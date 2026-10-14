Hihetetlen! A szezon egyik sztárterméke most 57%-kal olcsóbb az ALDI-ban!

Az ALDI-ban az őszi, friss zöldségek verhetetlen áron várnak rád! Itt a melengető, házias levesek és egytálételek ideje, amik elképzelhetetlenek zöldségek nélkül. Csütörtöktől vasárnapig, illetve a hétvégén az akcióbajnokok csak rád várnak!
A krémlevesek királynője, a köretek nagymestere a színes és ízletes édesburgonya, ami nemcsak a babák hozzátáplálásához ideális, a felnőttek is kedvelik. Ősszel még a kertben, parázson is megsütheted, vajjal kínálva, de készíthetsz belőle finoman fűszerezett krémlevest is. Püréként, sütve vagy főzve is kitűnő körete húsoknak, raguknak. 1 kg édesburgonya az ALDI-ban most 57%-os kedvezménnyel, 429 forintért* a kosaradba kerülhet.
A gomba az egyik aduász, ha húsok helyettesítéséről vagy zöldséges fogásokról van szó. A gombát töltheted, ránthatod, grillezheted, lehet belőle ragu, pörkölt, és természetesen levesként, akár krémesítve is kínálhatod, sajtropogóssal vagy pirított zsemlekockával a tetején. A kétféle kiszerelésben is elérhető, 400, illetve 500 grammos csomagolásban kínált gomba most 33%-kal olcsóbban, csak 599 forintért** a tiéd lehet.
Hétvégén pedig 44%-os kedvezménnyel, 222 forintért*** kínálja az ALDI a karalábé darabját, amiből aztán főzhetsz levest, sok petrezselyemmel, nokedlivel, tejszínnel sűrítve, vagy főzelék is lehet belőle. Sőt, fűszeres, rizses darált hússal is töltheted a karalábékat, amik utána pikk-pakk megsülnek a sütőben. A levelét ki ne dobd, a zsengékből nagyon finom mártást készíthetsz.
A hétvégén a leveszöldség szintén akciós. A vegyes gyökérzöldségekből, karalábéból, hagymából álló egy kilogrammos csomagot most 30%-kal alacsonyabb áron, 699 forintért**** hazaviheted, és már főhet is a vasárnapi zöldségleves vagy húsleves. A leveszöldséget használhatod vadas mártás készítésére is, kisebb háztartásban pedig akár több napra, több fogáshoz is elegendő muníciót ad a csomag.
A zöldséges fogások, tartalmas levesek mellé sokszor kívánunk egy kis kenyérfélét is, amit most szintén akciósan szerezhetsz be az ALDI-ban, hiszen a frissen sütött Kovászos bagett most 47%-kal olcsóbban, csupán 199 forintba***** kerül.
Az ALDI-ban a mindig jó árak, a még több akció, a tartósan csökkentett árak és a kedvezmények hűségprogram, applikáció és pontgyűjtés nélkül mindenkinek járnak!
*10.15-10.18.: Édesburgonya/kg, 999Ft/kg helyett 57% engedménnyel 429Ft/kg;
**10.15-18.18.: Gomba, többféle, 500g/csomag vagy 400g/csomag, 899Ft/csomag helyett 33% engedménnyel 599Ft/csomag (1198Ft/kg vagy 1497,50Ft/kg);
***10.17-10.18.: Karalábé/db, 399Ft/db helyett 44% engedménnyel 222Ft/db;
****10.17-10.18.: Leveszöldség, 1kg/csomag, 999Ft/csomag helyett 30% engedménnyel 699Ft/csomag;
*****10.15-10.18.: AZON MELEGÉBEN Kovászos bagett, 140g/db, 379Ft/db helyett 47% engedménnyel 199Ft/db (1421,43Ft/kg).
Az ajánlatok a 2026. 10.15. és 10.21. között érvényes online szórólapban megadott akciós időszakokban és a készlet erejéig érvényesek.
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