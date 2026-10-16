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Lélegzetelállító zuhatagok: a világ legszebb vízesései, amiket látnod kell! GALÉRIA

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors természeti szépség
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 16. 12:00
utazásViktória-vízesésgalériavízesések
Természeti élményre vágysz, amely egyszerre tölt fel energiával és csendesíti le az elméd? Ha most nincs lehetőséged repülőjegyet vásárolni és elutazni a világ távoli pontjaira, gyönyörködj az alábbi exkluzív galériánkban, amely elhozza otthonodba a világ legszebb vízeséseit.
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • Megtudhatod, melyek a leglátványosabb zuhatagok a világon.
  • Hasznos tippeket adunk arra az esetre, ha a saját szemeddel is látni szeretnéd a világ legszebb vízeséseit.
  • Öltözködési tanácsokkal is ellátunk, hogy a túra kényelmes és biztonságos legyen.

A kutatások szerint a lezúduló víz hangja és látványa közvetlenül csökkenti a stresszhormonok szintjét, így a vízesések látogatása az egyik leghatékonyabb módja az elme lecsendesítésének. A világ legszebb vízesései, pontosabban azok zubogó-morajló víztömege negatív ionokkal telíti a környező levegőt, ami fokozhatja a szervezet boldogsághormon-termelését. Az már csak kellemes plusz, hogy a tiszta, párás mikroklíma pedig azonnali frissességet nyújt a légutaknak. El is hoztuk neked a legszebbeket. Görgess tovább a galériához!

A világ legszebb vízesései
A lezúduló víz moraja  fehér zajként működik. Ez a frekvencia képes lecsendesíteni a túlingerelt agyat (Fátyol-vízesés Szilvásváradon a világ legszebb vízesései között).
Fotó: Shutterstock

A világ legszebb vízesései

A víz utat tör magának a sziklák között, látványa pedig mentális erővel vértez fel. Tudod, melyek a világ legszebb vízesései? A legnagyobb zuhatagok közül kiemelkedik a venezuelai Angel-vízesés (Angel Falls), amely 979 méteres magasságával a világ legmagasabb folyamatos zuhataga. 

A zambiai és zimbabwei határon fekvő Viktória-vízesés büszkélkedhet a világ legnagyobb vízfelületével, míg az argentin-brazil határon található Iguazú-vízesés a legkiterjedtebb, több mint 275 különálló zuhatagból álló rendszer. 

A legismertebb és leglátogatottabb mind közül az észak-amerikai Niagara-vízesés, de ha közelebbi csodákra vágyunk, a hazai Fátyol-vízesés Szilvásváradon szintén lenyűgöző élményt nyújt.

Ami szép, még nem jelenti, hogy nem veszélyes

A vízesések komoly veszélyeket is rejtenek, így ha ellátogatunk egyhez, legyünk óvatosak.  A folyamatosan lecsapódó vízpára miatt a környező sziklák és utak rendkívül csúszósak, a nem megfelelő lábbeli pedig könnyen sérüléshez vezethet.

A vízesések alatti medencékben kiszámíthatatlan, erős örvények és sodrások alakulnak ki, amelyek még a jó úszókra is életveszélyesek, a víz folyamatos eróziós munkája miatt pedig a magasból bármikor leszakadhatnak veszélyes kődarabok. 

Rétegezés, tapadás és vízállóság − Így öltözz, ha vízeséshez látogatsz

Egy bordázott talpú, jól tapadó túracipő vagy terepfutó cipő elengedhetetlen a nedves sziklákon és a sáros ösvényeken. Pamut helyett válassz szintetikus vagy merinó gyapjú anyagból készült pólót és túranadrágot. Ha napsütéses időben indulsz, egy napszemüveg is jól jöhet, mert a fehéren habzó víztömeg és a sziklák erősen visszaverik a fényt.

És most jöjjön az ígért galéria!

A vízesések alatti medencékben kiszámíthatatlan, erős örvények és sodrások alakulnak ki.
Vízesések
a vízesések látogatása az egyik leghatékonyabb módja az elme lecsendesítésének
A világ legszebb vízeséséi, világlegszebbvízeséséi
A világ legszebb vízeséséi, világlegszebbvízeséséi
A világ legszebb vízeséséi, világlegszebbvízeséséi
A világ legszebb vízeséséi, világlegszebbvízeséséi
A világ legszebb vízeséséi, világlegszebbvízeséséi
Plitvicei-tavak vízesései – Horvátország
A világ legszebb vízeséséi, világlegszebbvízeséséi
A világ legszebb vízeséséi, világlegszebbvízeséséi
A világ legszebb vízeséséi, világlegszebbvízeséséi
A világ legszebb vízeséséi, világlegszebbvízeséséi
Galéria: Vigyázz! Le fognak nyűgözni a világ legszebb vízesései
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Yosemite-vízesés – Kalifornia, Egyesült Államok

Ha még nem jártál a Plitvicei tavaknál, tekintsd meg az alábbi videót. Ha már jártál, gyönyörködj ismét a lenyűgöző vízesésekben:

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