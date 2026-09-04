A magyar olvasóknak mesélt Lily Collins Audrey Hepburnről: "Ő már nagyon régóta része az életemnek"

Ritka alkalom, amikor egy világsztár ennyire közel engedi magához az olvasót. Egyedülálló interjút adott a Fanny magazinnak az amerikai színésznő, Lily Collins a készülő Audrey Hepburn-film apropóján.
A fiatal sztárt az Emily Párizsban főszereplőjeként ismerte meg a világ, most pedig egy igazi hollywoodi legenda, Audrey Hepburn szerepében láthatjuk viszont. 1953-ban a Római vakáció nemcsak Hepburn karrierjét változtatta meg örökre, hanem egy olyan ikont is adott a világnak, akit azóta is nők milliói csodálnak. Több mint hét évtizeddel később Lily Collins kelti életre a legendás színésznőt egy új filmben, amely az Álom luxuskivitelben születésének kulisszái mögé enged bepillantást.
Az Audrey Hepburn film szerepe Lily Collins számára jóval több egy újabb hollywoodi feladatnál. A színésznő már évekkel ezelőtt arról beszélt, hogy Audrey az egyik példaképe és múzsája. Amikor egyszer megkérdezték tőle, rokona-e a legendának, nevetve csak ennyit felelt: „Szeretnék az lenni, de nem vagyok.” Akkor még aligha gondolta, hogy egyszer valóban lehetősége lesz megformálni őt. Egyébként a közönség már korábban is felfedezett hasonlóságot a két színésznő között. Lily sötét, hangsúlyos szemöldöke, finom vonásai és klasszikus szépsége miatt többször is felmerült a párhuzam, ő azonban nem szeretné, ha a külső hasonlóság határozná meg az alakítását.
– Audrey már nagyon régóta része az életemnek. Mindig is lenyűgözött, és az egyik legnagyobb példaképem volt. Amikor megtudtam, hogy eljátszhatom, egyszerre voltam megtisztelve és elképesztően boldog. Közben persze az is eszembe jutott, milyen hatalmas felelősség egy ilyen ikon bőrébe bújni. Az egyik legnagyobb kihívás az, hogy valódi emberként tekintsünk rá, ne csupán sztárként. Az embereknek nagyon erős kép él a fejében róla: a kis fekete ruha, a napszemüveg, az elegancia, a fényképek. Ezek mind hozzátartoznak ahhoz, ahogyan ma gondolunk rá, de én szeretném megismerni azt a nőt is, aki mindezek mögött volt. A félelmeivel, a reményeivel, a humorával és az összetettségével együtt. Ő sokkal több volt a külsejénél.
Nem szeretném, ha az alakítás arról szólna, mennyire tudok hasonlítani rá. Sokkal fontosabb számomra, hogy megértsem, ki volt ő valójában.
Amikor egy ilyen szerepre készül az ember, könnyű belekapaszkodni azokba a képekbe, amelyeket mindenki ismer. Én azonban éppen azt szeretném elkerülni, hogy csak egy ismert arcot próbáljak lemásolni. Azt szeretném, ha a nézők egy pillanatra elfelejtenék, hogy Audrey Hepburnt látják, és inkább azt éreznék, hogy megismernek egy nőt, akinek ugyanúgy voltak félelmei, vágyai és bizonytalanságai, mint bárki másnak – meséli Lily Collins Audres Hepburnről.
Lily Collins Audrey Hepburn filmjére készülve egyre mélyebbre ásott az ikon életében. Régi interjúkat nézett, visszaemlékezéseket olvasott, és igyekezett minél többet megtudni arról a nőről, aki a filmvásznon kívül élt.
– Minél többet tanulok róla, annál emberibbé válik számomra. Talán ez lepett meg a leginkább a felkészülés során. Annyi mindent tudunk róla, annyi fényképet láttunk, annyi történetet hallottunk, hogy könnyű elfelejteni: ő is egyszerűen csak egy nő volt – mondja.
