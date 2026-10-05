Boncolás közben bukkantak az emberi test rejtett részére

A kis izomfejet a medence mélyén, a csípő elülső részének közelében találták meg. A képlet a csípő mozgatásában és a test stabilizálásában részt vevő nagy horpaszizomhoz, vagyis a psoas majorhoz kapcsolódik. A kutatók a képletet a psoas major csípőcsonti tapadásának nevezték el. Feltehetően az izom stabilizálásában játszik szerepet, és olyan anatómiai variáció lehet, amely egyes embereknél megtalálható, másoknál viszont hiányzik.
A felfedezés akkor történt, amikor Cooper Bruce és Dominic Roy hallgatók holttesteket vizsgáltak az egyetem anatómiai laboratóriumában. Egy olyan izomképletre lettek figyelmesek, amely nem felelt meg a tankönyvekben szereplő leírásoknak.
A kutatócsoport ezt követően további 200 adományozott preparátumot tanulmányozott. Az újonnan azonosított izomkapcsolatot a vizsgált testoldalak 28 százalékánál találták meg.
Az eredményeknek gyakorlati jelentőségük is lehet.
A csípő környékén operáló sebészeknek számolniuk kellhet a plusz tapadási ponttal, különösen sérülések, ínirritáció vagy az úgynevezett pattanó csípő szindróma kezelésekor.
A felfedezés arra is rámutat, hogy az emberi anatómia nem teljesen lezárt tudományterület. A kutatók szerint valódi holttestek vizsgálata nélkül az ilyen egyéni eltérések könnyen rejtve maradhatnak.
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