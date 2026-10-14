Hihetetlen! A szezon egyik sztárterméke most 57%-kal olcsóbb az ALDI-ban!

Forrás: ALDI

Az ALDI-ban az őszi, friss zöldségek verhetetlen áron várnak rád! Itt a melengető, házias levesek és egytálételek ideje, amik elképzelhetetlenek zöldségek nélkül. Csütörtöktől vasárnapig, illetve a hétvégén az akcióbajnokok csak rád várnak!

A krémlevesek királynője, a köretek nagymestere a színes és ízletes édesburgonya, ami nemcsak a babák hozzátáplálásához ideális, a felnőttek is kedvelik. Ősszel még a kertben, parázson is megsütheted, vajjal kínálva, de készíthetsz belőle finoman fűszerezett krémlevest is. Püréként, sütve vagy főzve is kitűnő körete húsoknak, raguknak. 1 kg édesburgonya az ALDI-ban most 57%-os kedvezménnyel, 429 forintért* a kosaradba kerülhet.

Forrás: ALDI

A gomba az egyik aduász, ha húsok helyettesítéséről vagy zöldséges fogásokról van szó. A gombát töltheted, ránthatod, grillezheted, lehet belőle ragu, pörkölt, és természetesen levesként, akár krémesítve is kínálhatod, sajtropogóssal vagy pirított zsemlekockával a tetején. A kétféle kiszerelésben is elérhető, 400, illetve 500 grammos csomagolásban kínált gomba most 33%-kal olcsóbban, csak 599 forintért** a tiéd lehet.

Hétvégén pedig 44%-os kedvezménnyel, 222 forintért*** kínálja az ALDI a karalábé darabját, amiből aztán főzhetsz levest, sok petrezselyemmel, nokedlivel, tejszínnel sűrítve, vagy főzelék is lehet belőle. Sőt, fűszeres, rizses darált hússal is töltheted a karalábékat, amik utána pikk-pakk megsülnek a sütőben. A levelét ki ne dobd, a zsengékből nagyon finom mártást készíthetsz.

A hétvégén a leveszöldség szintén akciós. A vegyes gyökérzöldségekből, karalábéból, hagymából álló egy kilogrammos csomagot most 30%-kal alacsonyabb áron, 699 forintért**** hazaviheted, és már főhet is a vasárnapi zöldségleves vagy húsleves. A leveszöldséget használhatod vadas mártás készítésére is, kisebb háztartásban pedig akár több napra, több fogáshoz is elegendő muníciót ad a csomag.

A zöldséges fogások, tartalmas levesek mellé sokszor kívánunk egy kis kenyérfélét is, amit most szintén akciósan szerezhetsz be az ALDI-ban, hiszen a frissen sütött Kovászos bagett most 47%-kal olcsóbban, csupán 199 forintba***** kerül.