Audrey Hepburn gyerekként átélte a háború és a nélkülözés éveit, később pedig Hollywood egyik legnagyobb sztárjaként próbált egyensúlyt teremteni a karrierje és a családja között. Ez a része Lily Collins számára különösen közel állhat, hiszen ő maga is édesanya.
Anyaként egészen más szemmel olvasok az életének erről a részéről. Színésznőként természetesen azt keresem, hogyan gondolkodhatott, mit érzett, hogyan reagált bizonyos helyzetekben, de nőként és anyaként is sok mindent másképp látok. Érdekel, hogyan próbálta összeegyeztetni azt az életet, amelyet a világ előtt élt, azzal, amelyet otthon, a családja körében szeretett volna
– árulja el nekünk. A felkészülésben ezért nagyban segítették őt az Audrey fiaival, Sean Hepburn Ferrerrel és Luca Dottival folytatott beszélgetések.
– Nagyon sokat jelentett, hogy beszélhettem a fiaival. Ők egészen más oldaláról ismerték Audreyt. Számukra nem egy hollywoodi ikon volt, hanem az édesanyjuk. Ezek az emlékek segítenek abban, hogy ne csak azt lássam, amit a világ látott belőle, hanem azt is, aki a családja számára volt.
Hepburn életének későbbi szakaszában egyre fontosabbá vált számára a humanitárius munka is. UNICEF-nagykövetként a világ számos szegény térségébe eljutott, és arra használta a hírnevét, hogy felhívja a figyelmet a nehéz sorsú gyermekekre. Lily szerint ez a fejezet is sokat elárul arról, milyen ember volt a kamera mögött.
Az Álom luxuskivitelben különleges helyet foglal el Lily Collins szívében. A mozi ikonikus jelenetei – a Tiffany kirakata előtt elfogyasztott reggeli, a fekete ruha, a túlméretezett napszemüveg – több mint hat évtizeddel később is ismerősek szinte mindenkinek. Lily számára azonban éppen az teszi izgalmassá a történetet, hogy ezúttal nem Hollyt kell újra eljátszania, hanem azt az időszakot és közeget ismerheti meg, amelyben a karakter megszületett.
– Ez annyira ikonikus része a filmtörténetnek. Audrey Holly Golightlyja a populáris kultúra része lett, de szerintem sokkal több van a történetben és a film elkészítésében, mint amit elsőre gondolnánk. Pont ez teszi olyan izgalmassá számomra ezt a projektet. Szeretném megérteni, milyen lehetett Audrey számára abban az időszakban, amikor ez a film készült, és mi zajlott benne a legendás alakítás mögött – avatja be a magyar olvasókat a hollywoodi sztár. Talán éppen ezért, arra a kérdésre, mit tenne, ha egyszer valóban leülhetne a legendával beszélgetni, nem egy filmes kulisszatitokra vagy a híres szerepeire lenne kíváncsi. Először felnevet, majd egyetlen kérdést fogalmaz meg.
Azt hiszem, azt szeretném tudni, mit kívánt volna, hogy az emberek megértsenek róla. Nagyon sokat tudunk Audrey Hepburnről, az ikonról, de szeretném hallani Audrey-t, az embert.
Ebben az egyetlen mondatban talán benne van mindaz, amit Lily Collins ezzel a szereppel keres. Nem egy már jól ismert arcot szeretne újraalkotni, hanem közelebb kerülni ahhoz a nőhöz, aki a legendás fotók, filmek és címlapok mögött élt. És talán akkor lesz igazán hiteles az alakítása, ha a nézők a film végén nemcsak Audrey Hepburnt látják majd benne, hanem egy pillanatra azt az embert is, aki az ikon mögött volt.
Fontos, hogy a film nem az 1961-es Álom luxuskivitelben újraforgatása, és nem is Audrey Hepburn teljes életét feldolgozó életrajzi alkotás. A történet egyetlen különleges időszakra koncentrál: arra, amikor Hepburn már Hollywood egyik legnagyobb sztárja volt, és készült az a film, amely később örökre összeforrt a nevével. A néző így nem Holly Golightly történetét látja újra, hanem bepillanthat abba, mi zajlott a kulisszák mögött, miközben megszületett a filmtörténet egyik legismertebb alakítása.
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