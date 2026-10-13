Mondjunk nemet a felesleges előfizetésekre!

Hogy átlássuk, mikre megy a pénzünk, kérjük le a banktól az utolsó 3 hónap számlakivonatát. A digitális dokumentumokban a kulcsszavas keresők vagy a banki appok költésfigyelői alapján kiszűrhetjük a felesleges előfizetéseket.
Használjuk ki a streaming szolgáltatók ingyenes, 30 napos próbaidejét. Hogy ne kelljen plusz díjat fizetni, célszerű a szolgáltatást az aktiválás után lemondani, vagy a lejárat előtti napra emlékeztetőt állítani.
Nézzük meg az appok ingyenes használati idejét, hisz legtöbb esetben ez csak 5-7 napra vonatkozik. Hogy leellenőrizzük, nyissuk meg az App Store-t vagy a Play Áruház-at, és kattintsunk az „Előfizetések” menüpontra. Itt pontosan látszik a próbaidőszak lejárta.
Az előfizetések automatikus megújulását már az aktiválás után kikapcsolhatjuk, így a rendszer helyett mi dönthetünk. Ezt legalább 24 órával a fizetési nap előtt tegyük meg, különben elindíthatja a vissza nem térítendő levonást.
Ha a barátainknak vagy a családtagjainknak ugyanarra a platformra van előfizetése, érdemes kihasználni a csoportos díjcsomagkedvezményeket. Ezzel a havi számlát a felére csökkenthetjük, és a lejátszási listák sem keverednek.
Ne fizessünk egyszerre több streaming szolgáltatónak, helyette mérjük fel, melyiket használjuk leggyakrabban, és mondjuk le a többit. Lehet, hogy feleslegesen duplázzuk a kiadásainkat, miközben hűségidő híján akár havonta is váltogathatjuk a platformokat.
Egy havidíjat is spórolhatunk, ha átnézzük a felhőtárhelyeket, hisz lehet, hogy több szolgáltatónál is fizetünk, miközben még akad szabad kapacitás. A Drive és az iCloud családi megosztásával ráadásul egyetlen előfizetést többen is használhatnak.
Az évekkel ezelőtt megkötött, de ki nem használt éves utasbiztosításokat is ideje felszámolnunk. Ezek maguktól megújulnak, akkor is, ha nem járunk külföldön, mindaddig, amíg le nem mondjuk.
A műszaki cikkekre az Európai Unió szabályai szerint alapból jár a 2 év kötelező garancia, így feleslegesen költenénk plusz biztosításra. Ráadásul a papírokon olyan sok a kivétel, amiért nem fizetnek majd, hogy megkötni sem érdemes - írja a Fanny magazin.
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