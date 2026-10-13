Mondjunk nemet a felesleges előfizetésekre!

Hogy átlássuk, mikre megy a pénzünk, kérjük le a banktól az utolsó 3 hónap számlakivonatát. A digitális dokumentumokban a kulcsszavas keresők vagy a banki appok költésfigyelői alapján kiszűrhetjük a felesleges előfizetéseket.

Te mennyire tartod számon az előfizetéseidet?

Fotó: KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS/Pexels

Lassan az előfizetéssel

Használjuk ki a streaming szolgáltatók ingyenes, 30 napos próbaidejét. Hogy ne kelljen plusz díjat fizetni, célszerű a szolgáltatást az aktiválás után lemondani, vagy a lejárat előtti napra emlékeztetőt állítani.

Részletesen járjuk körbe

Nézzük meg az appok ingyenes használati idejét, hisz legtöbb esetben ez csak 5-7 napra vonatkozik. Hogy leellenőrizzük, nyissuk meg az App Store-t vagy a Play Áruház-at, és kattintsunk az „Előfizetések” menüpontra. Itt pontosan látszik a próbaidőszak lejárta.

Ne bízzuk a véletlenre

Az előfizetések automatikus megújulását már az aktiválás után kikapcsolhatjuk, így a rendszer helyett mi dönthetünk. Ezt legalább 24 órával a fizetési nap előtt tegyük meg, különben elindíthatja a vissza nem térítendő levonást.

Osszuk meg a költségeket

Ha a barátainknak vagy a családtagjainknak ugyanarra a platformra van előfizetése, érdemes kihasználni a csoportos díjcsomagkedvezményeket. Ezzel a havi számlát a felére csökkenthetjük, és a lejátszási listák sem keverednek.

Váltsunk, amikor kell

Ne fizessünk egyszerre több streaming szolgáltatónak, helyette mérjük fel, melyiket használjuk leggyakrabban, és mondjuk le a többit. Lehet, hogy feleslegesen duplázzuk a kiadásainkat, miközben hűségidő híján akár havonta is váltogathatjuk a platformokat.

Egy helyen is elfér

Egy havidíjat is spórolhatunk, ha átnézzük a felhőtárhelyeket, hisz lehet, hogy több szolgáltatónál is fizetünk, miközben még akad szabad kapacitás. A Drive és az iCloud családi megosztásával ráadásul egyetlen előfizetést többen is használhatnak.

Szakítsunk a felesleges tételekkel

Az évekkel ezelőtt megkötött, de ki nem használt éves utasbiztosításokat is ideje felszámolnunk. Ezek maguktól megújulnak, akkor is, ha nem járunk külföldön, mindaddig, amíg le nem mondjuk.