Az első találkozás az unokával: Szandi cuki képet osztott meg

A kiírt időpontnál korábban érkezett a világra Hazel Rose, akit egy ideig az újszülött intenzív osztályon kezeltek. A baba egészségesen született, azonban az orvosok ilyenkor rutinkezelés miatt döntenek úgy, hogy szeretnék közelebbről megvizsgálni őt. A szülők 17 nap után vihették haza gyereküket, akivel a nagyszülők azóta sem találkoztak személyesen. A nagy távolságot leküzdve most eljött a pillanat, hogy Szandi férjével együtt végre a kezében tartsa unokájukat.
Határtalan boldogság!
– írta a közösségi oldalán az énekesnő.
A képen egyértelműen látszik, hogy Szandi boldogsága leírhatatlan volt, hogy életében először tarthatja karjai közt a kis Hazel Rose-t. Bogdán Csabi, az énekesnő férje is megosztott egy közös képet.
A várva várt első találkozás semmihez nem hasonlítható pillanatai
– írta Csabi, akinek szintén rengetegen gratuláltak bejegyzése alatt.
A sztárpár jelenleg Amerikában, pontosabban Los Angeles-ben van látogatóban, mivel Blankáék ott nevelik kislányukat. A hosszú repülőút miatt történhet meg az, hogy a nagyszülők ennyi idő után találkoznak először unokájukkal. Most viszont rengeteg gratulációt és szép üzenetet kaptak a közösségi oldalakon.
Sok Boldogságot Hosszú Egészségben megélt találkozásokban Szeretetben Gazdag szép Életet kívánok az Egész Családnak
– írta az egyik követő Bogdán Csabi oldalán.
Szandi néhány órája tette ki a közös képet, azonban már most több mint ezren írtak hozzászólást a bejegyzése alá. Még a híres mulatós énekes, Kaczor Feri is üzent az újdonsült nagymamának. „Csodás napokat kívánok” – jegyezte meg a zenész, aki szintén át tudja érezni, milyen, amikor az ember először találkozik az unokájával.
Szandi azt egyelőre nem tisztázta, hogy mikor érkeznek haza Magyarországra, de egyelőre még biztos élvezi a babázást férje és lánya családja társaságában.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.