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Mondjunk nemet a felesleges előfizetésekre!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors felesleges előfizetés
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 13. 15:00
streamingpénzügy
Az őszi, bekuckózós időszak tökéletes alkalom arra, hogy az otthonunk mellett kiadásainkat is rendbe tegyük. Hisz meglehet, hogy több elfelejtett, vagy nem használt szolgáltatás, előfizetés is észrevétlenül terheli a családi kasszát.
Bors
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Hogy átlássuk, mikre megy a pénzünk, kérjük le a banktól az utolsó 3 hónap számlakivonatát. A digitális dokumentumokban a kulcsszavas keresők vagy a banki appok költésfigyelői alapján kiszűrhetjük a felesleges előfizetéseket.

Te mennyire tartod számon az előfizetéseidet?
Te mennyire tartod számon az előfizetéseidet?
Fotó: KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS/Pexels

Lassan az előfizetéssel 

Használjuk ki a streaming szolgáltatók ingyenes, 30 napos próbaidejét. Hogy ne kelljen plusz díjat fizetni, célszerű a szolgáltatást az aktiválás után lemondani, vagy a lejárat előtti napra emlékeztetőt állítani.

Részletesen járjuk körbe

Nézzük meg az appok ingyenes használati idejét, hisz legtöbb esetben ez csak 5-7 napra vonatkozik. Hogy leellenőrizzük, nyissuk meg az App Store-t vagy a Play Áruház-at, és kattintsunk az „Előfizetések” menüpontra. Itt pontosan látszik a próbaidőszak lejárta.

Ne bízzuk a véletlenre 

Az előfizetések automatikus megújulását már az aktiválás után kikapcsolhatjuk, így a rendszer helyett mi dönthetünk. Ezt legalább 24 órával a fizetési nap előtt tegyük meg, különben elindíthatja a vissza nem térítendő levonást.

Osszuk meg a költségeket

Ha a barátainknak vagy a családtagjainknak ugyanarra a platformra van előfizetése, érdemes kihasználni a csoportos díjcsomagkedvezményeket. Ezzel a havi számlát a felére csökkenthetjük, és a lejátszási listák sem keverednek.

Váltsunk, amikor kell 

Ne fizessünk egyszerre több streaming szolgáltatónak, helyette mérjük fel, melyiket használjuk leggyakrabban, és mondjuk le a többit. Lehet, hogy feleslegesen duplázzuk a kiadásainkat, miközben hűségidő híján akár havonta is váltogathatjuk a platformokat.

Egy helyen is elfér 

Egy havidíjat is spórolhatunk, ha átnézzük a felhőtárhelyeket, hisz lehet, hogy több szolgáltatónál is fizetünk, miközben még akad szabad kapacitás. A Drive és az iCloud családi megosztásával ráadásul egyetlen előfizetést többen is használhatnak.

Szakítsunk a felesleges tételekkel

Az évekkel ezelőtt megkötött, de ki nem használt éves utasbiztosításokat is ideje felszámolnunk. Ezek maguktól megújulnak, akkor is, ha nem járunk külföldön, mindaddig, amíg le nem mondjuk.

Elég, ami jár

A műszaki cikkekre az Európai Unió szabályai szerint alapból jár a 2 év kötelező garancia, így feleslegesen költenénk plusz biztosításra. Ráadásul a papírokon olyan sok a kivétel, amiért nem fizetnek majd, hogy megkötni sem érdemes - írja a Fanny magazin.

 

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