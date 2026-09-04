A magyar olvasóknak mesélt Lily Collins Audrey Hepburnről: "Ő már nagyon régóta része az életemnek"

Ritka alkalom, amikor egy világsztár ennyire közel engedi magához az olvasót. Egyedülálló interjút adott a Fanny magazinnak az amerikai színésznő, Lily Collins a készülő Audrey Hepburn-film apropóján.

Lily Collins exkluzív interjúban mesélt Audrey Hepburn-ről és új szerepéről

Fotó: AFP

Lily Collins Audrey Hepburn filmjébe enged bepillantást

A fiatal sztárt az Emily Párizsban főszereplőjeként ismerte meg a világ, most pedig egy igazi hollywoodi legenda, Audrey Hepburn szerepében láthatjuk viszont. 1953-ban a Római vakáció nemcsak Hepburn karrierjét változtatta meg örökre, hanem egy olyan ikont is adott a világnak, akit azóta is nők milliói csodálnak. Több mint hét évtizeddel később Lily Collins kelti életre a legendás színésznőt egy új filmben, amely az Álom luxuskivitelben születésének kulisszái mögé enged bepillantást.

Lily Collins Audrey Hepburnről: „Valódi ember volt, nem csupán egy ikon”

Az Audrey Hepburn film szerepe Lily Collins számára jóval több egy újabb hollywoodi feladatnál. A színésznő már évekkel ezelőtt arról beszélt, hogy Audrey az egyik példaképe és múzsája. Amikor egyszer megkérdezték tőle, rokona-e a legendának, nevetve csak ennyit felelt: „Szeretnék az lenni, de nem vagyok.” Akkor még aligha gondolta, hogy egyszer valóban lehetősége lesz megformálni őt. Egyébként a közönség már korábban is felfedezett hasonlóságot a két színésznő között. Lily sötét, hangsúlyos szemöldöke, finom vonásai és klasszikus szépsége miatt többször is felmerült a párhuzam, ő azonban nem szeretné, ha a külső hasonlóság határozná meg az alakítását.

– Audrey már nagyon régóta része az életemnek. Mindig is lenyűgözött, és az egyik legnagyobb példaképem volt. Amikor megtudtam, hogy eljátszhatom, egyszerre voltam megtisztelve és elképesztően boldog. Közben persze az is eszembe jutott, milyen hatalmas felelősség egy ilyen ikon bőrébe bújni. Az egyik legnagyobb kihívás az, hogy valódi emberként tekintsünk rá, ne csupán sztárként. Az embereknek nagyon erős kép él a fejében róla: a kis fekete ruha, a napszemüveg, az elegancia, a fényképek. Ezek mind hozzátartoznak ahhoz, ahogyan ma gondolunk rá, de én szeretném megismerni azt a nőt is, aki mindezek mögött volt. A félelmeivel, a reményeivel, a humorával és az összetettségével együtt. Ő sokkal több volt a külsejénél.

Nem szeretném, ha az alakítás arról szólna, mennyire tudok hasonlítani rá. Sokkal fontosabb számomra, hogy megértsem, ki volt ő valójában.

Amikor egy ilyen szerepre készül az ember, könnyű belekapaszkodni azokba a képekbe, amelyeket mindenki ismer. Én azonban éppen azt szeretném elkerülni, hogy csak egy ismert arcot próbáljak lemásolni. Azt szeretném, ha a nézők egy pillanatra elfelejtenék, hogy Audrey Hepburnt látják, és inkább azt éreznék, hogy megismernek egy nőt, akinek ugyanúgy voltak félelmei, vágyai és bizonytalanságai, mint bárki másnak – meséli Lily Collins Audres Hepburnről.