Családi filmes kvíz – Idézd fel a nyári klasszikusokat, amelyeken együtt röhögött a família

A bezártság, a monoton autópályák és a folyamatosan felmerülő „ott vagyunk már?” kérdések a legjobb filmeseket is megihlették. Nem véletlen, hogy a családi road movie egy különösen hálás műfaj, hiszen semmi sem kovácsolja jobban össze a rokonságot, mint a közös túlélés egy guruló fémdobozban. Ezzel a tematikával számos produkció készült már, kvízünkben ezúttal azt tesztelheted, mennyire emlékszel a legikonikusabb jelenetekre!

Te tudod, hogy ez a kép melyik filmből van? Ha igen, meg sem fog kottyanni a családi vígjátékokról hozott kvízünk Fotó: New Line Cinema/XPOSUREPHOTOS.CO / Northfoto

Gondolj csak bele, hányszor nézted végig nevetve, ahogy mások szerencsétlenkednek a képernyőn, miközben titokban hálás voltál, hogy a te autód még sosem robbant le a semmi közepén. Ez a kvíz pont ezeket a zseniális, sokszor kínos, de imádnivaló pillanatokat idézi fel a kultfilmekké vált családi mozikból.

Kapcsold be a biztonsági övet, mert itt van a nagy családi vígjáték kvíz

Nincs szükség se jogosítványra, se GPS-re, csak a memóriádra és egy jó adag humorérzékre. Ha az elmúlt három évtizedben nem egy kő alatt éltél, akkor a legtöbb jelenet azonnal be fog ugrani. Tedd próbára a tudásod, induljon a kvíz!