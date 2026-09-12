Elképesztő kora őszi úti célok a Holt-Tisza mentén, amiket muszáj felkeresned

Ártéri tanösvények, mocsári pallósorok és gazdag madárvilág várja a kirándulókat Mártélyon és Tiszakécskén.

Családi programok sora: tiszakécskei kisvasút, kilátók és tiszalöki csónaktúrák kínálnak felejthetetlen élményt.

A vízen megközelíthető Fattyúszerkő kilátó és a tiszakürti arborétum a kora őszi természetjárás tökéletes helyszínei.

Az ősz eleje az egyik legalkalmasabb időszak arra, hogy nyakunkba vegyük a természetet. A kellemes, mérsékelt melegben a vízparti tanösvények és az ártéri erdők egészen új arcukat mutatják. A Holt-Tisza látnivalói – Mártélytól Tiszalökig és Tiszakécskétől Tiszakürtig – változatos programlehetőségeket tartogatnak mindazoknak, akik nyugalomra, madárcsicsergésre és felfrissítő sétákra vágynak. Akár kisgyerekekkel indulnál útnak, akár a fotózás szerelmese vagy, a kanyargó holtágak mentén felejthetetlen élmények várnak.

A Holt-Tisza látnivalói - melyek elsősorban a természeti értékeket mutatják be - ősszel is izgalmas programot kínálnak

Fotó: wikipedia/Horgászturizmus Cibakháza

Melyek a Holt-Tisza látnivalói, amelyeket ősszel is érdemes felkeresni?

Mártélyi vízivilág és cölöpsétányok

Hódmezővásárhely szomszédságában, Mártélyon egy 2,6 kilométer hosszú tanösvény mutatja be a táj természeti értékeit és a XIX. századi folyószabályozás emlékeit. A nyolc állomásból álló útvonal déli részén egy 300 méteres ártéri pallósoron sétálhatsz végig közvetlenül a mocsári élővilág felett.

A csendes megfigyelőhelyekről gémek, kócsagok és fekete gólyák pillanthatók meg. A középkori halászfalu gyökereivel rendelkező Mártély területe már a XI. században is lakott volt, a folyó szabályozásakor létrejött festői holtágak pedig mára a természetjárók kedvelt célpontjaivá váltak.

A mártélyi Holt-Tisza a magasból

Fotó: wikipedia/Civertan

Családi kalandok Tiszakécskén és Tiszakürtön

Tiszakécskén a 1,5 kilométeres Nádirigó tanösvény vár, amely kényelmes cölöpsétányával babakocsival is könnyen járható. A séta mellett egy 22 méter magas, vörösfenyőből és akácból készült kilátó kínál szép panorámát a környékre. A gyerekek nagy kedvence a Tisza-parti Kisvasút, amely többek között a helyi játszóteret és a kilátót is érinti.

A közeli Tiszakürtön a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz tartozó, 60 hektáros arborétum nyújt kikapcsolódást, ahol a XIX. században telepített ősfák és kanyargós sétautak között pihenhetsz meg, de előzetes bejelentkezssel akár madárgyűrűzésen is részt vehetsz.