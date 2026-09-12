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Elképesztő kora őszi úti célok a Holt-Tisza mentén, amiket muszáj felkeresned

Elképesztő kora őszi úti célok a Holt-Tisza mentén, amiket muszáj felkeresned

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 12. 12:00
tanösvényHolt-Tisza
Színpompás kirándulást tervezel, és szívesen töltődnél fel a vízközeli természet csendjével? A kora őszi időszakban a Holt-Tisza látnivalói tökéletes úti célt kínálnak akár az egész család számára is.
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • Ártéri tanösvények, mocsári pallósorok és gazdag madárvilág várja a kirándulókat Mártélyon és Tiszakécskén.
  • Családi programok sora: tiszakécskei kisvasút, kilátók és tiszalöki csónaktúrák kínálnak felejthetetlen élményt.
  • A vízen megközelíthető Fattyúszerkő kilátó és a tiszakürti arborétum a kora őszi természetjárás tökéletes helyszínei.

Az ősz eleje az egyik legalkalmasabb időszak arra, hogy nyakunkba vegyük a természetet. A kellemes, mérsékelt melegben a vízparti tanösvények és az ártéri erdők egészen új arcukat mutatják. A Holt-Tisza látnivalói – Mártélytól Tiszalökig és Tiszakécskétől Tiszakürtig – változatos programlehetőségeket tartogatnak mindazoknak, akik nyugalomra, madárcsicsergésre és felfrissítő sétákra vágynak. Akár kisgyerekekkel indulnál útnak, akár a fotózás szerelmese vagy, a kanyargó holtágak mentén felejthetetlen élmények várnak.

A Holt-Tisza látnivalói elsősorban a régió flóráját és faunáját jelentik.
A Holt-Tisza látnivalói - melyek elsősorban a természeti értékeket mutatják be - ősszel is izgalmas programot kínálnak
Fotó: wikipedia/Horgászturizmus Cibakháza 

Melyek a Holt-Tisza látnivalói, amelyeket ősszel is érdemes felkeresni?

Mártélyi vízivilág és cölöpsétányok

Hódmezővásárhely szomszédságában, Mártélyon egy 2,6 kilométer hosszú tanösvény mutatja be a táj természeti értékeit és a XIX. századi folyószabályozás emlékeit. A nyolc állomásból álló útvonal déli részén egy 300 méteres ártéri pallósoron sétálhatsz végig közvetlenül a mocsári élővilág felett.

A csendes megfigyelőhelyekről gémek, kócsagok és fekete gólyák pillanthatók meg. A középkori halászfalu gyökereivel rendelkező Mártély területe már a XI. században is lakott volt, a folyó szabályozásakor létrejött festői holtágak pedig mára a természetjárók kedvelt célpontjaivá váltak.

A mártélyi Hol-Tisza légi felvételen.
A mártélyi Holt-Tisza a magasból
Fotó: wikipedia/Civertan

Családi kalandok Tiszakécskén és Tiszakürtön

Tiszakécskén a 1,5 kilométeres Nádirigó tanösvény vár, amely kényelmes cölöpsétányával babakocsival is könnyen járható. A séta mellett egy 22 méter magas, vörösfenyőből és akácból készült kilátó kínál szép panorámát a környékre. A gyerekek nagy kedvence a Tisza-parti Kisvasút, amely többek között a helyi játszóteret és a kilátót is érinti.

A közeli Tiszakürtön a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz tartozó, 60 hektáros arborétum nyújt kikapcsolódást, ahol a XIX. században telepített ősfák és kanyargós sétautak között pihenhetsz meg, de előzetes bejelentkezssel akár madárgyűrűzésen is részt vehetsz.

Ökocentrum és vízi kilátók a Tisza-tó környékén

Tiszalökön a Kenyérgyári-holtág partján álló Kis-Tisza Ökocentrum interaktív kiállítással és 2,2 kilométeres tanösvénnyel várja a látogatókat. A vízen átívelő fahíd és a szervezett csónaktúrák segítségével közelebbről is megismerhető a helyi vízi világ. A városhoz közeledve Magyarország második legnagyobb vízerőműve, sőt, a vízlépcső is megtekinthető.

A tiszalöki vízerőmű látképe.
A Tiszalöki vízerőmű ipartörténeti érdekességként várja a látogatókat
Fotó: wikipedia/Oliv0 

A vízi túrák kedvelőinek érdemes evezőt ragadniuk a Csapói Holt-Tisza irányába is: itt magasodik a Fattyúszerkő kilátó, amely kizárólag a víz felől közelíthető meg, és páratlan kilátást nyújt a környező tájra.

Nézd meg a videót is a Holt-Tisza más elbűvölő részeiről is:

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