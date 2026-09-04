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Kvízben szereplő kép egy fiatal szőke nőről kérdőjelekkel a feje fölött

Családi filmes kvíz – Idézd fel a nyári klasszikusokat, amelyeken együtt röhögött a família

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors filmes kvízek
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 04. 11:00
vígjátékcsaládi film
Döcögő lakóautó, üvöltő gyerekek és egy tartálynyi szennyvíz, a jármű pedig pont a kemping közepén robban le: ha te is éltél már túl családi nyaralást, pontosan tudod, hogy a legszebb emlékek mindig a legnagyobb katasztrófákból születnek. Az elmúlt 3 év családi filmjeinek jelenetei is bővelkednek hasonló pillanatokban, lássuk, te mennyire emlékszel belőlük! Töltsd ki a családi vígjátékokról hozott nyári kvízünket!
Pópity Balázs
A szerző cikkei

A bezártság, a monoton autópályák és a folyamatosan felmerülő „ott vagyunk már?” kérdések a legjobb filmeseket is megihlették. Nem véletlen, hogy a családi road movie egy különösen hálás műfaj, hiszen semmi sem kovácsolja jobban össze a rokonságot, mint a közös túlélés egy guruló fémdobozban. Ezzel a tematikával számos produkció készült már, kvízünkben ezúttal azt tesztelheted, mennyire emlékszel a legikonikusabb jelenetekre!

Kvízben szereplő kép a Családi üzelmek című film egy jelenetéről
Te tudod, hogy ez a kép melyik filmből van? Ha igen, meg sem fog kottyanni a családi vígjátékokról hozott kvízünk Fotó: New Line Cinema/XPOSUREPHOTOS.CO / Northfoto

Gondolj csak bele, hányszor nézted végig nevetve, ahogy mások szerencsétlenkednek a képernyőn, miközben titokban hálás voltál, hogy a te autód még sosem robbant le a semmi közepén. Ez a kvíz pont ezeket a zseniális, sokszor kínos, de imádnivaló pillanatokat idézi fel a kultfilmekké vált családi mozikból.

Kapcsold be a biztonsági övet, mert itt van a nagy családi vígjáték kvíz

Nincs szükség se jogosítványra, se GPS-re, csak a memóriádra és egy jó adag humorérzékre. Ha az elmúlt három évtizedben nem egy kő alatt éltél, akkor a legtöbb jelenet azonnal be fog ugrani. Tedd próbára a tudásod, induljon a kvíz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Egy meglehetősen furcsa, kütyümániás család elindul kocsival, hogy elvigyék a nagylányt az egyetemre, de az utat némileg átütemezi a hirtelen kitörő világméretű robotapokalipszis.

Eleveníts fel hasonló filmeket az alábbi videó segítségével:

@davidoneal01 10 utazós vígjáték! Neked melyik a kedvenced? 🙂🎬✌️ #davidoneal #film #mozi #movie #vigjatek #roadmovie #comedy #fyp #foryou #nekedbe #hollywood #actor ♬ original sound - DAVID O’NEAL

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu