenerifén kellemetlen meglepetések érhetnek

A fotókon gyönyörű tengerpartot, éttermeket és pálmafákat látunk, nem véletlen, hogy vannak, akik végül nemcsak nyaralni érkeznek ide, hanem itt kezdenek új életet. Tenerife valóban remek hely, fontos azonban tisztában lenni árnyoldalával is, amik aztán jól elronthatják a itt töltött napokat. Összegyűjtöttük, milyen váratlan kellemetlenségekre érdemes felkészülni.
Tenerife északi része jellemzően zöldebb, párásabb és felhősebb, míg a déli, turisták által leginkább keresett területek többnyire szárazabbak és naposabbak. Ettől függetlenül délen sem kizárt a változékonyabb idő, ráadásul időnként a calima, vagyis a poros, párás, forró légtömeg is megjelenhet, amely teljesen más karaktert ad a megszokott tengerparti időjárásnak. A tengeri áramlatok miatt a víz hőmérséklete még nyáron is ritkán emelkedik 23 Celsius fok fölé, télen-tavasszal pedig mindössze 19-20 Celsius fok körüli.
Aki tehát a szigetre készül, jobban jár, ha nem kizárólag fürdőruhát és nyári ruhákat csomagol a bőröndbe, hanem könnyű pulóvert, kardigánt vagy vékony dzsekit is.
A csillogó szállodasorok mögött Tenerife és a Kanári-szigetek Spanyolország egyik legszegényebb régiójának számítanak. Nagyon magas a munkanélküliség (különösen a fiatalok körében), és a helyiek átlagkeresete jóval elmarad a spanyolországi vagy a nyugat-európai átlagtól.
A Szahara közelsége miatt évente többször előfordul, hogy a szél hatalmas mennyiségű sivatagi port és homokot fúj a szigetre. Ilyenkor a látótávolság minimálisra csökken, a levegő fojtogatóan forróvá és sárgássá válik. Allergiásoknak és asztmásoknak szenvedés kint tartózkodni.
Bár Tenerife nem veszélyes, a trópusi-szubtrópusi klíma miatt a déli, melegebb városokban teljesen természetesnek számítanak a hatalmas csótányok.
Sokan azt hiszik, itt is a klasszikus spanyol ételek hódítanak. Bár a turistaövezetekben mindent megkapni, a valódi kanári konyha azonban rendkívül egyszerű, paraszti ételekre épül. A leghíresebb ételük a papas arrugadas con mojo (apró, sós héjú, ráncos burgonya fokhagymás-paprikás vagy zöldfűszeres szósszal) és a goofio (pörkölt gabonaliszt, amit levesekbe, sőt desszertekbe is tesznek). Nem éppen a gasztronómia netovábbja.
Amit a turisták irigylésre méltó mediterrán nyugalomnak látnak, az a hétköznapi ügyintézés során (autóbérlés, éttermi kiszolgálás, hivatalok) komoly frusztrációt okozhat. Itt semmit nem kapkodnak el, a pontosság csak egy rugalmas fogalom, és a bürokrácia elképesztően lassú tud lenni.
Ami még váratlanul érhet Tenerifén
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