Elképesztő kora őszi úti célok a Holt-Tisza mentén, amiket muszáj felkeresned

Az ősz eleje az egyik legalkalmasabb időszak arra, hogy nyakunkba vegyük a természetet. A kellemes, mérsékelt melegben a vízparti tanösvények és az ártéri erdők egészen új arcukat mutatják. A Holt-Tisza látnivalói – Mártélytól Tiszalökig és Tiszakécskétől Tiszakürtig – változatos programlehetőségeket tartogatnak mindazoknak, akik nyugalomra, madárcsicsergésre és felfrissítő sétákra vágynak. Akár kisgyerekekkel indulnál útnak, akár a fotózás szerelmese vagy, a kanyargó holtágak mentén felejthetetlen élmények várnak.
Hódmezővásárhely szomszédságában, Mártélyon egy 2,6 kilométer hosszú tanösvény mutatja be a táj természeti értékeit és a XIX. századi folyószabályozás emlékeit. A nyolc állomásból álló útvonal déli részén egy 300 méteres ártéri pallósoron sétálhatsz végig közvetlenül a mocsári élővilág felett.
A csendes megfigyelőhelyekről gémek, kócsagok és fekete gólyák pillanthatók meg. A középkori halászfalu gyökereivel rendelkező Mártély területe már a XI. században is lakott volt, a folyó szabályozásakor létrejött festői holtágak pedig mára a természetjárók kedvelt célpontjaivá váltak.
Tiszakécskén a 1,5 kilométeres Nádirigó tanösvény vár, amely kényelmes cölöpsétányával babakocsival is könnyen járható. A séta mellett egy 22 méter magas, vörösfenyőből és akácból készült kilátó kínál szép panorámát a környékre. A gyerekek nagy kedvence a Tisza-parti Kisvasút, amely többek között a helyi játszóteret és a kilátót is érinti.
A közeli Tiszakürtön a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz tartozó, 60 hektáros arborétum nyújt kikapcsolódást, ahol a XIX. században telepített ősfák és kanyargós sétautak között pihenhetsz meg, de előzetes bejelentkezssel akár madárgyűrűzésen is részt vehetsz.
Tiszalökön a Kenyérgyári-holtág partján álló Kis-Tisza Ökocentrum interaktív kiállítással és 2,2 kilométeres tanösvénnyel várja a látogatókat. A vízen átívelő fahíd és a szervezett csónaktúrák segítségével közelebbről is megismerhető a helyi vízi világ. A városhoz közeledve Magyarország második legnagyobb vízerőműve, sőt, a vízlépcső is megtekinthető.
A vízi túrák kedvelőinek érdemes evezőt ragadniuk a Csapói Holt-Tisza irányába is: itt magasodik a Fattyúszerkő kilátó, amely kizárólag a víz felől közelíthető meg, és páratlan kilátást nyújt a környező tájra.
Nézd meg a videót is a Holt-Tisza más elbűvölő részeiről is:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.