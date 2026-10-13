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Az első találkozás az unokával: Szandi cuki képet osztott meg

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Bogdán Csaba
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 13. 18:00
unokaSzandi
Augusztus elején érkezett a hír, hogy az énekesnő lánya, Blanka édesanya lett. Szandi azóta már többször beszélt a nagymamaság szépségéről, ám most férjével együtt kilátogattak Amerikába, hogy együtt legyenek unokájukkal.
Kulcsár Krisztián
Sztár rovat újságíró
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A kiírt időpontnál korábban érkezett a világra Hazel Rose, akit egy ideig az újszülött intenzív osztályon kezeltek. A baba egészségesen született, azonban az orvosok ilyenkor rutinkezelés miatt döntenek úgy, hogy szeretnék közelebbről megvizsgálni őt. A szülők 17 nap után vihették haza gyereküket, akivel a nagyszülők azóta sem találkoztak személyesen. A nagy távolságot leküzdve most eljött a pillanat, hogy Szandi férjével együtt végre a kezében tartsa unokájukat.

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Szandi férje is boldogan fogalmazott az első találkozóval kapcsolatban (Fotó: Szabolcs László)

Így mutatta meg rajongóinak Szandi unokáját

Határtalan boldogság!

– írta a közösségi oldalán az énekesnő.

A képen egyértelműen látszik, hogy Szandi boldogsága leírhatatlan volt, hogy életében először tarthatja karjai közt a kis Hazel Rose-t. Bogdán Csabi, az énekesnő férje is megosztott egy közös képet.

A várva várt első találkozás semmihez nem hasonlítható pillanatai

– írta Csabi, akinek szintén rengetegen gratuláltak bejegyzése alatt.

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Szandi lánya, Bogdán Blanka korábban tortával ünnepelte gyermeke egyhónapos születésnapját (Fotó: Markovics Gábor)

Így fogadták a rajongók a közös képet

A sztárpár jelenleg Amerikában, pontosabban Los Angeles-ben van látogatóban, mivel Blankáék ott nevelik kislányukat. A hosszú repülőút miatt történhet meg az, hogy a nagyszülők ennyi idő után találkoznak először unokájukkal. Most viszont rengeteg gratulációt és szép üzenetet kaptak a közösségi oldalakon.

Sok Boldogságot Hosszú Egészségben megélt találkozásokban Szeretetben Gazdag szép Életet kívánok az Egész Családnak

– írta az egyik követő Bogdán Csabi oldalán.

Szandi néhány órája tette ki a közös képet, azonban már most több mint ezren írtak hozzászólást a bejegyzése alá. Még a híres mulatós énekes, Kaczor Feri is üzent az újdonsült nagymamának. Csodás napokat kívánok– jegyezte meg a zenész, aki szintén át tudja érezni, milyen, amikor az ember először találkozik az unokájával.

Szandi azt egyelőre nem tisztázta, hogy mikor érkeznek haza Magyarországra, de egyelőre még biztos élvezi a babázást férje és lánya családja társaságában.

 

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