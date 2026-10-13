Mennyibe kerül ma szép nőnek lenni? A szalonáraktól kezdve az otthoni trükkökig

Megnéztük, mennyibe kerülhet tíz népszerű szépségkezelés, ha profira bízzuk magunkat, és mennyiből úszhatjuk meg, ha inkább otthon szépítkezünk.

Szépségkezelések árai: te szalonban csináltatod a manikűrt?

Fotó: Anna Avilova / Pexels

Szépségkezelések árakkal

Géllakk és manikűr

Szalonban:

A géllakk az egyik leggyakoribb rendszeres szépségkiadás: 3-4 hetente újabb időpont következik, a díszítés, francia stílus vagy erősített alap pedig tovább növelheti az árat.

Kb. 8000–16.000 Ft/alkalom

Otthon:

Egy otthoni kezdőszett elsőre 15–30 ezer forintos beruházás is lehet, utána azonban egy manikűr anyagköltsége már töredéke a szalonárnak.

Kb. 500–2000 Ft/alkalom

Műszempilla

Szalonban:

Egy természetesebb új szett is ötszámjegyű kiadás, ráadásul a pillákat rendszeresen tölteni kell. Minél dúsabb technikát választunk, annál magasabb lehet az ár – arról nem is beszélve, hogy a tökéletes eredményért van, hogy akár három órát is a szakembernél kell töltenünk.

Kb. 10.000–20.000 Ft/alkalom

Otthon:

A soros vagy otthon felhelyezhető tincses pillák jóval olcsóbban hozzák a látványos tekintetet. Nem hetekre szólnak, viszont kis gyakorlással nagyjából 2 perc alatt felhelyezhetőek reggelente.

Kb. 1500–5000 Ft/alkalom

Szemöldök-laminálás és festés

Szalonban:

A laminálás heteken át rendezettebbé és dúsabb hatásúvá teszi a szemöldököt. Ha formázást és festést is kérünk mellé, természetesen a végösszeg is magasabb lehet.

Kb. 7000–13.000 Ft/alkalom

Otthon:

Egy otthoni laminálószettel és szemöldökfestékkel jelentősen csökkenthető az egy alkalomra jutó költség. A hatóidőket azonban nagyon pontosan be kell tartani, különben könnyedén elégethetjük a finom kis szálakat.

Kb. 1000–3000 Ft/alkalom

Hajfestés

Szalonban:

Egy egyszerű tőfestés még a kedvezőbb kategória, hosszú haj, több festék, vágás és styling esetén viszont gyorsan emelkedik a végösszeg. Egy balayage vagy melír pedig még ennél jóval drágább is lehet.

Kb. 20.000–70.000 Ft/alkalom

Otthon:

Egy dobozos hajfestékkel vagy professzionális festék és oxidáló otthoni használatával sokat lehet spórolni. Egyszerű, egyszínű festésnél működhet, komoly szőkítést és színkorrekciót azonban jobb szakemberre bízni.

Kb. 3000–7000 Ft/alkalom