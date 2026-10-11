Összezárt a Fradi-család: a klub legendái világosan kiálltak Kubatov Gábor mellett!

Ritkán látott összefogásról számolt be vasárnap a Fradi. A klub honlapján megjelent nyílt levélben 89 FTC-kiválóság fejezte ki támogatását Kubatov Gábor mellett, akinek a jövőjét a sportvezetői összeférhetetlenségi szabályok tervezett szigorítása is érintheti.
A névsorban igazi legendák szerepelnek: Nyilasi Tibor, Gera Zoltán, Lipcsei Péter, Rákosi Gyula és Dragóner Attila is csatlakozott a kezdeményezéshez. A kézilabdázók közül többek között Kökény Beatrix, Klujber Katrin, Simon Petra és Böde-Bíró Blanka, a vízilabdázók közül pedig Gerendás György és Nyéki Balázs állt az elnök mellé.
Nagy a tét. A Fradi jövője
– üzenték az aláírók a nyílt levélben.
A sportolók és edzők felidézték, milyen nehéz helyzetben vette át Kubatov Gábor a Ferencváros irányítását 2011-ben. Úgy vélik, azóta a klub új korszakba lépett, és az elnök munkája meghatározó szerepet játszott a sikerekben.
A levelet az október 27-i tisztújító közgyűlés előtt tették közzé, miközben a kormány törvényjavaslata új összeférhetetlenségi szabályokat vezetne be a nagyobb sportszervezeteknél. Az elképzelés bizonyos politikai tisztségeket betöltő, illetve korábban betöltött személyeket kizárna a sportegyesületek vezetéséből.
Az aláírók szerint a Ferencváros összetartása most különösen fontos. A labdarúgástól a kézilabdán és a vízilabdán át a jégkorongig és a tornáig több szakosztály képviselői is támogatásukról biztosították Kubatovot.
A klub hivatalos közlése szerint egyelőre 89-en csatlakoztak a nyílt levélhez. A Fradi legendái ezzel egyértelművé tették: a közelgő tisztújítás előtt is a jelenlegi elnök mellett állnak.
A Fradi döntetlenje a DVSC-vel:
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