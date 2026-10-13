Mennyibe kerül ma szép nőnek lenni? A szalonáraktól kezdve az otthoni trükkökig

Megnéztük, mennyibe kerülhet tíz népszerű szépségkezelés, ha profira bízzuk magunkat, és mennyiből úszhatjuk meg, ha inkább otthon szépítkezünk.
Szalonban:
A géllakk az egyik leggyakoribb rendszeres szépségkiadás: 3-4 hetente újabb időpont következik, a díszítés, francia stílus vagy erősített alap pedig tovább növelheti az árat.
Kb. 8000–16.000 Ft/alkalom
Otthon:
Egy otthoni kezdőszett elsőre 15–30 ezer forintos beruházás is lehet, utána azonban egy manikűr anyagköltsége már töredéke a szalonárnak.
Kb. 500–2000 Ft/alkalom
Szalonban:
Egy természetesebb új szett is ötszámjegyű kiadás, ráadásul a pillákat rendszeresen tölteni kell. Minél dúsabb technikát választunk, annál magasabb lehet az ár – arról nem is beszélve, hogy a tökéletes eredményért van, hogy akár három órát is a szakembernél kell töltenünk.
Kb. 10.000–20.000 Ft/alkalom
Otthon:
A soros vagy otthon felhelyezhető tincses pillák jóval olcsóbban hozzák a látványos tekintetet. Nem hetekre szólnak, viszont kis gyakorlással nagyjából 2 perc alatt felhelyezhetőek reggelente.
Kb. 1500–5000 Ft/alkalom
Szalonban:
A laminálás heteken át rendezettebbé és dúsabb hatásúvá teszi a szemöldököt. Ha formázást és festést is kérünk mellé, természetesen a végösszeg is magasabb lehet.
Kb. 7000–13.000 Ft/alkalom
Otthon:
Egy otthoni laminálószettel és szemöldökfestékkel jelentősen csökkenthető az egy alkalomra jutó költség. A hatóidőket azonban nagyon pontosan be kell tartani, különben könnyedén elégethetjük a finom kis szálakat.
Kb. 1000–3000 Ft/alkalom
Szalonban:
Egy egyszerű tőfestés még a kedvezőbb kategória, hosszú haj, több festék, vágás és styling esetén viszont gyorsan emelkedik a végösszeg. Egy balayage vagy melír pedig még ennél jóval drágább is lehet.
Kb. 20.000–70.000 Ft/alkalom
Otthon:
Egy dobozos hajfestékkel vagy professzionális festék és oxidáló otthoni használatával sokat lehet spórolni. Egyszerű, egyszínű festésnél működhet, komoly szőkítést és színkorrekciót azonban jobb szakemberre bízni.
Kb. 3000–7000 Ft/alkalom
Szalonban:
Egy profi beszárítás vagy göndörítés különösen nagy események előtt csábító, de ha rendszeresen kérjük, hamar jelentős havi tétellé válik.
Kb. 7000–20.000 Ft/alkalom
Otthon:
Ha már van otthon hajszárító, körkefe vagy hajformázó, lényegében csak a stylingtermék és az áram költségével kell számolni. A nagyobb kiadás maga a megfelelő eszköz beszerzése, ami azonban akár évtizedekig is megbízható társunk lehet.
Kb. 100–500 Ft/alkalom
Szalonban:
Tisztítás, hámlasztás, hidratálás, masszázs és különféle hatóanyagok: egy komplex kozmetikai kezelés ára könnyedén elérheti a több tízezer forintot.
Kb. 15.000–35.000 Ft/alkalom
Otthon:
Egy otthoni hámlasztó, maszk és hidratáló természetesen nem helyettesít minden professzionális kezelést, de egy jól összeállított rutin fenntartásként sokkal olcsóbb és a rendszeresség miatt akár még hatékonyabb is lehet.
Kb. 1000–3000 Ft/alkalom
Szalonban:
Különösen a nyári hónapokban sokaknál fix kiadás a pedikűr. Ha géllakkot, francia mintát vagy extra lábápolást is kérünk, 10 ezer forint fölé kerülhet egy alkalom ára.
Kb. 8000–15.000 Ft/alkalom
Otthon:
Reszelővel, bőrápoló eszközökkel és a kézre használt géllakkos készlettel otthon is rendbe tehetjük a lábkörmöket. Fontos azonban, hogy egészségügyi problémát ne próbáljunk házilag kezelni!
Kb. 500–1500 Ft/alkalom
Szalonban:
A gyanta vagy cukorgyanta ára attól függ, hány területet szeretnénk szőrteleníteni. Láb, hónalj és bikinivonal együtt már bizony komolyabb összeg is lehet.
Kb. 8000–20.000Ft/alkalom
Otthon:
Borotvával, epilátorral vagy otthoni gyantával jóval olcsóbban megoldható a szőrtelenítés. Epilátor esetén a készülék egyszeri beruházás, utána az alkalmak költsége pedig minimális.
Kb. 500–2000Ft/alkalom
Szalonban:
Esküvőre, fotózásra vagy fontos eseményre sokan választanak sminkest, hiszen a profi technika és a tartósság nehezen utánozható. Rendszeresen azonban ez már luxuskiadás.
Kb. 15.000–30.000 Ft/alkalom
Otthon:
Ha az alap sminkkészlet már megvan, egy-egy alkalom tényleges anyagköltsége meglepően alacsony. A legnagyobb befektetés itt is a jól használható termékek és ecsetek beszerzése.
Kb. 500–2000Ft/alkalom
Szalonban:
A professzionális spray tan néhány perc alatt egyenletes, napbarnított hatást ad, de az eredmény fokozatosan lekopik, így rendszeresen ismételni kell.
Kb. 8000–15.000 Ft/alkalom
Otthon:
Egy 4–8 ezer forintos önbarnító hab vagy krém több teljes testes barnításra is elegendő lehet. Egy jó applikáló kesztyűvel és alapos előkészítéssel otthon is tökéletes eredményt lehet elérni.
Kb. 1000–2500 Ft/alkalom
Ha valaki a fenti tíz szolgáltatásból mindegyiket szakemberre bízza, már nagyjából 100–230 ezer forintos összeggel számolhat havonta – és ebben még nincs benne a drágább balayage, a prémium kozmetikai kezelés vagy a rendszeres szempillatöltés, írja a Fanny magazin. Otthoni verzióban ugyanez – feltételezve, hogy az olyan tartós eszközöket, mint a géllakklámpa, hajformázó vagy epilátor, már korábban megvettük – hozzávetőleg 10–28 ezer forintnyi anyagköltségből kijöhet, ami valljuk be, egyáltalán nem mindegy!
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